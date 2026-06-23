Новости общества

21:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Более 290 человек пострадали за неделю от атак ВСУ — это максимум с начала года

08:11, 23.06.2026

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

Более 290 человек пострадали за неделю от атак ВСУ — это максимум с начала года
Фото: Динар Фатыхов

На прошлой неделе число мирных жителей, пострадавших в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, превысило 290 человек. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, за последние семь дней от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 гражданских лиц. Он отметил, что это максимальное количество пострадавших за одну неделю с начала текущего года.

19 июня сообщалось, что за неделю над Россией сбили почти 4 тысячи БПЛА и 8 ракет «Фламинго». 22 июня в шести регионах ПФО была объявлена ракетная опасность.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также