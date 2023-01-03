История Крымского ханства по русским летописям и турецким посольским книгам

Из истории крымских татар, династии Гераев — потомков Джучидов и становления нации

Фото: Дж. Кваренги. Бахчисарайский дворец (ок. 1779 г.)

Одним из крупнейших государств — наследников Золотой Орды было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

1.2. Кириллические источники. А.В. Виноградов, М.В. Моисеев

Дипломатическая документация Крымского ханства по связям с Русским государством в основном сосредоточена в фонде 123 Российского государственного архива древних актов (далее — РГАДА) «Сношения России с Крымом» в составе т. н. крымских посольских книг. Крымские посольские книги имеют четкую структуру. Документация в них вносилась в хронологическом порядке. Крымская дипломатическая документация является важнейшей частью крымских посольских книг.

В настоящей момент в составе 123 фонда РГАДА находятся 82 единицы хранения крымских посольских книг [Рогожин, 2003, с. 349—351]. Описание крымских посольских книг первоначально было произведено Н. Н. Бантыш-Каменским [Реестр, 1893], в дальнейшем описание крымских посольских книг проводилось Н. М. Рогожиным [Рогожин, 1994, Приложения, табл. 2; Рогожин, 1999, с. 150—165].

С 70-х гг. XV по конец 90-х гг. XVI в. в РГАДА сохранилась 21 единица хранения. Из них в XIX веке опубликованы (в неполном объеме) крымские посольские книги №1—5 [Сборник РИО, 1884; Сборник РИО, 1895]. В последние годы опубликованы (в полном объеме) крымские посольские книги №13—14 [ПКМГК, 1567—1572; ПКМГК, 1571—1577]. В XIX веке Ф.Ф. Лашковым была выполнена публикация отдельных документов из состава крымских посольских книг №17 и №20 [Лашков, 1891, с. 43—80; Лашков, 1892, с. 70—94].

Фактические хронологические рамки сохранившихся за XVI век крымских посольских книг в описях Н. Н. Бантыш-Каменского и Н. М. Рогожина отражены только частично и в ряде случаев значительно шире (например, см.: [Виноградов, Малов, 2016, с. 31—32]).

«Карта, изготовленная на научной основе, демонстрирует страны, населенные такими народами, как Турки, Тартары, Венгры, Поляки, Шведы и Московиты… Николя де Фер, в Париже в 1711 г.».

Как известно, невосполнимые потери в русской посольской документации по связям с Крымом конца 30-х — начала 60-х гг., конца 70-х — середины 80-х гг. и конца 90-х гг. XVI в. означают и фактическую потерю огромных «пластов» дипломатической документации Крымского ханства этих периодов.

Безвозвратными являются потери за периоды с 1540 по 1544, с 1549 по 1562 и с 1596 по 1601 годы.

Периоды с 1578 по 1584 и с 1601 по 1622 год частично могут быть восполнены сохранившимися «столбцами».

В начале XX в. два «столбца», относящиеся к периоду Смуты, были опубликованы: дело №2 за 1604 г. и дело №1 за 1613 г. [Акты, 1918, с. 150—247, Сергеев, 1913, с. 20—56].

С 1623 по 1695 гг. сохранилась 61 единица хранения. Опись и разбор пропусков в хронологическом порядке выполнены Н. М. Рогожиным [Рогожин, 2003, с. 243—253]. Ни одна из крымских посольских книг за XVII в. не опубликована в полном объеме.

При источниковедческом анализе посольских книг серьезное значение имеет определение времени создания этого типа документации. Еще Н.М. Бережков полагал, что появлялись они по времени близко к описываемым событиям [Бережков, 1894а. С. 35]. Позднее эту точку зрения поддержали С.М. Каштанов и Н.М. Рогожин, впрочем, не так давно это было оспорено Л.В. Мошковой.

Исследовательница провела кодикологический анализ ряда посольских книг и изучение их филиграней. Так, к примеру, первая крымская посольская книга была составлена в начале XVI в. при великом князе Василии III, так же как и вторая.

Более точное время их написания можно относить к 1510—1514 гг. [Мошкова, 2017, с. 237, 244—246], крымская посольская книга №13 (1567—1572), можно полагать, составлялась в два приема и хронологически эту работу мы можем поместить в следующий промежуток: 1-я часть — конец 60-х — начало 70-х гг. XVI в.; 2-я часть — около середины 1580-х гг. [ПКМГК 1567- 1572, с. 30—33]. 14-я посольская книга, очевидно, была составлена в промежуток между 1578 и 1586 годом [Малов, 2016, с. 21—27]. Также не стоит забывать, что эти документы за время их хранения подвергались разрушению, реставрации и, соответственно, были возможны нарушения некогда единых кодексов как в сторону раздробления, так и, наоборот, увеличения.

