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Все новогодние обращения Владимира Путина / «Реальное время Live»

00:00, 01.01.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Все новогодние обращения Владимира Путина / «Реальное время Live»

Вот и настал по-настоящему долгожданный 2023 год — вчера вся страна с замиранием сердца слушала новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Редакция «Реального времени» решила собрать для вас все новогодние обращения главы государства начиная с 1999 года и заканчивая 2022-м — для тех, кто вчера пропустил или уже успел подзабыть его ключевые тезисы. В общей сложности нынешний российский лидер поздравлял население страны с Новым годом 20 раз.

«Реальное время»
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