Каток в казанском парке «Черное озеро» откроют 23 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Официальное открытие катка в казанском парке «Черное озеро» запланировано на 23 декабря, в 18.00. Об этом сообщила директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— Впервые у него будет собственная концепция на весь зимний сезон. Главной темой программы станет «Отражение» как противопоставление черного и белого, хорошего и плохого, доброго и злого. Основным элементом концепции будет арт-объект «Черная арка», которая послужит своеобразным отражением знакомой всем достопримечательности парка — арки влюбленных. Акустический объект арки будет передан на арт-объект в виде надписей-палиндромов, — рассказала она.

скриншот трансляции

Айгуль Латыпова напомнила, что вход на каток со своими коньками будет бесплатным. Для аренды будут доступны 400 пар коньков.

Напомним, этой зимой в Казани организуют 102 места для катания на коньках. Планируется открыть новый каток площадью 1 158 кв. метров в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана по улице Карбышева.



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Татьяна Демина