Утраты посольской документации по связям с Крымом весьма значительны. Многочисленные описи Посольского приказа XVII столетия, к сожалению, дают только приблизительную картину масштабов утрат крымских документов.

Дипломатическая документация Гераев по связям с Польско-Литовским государством с конца XV века по 80-е годы XVI века в основном сосредоточена в фонде 389 РГАДА «Литовская метрика» (далее ЛМ). Дипломатические документы Крыма в этом своде документов канцелярии Великого княжества представлены переводными кириллическими текстами. Вопрос о структуризации всей дипломатической документации Гераев с последней четверти XV в., содержащейся в настоящее время в 389 фонде РГАДА «ЛМ», рассмотрен Д. Колодзейчиком [Kolodziejсzyk, 2011, p. 256—259]. В книгах ЛМ крымские посольские дела теряют компактность уже на рубеже XV—XVI столетий. Так, в шестой книге записей присутствует только один документ. При этом в «книги записей» ЛМ попадает в основном переписка крымских ханов и польских королей — великих князей литовских. В меньшей степени представлены инструкции дипломатическим представителям Великого княжества в Крыму, прежде всего «посольские речи». Описание приема крымских посольств в Кракове и Вильно практически отсутствует. Эта тенденция сохраняется и в нескольких отдельных «посольских книгах» ЛМ, содержащих только дипломатические документы — 591, 592, 593 и 594. На протяжении XVI века кириллические тексты в относительно компактном виде представлены только в седьмой книге записей ЛМ (до 1529 года) [LM, 2011]. С 40-х гг. значительный «пласт» посланий крымских ханов польским королям и великим князьям литовским содержится в 591-й «посольской книге» ЛМ [Книга посольская, 1845]. В конца 50-х — начала 60-х гг. дипломатическая переписка ханов и польско-литовских монархов окончательно теряет компактность и представляет собой отдельные «вкрапления» в различные «книги записей» и даже «книги судных дел» ЛМ. При этом в них попадают в основном послания польско-литовских монархов в Крым. В дальнейшем, после 1569 года, материалы посольских сношений Речи Посполитой с Крымом представляют собой «вкрапления» в целом в компактный и хронологически последовательный материал 592, 593 и 594 «посольских книг» ЛМ. Такие же «вкрапления» содержатся в т. н. «Волынских книгах» ЛМ. В целом количество переведенных кириллических текстов дипломатических посланий крымских ханов в различных книгах ЛМ в 60—90-х гг. минимально.

«Литовская метрика». Источник: wikipedia.org

Сведения по истории Крымского ханства также содержатся в турецких посольских книгах.

Особенно ценными эти данные представляются за период 1521—1523 гг., так как именно в этом источнике содержится информация об отступлении крымских татар после убийства в Астрахани хана Мухаммед Герая, о ногайском вторжении и деятельности крымской знати для преодоления этого кризиса [РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. Кн. 1. Л. 257об.-258]. Кроме этого, как источник по русско-крымским отношениям могут рассматриваться описи государственных архивов XVI—XVII вв. Первая опись в науке получила название описи Царского архива, хотя само такое определение и вызывает сомнение, и была создана в 1570-е гг. (подробнее: [Ясинский, 1889, с. 2—3, 6, 11—14; Лихачев, 1894, прим. 1, с. 60—61, 66—67; Шмидт, 1957, с. 260—278; Шмидт, 1958, с. 364—407; Шмидт, 1960, с. 56—65; ГАР, 1978, с. 14, 15, 25, 31—33]).

