Эчпочмак: символ, фастфуд, космический корабль, герой песен

Знаменитые бренды Татарстана, часть 14-я

Фото: Олег Тихонов

Нашествие туристов на Казань началось. Каждый первый, разумеется, спрашивает, с чего начать знакомство с татарской кухней. Наши национальные блюда, в большинстве своем, требуют неспешного процесса готовки и потребления. Кто-то назовет обязательными лапшу и бәлеш, другие будут ратовать за вяленого гуся. Но абсолютный чемпион в категории доступной и понятной еды — это эчпочмак. Ведь это единственное блюдо, которое получило в Татарстане альтернативное русское название — «треугольник»

Залил — и готов обед!

В некоторых источниках можно встретить дату рождения эчпочмака — XIII век. По сути, это треугольные пирожки с мясом и картофелем. Начинка кладется внутрь сырой, наверху оставляется отверстие, куда при гурманских раскладах заливается бульон.

Поскольку эчпочмак достаточно долго хранится, его можно встретить и на домашних празднествах, и в ресторанах разной ценовой доступности, и в фастфуде, где он стал своеобразным символом татарской кулинарии: горячий, сытный, мясо есть, стоит недорого!

Поскольку эчпочмак достаточно долго хранится, его можно встретить и на домашних празднествах, и в ресторанах разной ценовой доступности, и в фастфуде. Фото: Максим Платонов

Да, есть еще чак-чак и кыстыбый. Но чак-чак — блюдо сладкое. А кыстыбый — вкусное, но не особо сытное блюдо без дополнительных ингредиентов.

Считается, что у кочевых тюркских народов эчпочмак был чем-то вроде современного супа быстрого приготовления: достаточно внутри залить горячую воду — и он вновь готов к употреблению. По другой версии, эчпочмак в нынешнем варианте — с картошкой — появился в XIX веке, притом что за 100 лет до этого крестьяне, независимо от национальности и вероисповедания, к новому корнеплоду относились с опаской, называли его «чертовым яблоком» и устраивали картофельные бунты. Утверждается, что раньше вместо пасленовых внутрь клали крупу. Габдулла Тукай писал о клубнях в стихотворении «Картофель и просвещение» («Бәрәңге вә гыйлем» — перевод Венеры Думаевой-Валиевой):

О картофель! Ты прибыл к нам из Америки далекой.

Просвещенье! Из Европы ты пришло не столь далекой.

Эчпочмак теперь — не только еда. Фото: Максим Платонов

Символ татарской культуры

Эчпочмак теперь — не только еда. Его простая форма становится причиной превращения треугольника в главным символ массовой татарской культуры. К примеру, с 2017 года в национальном комплексе «Туган Авылым» стоит памятник эчпочмаку высотой и шириной около 2 метров. На фестивале «Вкусная Казань» на удивление зрителям испекли эчпочмак весом 24 килограмма. Общая длина трех сторон — 273 см, 13 килограммов теста, внутри 6 килограммов мяса, 4 — репчатого лука. И 9 килограммов картошки.

С 2017 года в национальном комплексе «Туган Авылым» стоит памятник эчпочмаку. Фото: vk.com/vkazani

Уже несколько лет в Менделеевске проходит фестиваль по внедорожным гонкам «Эчпочмак Трофи» — организаторы каждый раз готовят трассу с болотами, грязью и поваленными деревьями.

В 2018 году автор документальных и художественных картин Салават Юзеев объявил, что собирается снимать комедию с бюджетом в 20 млн рублей. Его герой, некий тракторист Бахти, посетитель танцевальной секции, едет на «День эчпочмака», чтобы соревноваться в поедании треугольников. Вероятно, победа поможет Бахти вернуть ушедшую жену.

«Мы создаем миф, чтобы создать из него бренд», — сказала в интервью «Реальному времени» продюсер фильма Марина Галицкая. Проект презентовали в Агропарке — между молочной фабрикой и колбасным цехом. К слову, конкурсы по поеданию эчпочмаков проводятся и в реальной жизни.

И немного про рецепт

Про эчпочмаки делаются мемы и пишутся песни со строчками «Я — эчпочмак, а ты — чак-чак». Про него шутят стендаперы и сочиняют плохие рэп-тексты. Есть брелоки из кожи. Аниматоры на улицах. Можно не есть эчпочмаки, но от его образа просто некуда деться. Хочется татарского китча? Калфак, чак-чак — и ванна из эчпочмаков.

Пародия на проект нового театра Камала. Фото t.me/ipteshler

У эчпочмака множество тонкостей рецепта, но сейчас его обычно готовят из соленого дрожжевого теста (можно и из пресного, если время поджимает), куда кладут либо баранину, либо курицу, а также картофель и лук. Каждый элемент в данный момент — по желанию. Кто-то не любит лук, а кто-то вместо мяса кладет грибы. Учитывая, что в некоторых районах Татарстана к грибам до сих пор относятся как к подозрительной еде (ничего личного, просто традиции), это довольно смелый шаг. Называют такие эчпочмаки веганскими, их можно встретить на открытых маркетах. А у первого президента РТ Минтимера Шаймиева, по его словам, супруга Сакина Шакировна делала эчпочмаки с курицей и овощами. Также делают кладут в начинку гусятину и утятину. Рекомендуется брать мясо пожирнее, а картофель без «глазков».

Его обычно готовят из соленого дрожжевого теста, куда кладут либо баранину, либо курицу, а также картофель и лук. Фото: Максим Платонов

На приготовление эчпочмака нужно часа полтора-два. Готовим ингредиенты, собираем треугольники, оставляем минут на 20, потом — в духовку на полчаса, потом — еще 20 минут на дозревание. Приятного аппетита!