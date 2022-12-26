Руководитель «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев / «Реальное время Live»
АО «Эссен Продакшн АГ» — в числе крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее руководитель, Леонид Барышев, расскажет сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» о том, замедлился ли темп роста пищевой промышленности, какие показатели по выпуску и выручке компания ожидает по итогам 2022 года и насколько сильно компанию затронули санкции, логистические проблемы и другие экономические факторы. Также Барышев сообщит, как изменилась география поставок продукции в текущем году и столкнулся ли «Эссен» с проблемами в поставке и починке оборудования и комплектующих, которые пришлось решать многим компаниям. О том, как российский бизнес находит новые ниши в части импортозамещения, какую господдержку он получает в связи со сложившимися условиями, — смотрите в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана 26 декабря в 14.00 по мск.
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