Следующую опись, составленную в 1594—1598 гг., исследователи более надежно связали с Посольским приказом [Опись, 1975, с. 346—347]. За XVII столетие нам известно несколько описей. Первая опись была создана в 1614 г., вторая опись появилась после московского пожара 1626 г., и работа по ее составлению велась с 22.12.1626 г. по 28.02.1627 г. [ОЦААПП, с. 10; опись 1626, с. 7—8]. Сама история архива Посольского приказа в XVII в. изучена В.И. Гальцовым, который выделил основные вехи описания документов этого учреждения. Генеральное описание посольских документов проводилось трижды: в 1614—1615 гг., 1626—1627 гг. и 1632—1634 гг., после описывались только отдельные документы. В 1670 г. был поднят вопрос о новом валовом описании документов, что и было осуществлено в 1673 г. [Опись, 1673, с. 5—7]. Первую попытку источниковедческого анализа содержания описей для изучения русско-крымских отношений предпринял М.Н. Бережков. Он сконцентрировал свое внимание на Описи «Царского» архива, выделив в ней крымские ящики, типы документации, отложившиеся в них, и дав им определение [Бережков, 1893, с. 93—97]. Значение привлечения Описей 1614, 1626 и 1673 годов для исследования взаимоотношения Московского государства и Крымского ханства заключается в том, что с их помощью мы можем выявить те изменения в корпусе документов, которые происходили начиная с XVII века. Такая работа позволяет нам не только выявить лакуны, но и реконструировать корпус посольских документов, что в общих чертах показал Н. М. Рогожин [Рогожин, 1994, с. 62—63].

Фото: prlib.ru

Отдельную группу, содержащую информацию по Крымскому ханству и русско-крымским отношениям, составляют русские летописи. Сами летописи представляют собой довольно сложный нарративный источник. С XVI в. будет существовать только одна общерусская летописная традиция, связанная с великокняжеской канцелярией. В первые десятилетия XVI в. активизируется митрополичье летописание. В это время летописание представляет собой коллективный труд, объединявший усилия не только книжников, но и привлекавший массу источников, включая и документы государственного управления. В летописании XVI века необходимо выделить Никоновскую и Воскресенскую летописи, которые представляют собой полностью оформившуюся единую русскую летописную традицию. «Степенная книга царского родословия» и Лицевой свод Ивана Грозного отражали глубокие изменения в способах изложения исторического материала. После Лицевого свода летописная традиция угасает, по традиционному мнению, 1568 г. стал годом прекращения официального летописания.

Наряду с официальными летописями бытовали и памятники частного происхождения, а также местные летописи. Для изучения русско-крымских отношений особый интерес из частных летописцев имеет Безднинский летописец, составленный в конце XVI столетия [Корецкий, 1986, с. 73—106]. Однако все-таки наиболее богаты информацией по русско-крымским отношениям официальные летописи, что и не удивительно, так как при их составлении использовались и посольские документы. Для этих памятников характерна максимально возможная фиксация действий, происходивших в каждый год. Особое внимание уделялось визитам иностранных послов, вражеским вторжениям. При описании нападения обязательно (если это было известно) фиксировалось, кто именно напал (имена предводителей), обстоятельства нападения и его итог. Для примера приведем статью 7036 г. о нападении Ислам Герая: «Сентября 5, прииде Ислам царевич Крымский, Юсюп царевич Епанчин сын, да два царевича Ахмата Хромого дети, и мурзы многие безвестно к берегу ко Оке-реке, похвалялся, хотя реку перелесть; и князь велики сам противо его вышел да стал в Коломеньском. А в ту пору воеводы были на берегу не со многими людми: князь Василей Семенович Одоевский и князь Иван Иванович Щетина, да князь Федор Васильевич Лопата, да князь Иван Федорович Овчина, да противо Ислама стали об реку; да поспел в ту пору к берегу князь Федор Михалович Мстиславский; да стали с Ысламом битися об реку накрепко и за реку Ислама не пустили. И Ислам пошел часа того прочь, и великого князя дети боярские перелезши за реку да татар многих побили и изымаша Исламова любовника Янглыча-мырзу, великого человека, и Ислам царевич пошел борзо из земли» [ПСРЛ, 2000, с. 46]. При описании визита посольств обязательно фиксировались имена послов, иногда их титулы и кратко передавалась суть миссии. В целом сам формуляр таких записей был лапидарным, но при общем исследовании русско-крымских отношений эти сведения иногда бывают уникальными. Так, из-за утраты посольской документации за 1539—1543 гг. сам ход отношений мы можем восстановить только по летописным данным. Приведем эти сведения списком.

Лицевой летописный свод Ивана Грозного. Фото: shakko/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

27 сентября 1539 г. из Крыма вернулся посланник Иван Борисович Федцов вместе с ханским гонцом Якуб-мирзой [ПСРЛ, 2000, с. 130]). 21 ноября 1539 г. в Крым отправлен гонец Гавриил Янов [ПСРЛ, 2000, с. 131].

