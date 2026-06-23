Более 290 человек пострадали за неделю от атак ВСУ — это максимум с начала года

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник

Фото: Динар Фатыхов

На прошлой неделе число мирных жителей, пострадавших в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, превысило 290 человек. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, за последние семь дней от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 гражданских лиц. Он отметил, что это максимальное количество пострадавших за одну неделю с начала текущего года.

19 июня сообщалось, что за неделю над Россией сбили почти 4 тысячи БПЛА и 8 ракет «Фламинго». 22 июня в шести регионах ПФО была объявлена ракетная опасность.

Наталья Жирнова