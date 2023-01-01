Все новогодние обращения Владимира Путина / «Реальное время Live»
Вот и настал по-настоящему долгожданный 2023 год — вчера вся страна с замиранием сердца слушала новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Редакция «Реального времени» решила собрать для вас все новогодние обращения главы государства начиная с 1999 года и заканчивая 2022-м — для тех, кто вчера пропустил или уже успел подзабыть его ключевые тезисы. В общей сложности нынешний российский лидер поздравлял население страны с Новым годом 20 раз.
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