18 марта 1540 г. возвращение из Крыма гонца Гавриила Янова вместе с ханским гонцом Азир-фергадом [ПСРЛ, 2000, с. 131].

7 мая 1540 г. Отпуск ханского гонца Якуб-мирзы вместе с служилым татарином Емгурчеем Кожуховым «с товарыщи» [ПСРЛ, 2000, с. 132].

18 июля 1540 г. возращение Емгурчея Кожухова с ханским «человеком, толмачом» [ПСРЛ, 2000, с. 132].

2 сентября 1540 г. Отправление в Крым посла князя Александра Васильевича Кашина-Оболенского вместе с отпущенным Сулешем-мурзой Яшлавским [ПСРЛ, 2000, с. 133].

12 сентября 1540 г. прибытие в Москву посла Тогалды-мурзы Яшлавского [ПСРЛ, 2000, с. 133]. 12 ноября 1540 г. отправление в Крым гонца служилого татарина Девлет-Хозя Усейнова вместе «с царевым человеком толмачем» [ПСРЛ, 2000, с. 134].

1 марта 1541 г. прибытие из Крыма гонцов во главе с Ази Ферганой вместе с отпущенным гонцом Девлет-Хозя Усейновым [ПСРЛ, 2000, с. 136]. 8 мая 1541 г. отпуск гонца Азии Ферганы вместе с отправленным посланником Останей Андреевым [ПСРЛ, 2000, с. 136].

Июль 1542 г. возвращение из Крыма посла князя Александра Васильевича Кашина-Оболенского вместе с крымским гонцом Томачем [ПСРЛ, 2000, с. 143].

1 сентября 1542 г. отправление в Крым гонца Федора Вокшерина с грамотою вместе с отпущенным крымским гонцом Томачем [ПСРЛ, 2000, с. 143].

16 марта 1543 г. возвращение Федора Вокшерина вместе с крымским посольством Ак-Сеита [ПСРЛ, 2000, с. 145].

После 16 марта 1543 г. отправление посланника Федора Ильина сына Челищева вместе с отпущенным Ак-Сеитом [ПСРЛ, 2000, с. 145].

Еще один перерыв в посольских книгах за 1553—1557 гг. также восстанавливается по официальным летописям. Приведем краткий список.

1553 г. прибытие ханского гонца Акинчея вместе с русским служилым татарином Кадышем [ПСРЛ, 2000, с. 231].

24 июня 1553 г. отпуск Акинчея вместе с русским служилым татарином Сенко Тутаевым [ПСРЛ, 2000, с. 232].

29 июня 1553 г. отпуск в Крым посла Магмедара-мурзы вместе с посольством Федора Дмитриевича Загряжского [ПСРЛ, 2000, с. 232].

Сентябрь 1553 г. прибытие гонца Талышмана аталыка вместе с русским служилым татарином Сенко Тутаевым [ПСРЛ, 2000, с. 234].

13 октябрь 1553 г. прибытие посла Шагмансырулана [ПСРЛ, 2000, с. 237].

21 апрель 1554 г. прибытие гонца Бидал-мурзы вместе с русским служилым татарином Б. Тоишевым [ПСРЛ, 2000, с 239-240].

Май 1554 г. отпуск гонца Талышмана аталыка и Бидал-мурзы вместе с русским служилым татаином Б. Тоишевым [ПСРЛ, 2000, с. 240].

Май 1555 г. прибытие гонца Джан-Мухаммеда (Ян Магметя) [ПСРЛ, 2000, с. 256].

Октябрь 1555 г. прибытие гонца от бека Сулеша Яшлавского Кучелека вместе с отпущенным служилым татарином Бейберей [ПСРЛ, 2000, с. 261].

Декабрь 1555 г. прибытие крымского гонца Караджана вместе с русским служилым татарином Юшко Мошковым [ПСРЛ, 2000, с. 276].

Январь 1557 г. отпуск гонца Караджана вместе с русским служилым татарином Сююндюком Тулусуповым [ПСРЛ, 2000, с. 278].

Октябрь 1557 г. прибытие гонца Акинчея [ПСРЛ, 2000, с. 286].

Декабрь 1557 г. прибытие гонца Тутая Черкашенина вместе с русским служилым татарином Сююндюком Тулусуповым [ПСРЛ, 2000, с. 287].

Фрагмент «Новейшей и наиболее верной карты Всей России, называемой также всюду Московией». Юст Данкертс. Амстердам. 1680 г.

Впрочем, подробных сведений о содержании этих контактов летописные данные не имеют, передавая их в общей форме, например, следующим образом: «а писал в грамоте что хочет с царем быти в дружбе» или «а писал царь в грамоте, что хочет быти с великым князем царь в сердечней дружбе и до своей смерти», или «а писал царь в грамотах о братстве и о крепкой дружбе» [ПСРЛ, 2000, с. 136, 143, 145]. Другой вариант передачи содержания посольских грамот это сообщения об отправке послов: «А писал Саип-Гире царь в грамоте посылает к великому князю своего большого посла Тогалдый мырзу Аппакова» или «а писал князь великий к царю, что его болший посол дошел до великого князя поздорову» [ПСРЛ, 2000, с. 132, 134]. Более содержательны описания посольств 1550-х гг. Так, например, в летописной статье о посольстве 21 апреля 1554 г. дана краткая характеристика ханского послания: «Писал ко царю и великому князю, что ему царь и великий князь поминков прислал мало, и он потому на Федора кручинится, а пришлет ему царь и великий князь поминков того болши, и они крепче помирится» [ПСРЛ, 2000, с. 240]. Содержание ответной грамоты было передано следующим образом: «А писал ко царю, что дружбы у царя не выкупает, а похочет с ним царь миритися по любви, и царь и великий князь с ним миру хочет по прежним обычаем и похочет царь с царем и великим князем миру, и он бы царя и великого князя посла Федора Загряжского к царю и великому князю отпустил и с ним вмете послал своего посла, а царь и великий князь его посла Мансур-улана с товарыщи отпустит и с Шаг-Мансыр-уланом пошлет к нему своего посла Ивана Федцова, а не похочет миру, и он бы посла Федора Загряжского одного отпустил, а царь и великий князь его посла отпустит Мансыр-улана и разменятся послы в Путивле» [ПСРЛ, 2000, с. 240—241]. Такие же развернутые аннотации дипломатических посланий мы встречаем и в статьях о посольствах октября 1555 г., декабря 1555 г., января 1557 г., декабря 1557 г. [ПСРЛ, 2000, с. 261, 277, 278, 287—288]. Изменение способа описания посольств в пользу расширения передаваемого содержания грамот, очевидно, отражал изменения в работе летописцев. Ясно, что в их руки попадали документы из дипломатического ведомства, однако это были не сами грамоты или посольские книги. Скорее всего в работе использовались документы, подобные «Выписке из посольских книг», известной нам по сношениям с Польско-Литовским государством, содержавшие краткие сведения о составах посольств и аннотации посланий (подробнее: [Моисеев, 2010, с. 396—398]).

Еще одним небезынтересным нарративным источником, который может быть использован при изучении внешней политики Крымского ханства, является «История о делах великого князя московского», написанная князем А.М. Курбским в литовской эмиграции.

Само это произведение, написанное в конце 1560—1570-х гг. [Ерусалимский, 2004, с. 591—618; Ерусалимский, 2015, с. 244—245], имело характер не только яростного обличения царя Ивана IV, но и воспоминаний князя о его боевой деятельности (обстоятельную характеристику этого произведения см.: [Ерусалимский, 2015, с. 245—287]. Князь Андрей уделяет восточным сюжетам довольно большое внимание. Он подробно описывает поход на Казань и ее осаду, особое внимание уделяет тактике ведения войны не только казанцами, но и крымскими татарами. Сообщает о тульском походе Девлет Герая [Курбский, 2015, с. 30, 32], о походах под Крым русских отрядов в 1550-е гг. [Курбский, 2015, с. 78—84]. Описывая эти походы, князь Андрей анализирует деятельность царя и его окружения, принимаемые решения, организацию. Указывает на тактические приемы крымских татар. Отталкиваясь от этих текстов, можно очертить ту стратегию борьбы с Крымским ханством, которая, по идее Курбского, была наиболее эффективной. Очевидно, что он это писал не просто как некое воспоминание (это сомнительно, так как сам Андрей Михайлович не участвовал в выработке крымской политики Ивана IV и в самих этих походах тоже), а скорее как экспертное мнение, ориентированное в первую очередь на правящие круги Речи Посполитой. В любом случае сведения Курбского о русско-крымском военном противостоянии обладают определенной информационной ценностью.