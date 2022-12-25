День в истории: Татария приняла Конституцию, СССР перестал существовать, а Горбачев объявил об уходе

Чем примечательна дата 25 декабря?

Сегодня, 25 декабря, католики во всем мире празднуют Рождество Христово, у славян сегодня — Коляда, или поворот Солнца на весну, а у восточных народов — Нардуган. В США отмечают еще День тыквенного пирога, День священного базилика — в Индии, День семьи — в Мозамбике. В Казани в этот день открылся Советский театр, принята Конституция Татарской АССР, на ТЭЦ-2 запущена ПГУ, на улицах Москвы загорелись первые фонари, впервые провели главную елку страны, Горбачев объявил об уходе с поста президента СССР. 25 декабря Цельсий изобрел свою температурную шкалу, а на национальной елке у Белого дома впервые зажгли электрические гирлянды. Родились один из основателей автоконцерна Луи Шевроле, создатель сети отелей Конрад Хилтон, писатель Карлос Кастанеда, сатирик Аркадий Хайт, певица Энни Леннокс, рок-музыкант Константин Кинчев. Умерли основатель ордена мерседариев Петр Ноласко, писатели Владимир Короленко и Карел Чапек , великий комик Чарли Чаплин, певец и актер Дин Мартин, первый президент Румынии Николае Чаушеску, композитор Владимир Шаинский, правозащитница Елизавета Глинка. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый номер газеты для молодежи и первая Конституция Татарии

25 декабря 1919 года в Казани в здании Красноармейского дворца (сегодня это театр им. Карима Тинчурина) открылся Советский городской театр. На тот момент, когда город освободили от белогвардейцев и белочехов, в театре не оставалось ни оперных певцов, ни антрепренера. Восстановить творческую труппу взялся Г. Розенберг. В Москве он из исполнителей, которые выступали ранее, сформировал оперную труппу, включив в нее и новых артистов. Тогда в репертуар театра входили оперы «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Дубровский», «Кармен», «Паяцы» и «Риголетто».

Фото: музей соцбыта

25 декабря 1919 года свет увидел первый номер газеты «Клич юного коммунара». Первым ее редактором был поэт Александр Безыменский. Газета тиражом в 3 тысячи экземпляров поначалу выходила раз в две недели, затем раз в неделю. В 1938 году издание получило новое название — «Комсомолец Татарии». В годы Великой Отечественной войны выпуск газеты приостановили. Печататься она стала только через 4 года после Победы. В 1991-м газету снова переименовали — в «Молодежь Татарстана». Она издавалась вплоть до конца 2013 года — по решению ОАО «Татмедиа» газету закрыли как нерентабельную. В разные годы в ней свой путь начинали многие известные республиканские журналисты, общественные деятели и ученые.

25 декабря 1937 года на IX чрезвычайном съезде Советов Татарской АССР была принята Конституция Татарской АССР. Первый проект, принятый еще в 1926 году, так и не был утвержден ВЦИК. Через три года главный закон республики был утвержден на основе Конституций СССР и РСФСР. Он закрепил максимальное огосударствление собственности на средства производства, которое было обусловлено сформировавшейся в 30-е годы планово-распределительной экономикой. Государственная собственность республики, впрочем, как и других автономных республик, на землю, недра, воды, леса и прочие ресурсы стала рассматриваться как собственность общесоюзная — право распоряжения ей принадлежало властям СССР. Статья 113 первой Конституции ТАССР закрепила Казань как столицу республики.

Фото sntat.ru

25 декабря 2014 года на Казанской ТЭЦ в работу запустили новый энергоблок — парогазовую установку мощностью 220 МВт. Объект, которому присвоили имя Виктора Шибанова, руководившего энергетикой Татарстана в 60—70-е годы, стал первым такого рода, построенным в регионе за 45 лет. Новая установка позволила почти на треть увеличить выработку энергоресурсов для нужд Казани — на тот момент их дефицит в столице составлял порядка 700 МВт. Парогазовая установка была построена за довольно короткий срок — 2,5 года, объем инвестиций в нее составил 11,5 млрд рублей.

25 декабря 2021 года «Реальное время» показало, как в Казани прошла Республиканская елка. Местом ее проведения стал столичный «Баскет-холл». На любимый детский праздник собрались свыше 8 тысяч детей и подростков со всего Татарстана. Традиционно это отличники учебы, активисты, общественники, победители различных олимпиад и спортивных соревнований, а также незащищенные категории детей. Всех, кто веселился в этот день у главной республиканской елки, с наступающим Новым годом поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Главная елка страны, СССР прекратил существование, а Горбачев покинул пост президента

25 декабря 1730 года на больших улицах Москвы загорелись первые уличные фонари. 520 масляных фонарей установили в Кремле, Китай-городе, на Белом и Земляном валу, а также в Немецкой слободе. В ноябре Сенат издал специальный указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения Москвы в зимнее время. Их зажигали с 1 сентября по 1 мая, но только 18 ночей в месяц — считалось, что в остальные ночи достаточно света Луны. Если деньги на изготовление и установку фонарей были выделены из казны, то зажигать их и содержать в исправности должны были сами москвичи. Спустя 36 лет количество фонарей на улицах Москвы увеличилось всего на 80 единиц, но уже в 1800 году выросло до 6,5 тысячи. Через 80 лет город стал переходить на электрическое освещение.

25 декабря 1938 года в Колонном зале Дома Союзов СССР впервые установили 15-метровую елку, которую украсили 10 000 елочных игрушек, а на новогодний праздник пригласили лучших учеников Москвы и детей сотрудников правительства страны. С тех пор она стала считаться главной елкой в СССР. Первый карнавал прошел с участием только Деда Мороза, роль которого исполнял артист эстрады Михаил Гаркави, а на следующий год к нему впервые присоединилась внучка — Снегурочка. В Доме Союзов главная елка страны проводилась до 1954 года, затем местом ее проведения стал Государственный Кремлевский дворец, его Георгиевский зал. Сначала сценарии для праздничного представления создавали знаменитые писатели Лев Кассиль и Сергей Михалков, затем их сменили Эдуард Успенский и Александр Курляндский.

Кадр из фильма

25 декабря 1979 года советские телезрители увидели первую серию художественного фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Режиссером ленты по роману Александра Дюма стал Георгий Юнгвальд-Хилькевич, мелодии песен для героев киноленты, которые стали хитами, написал Максим Дунаевский. На роли в фильме, сразу завоевавшем популярность у зрителей, выбрали звезд отечественного кинематографа — Михаила Боярского, Вениамина Смехова, Валентина Смирнитского, Игоря Старыгина, Ирину Алферову, Алису Фрейндлих, Олега Табакова, Льва Дурова, Маргариту Терехову и многих других.

25 декабря 1991 года в 19.00 в прямом эфире первый и последний президент СССР Михаил Горбачев объявил, что уходит со своего поста: «В силу сложившейся ситуации с

образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться». Следом Горбачев подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного главнокомандующего СССР и передал право на применение ядерного оружия Борису Ельцину — президенту России. И уже в 19.38 в Кремле был спущен красный государственный флаг СССР — на его место водрузили российский триколор. 25 декабря Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование.

Фото: RIA Novosti archive, image #485307 / Yuryi Abramochkin / CC-BY-SA 3.0

Цельсий придумал температурную шкалу, а президент США впервые зажег огни на елке

Считается, что именно 25 декабря 1741 года стало днем, когда шведский астроном Андерс Цельсий изобрел шкалу измерения температуры, получившей затем его имя. За 20 лет до этого события шкалу измерения температуры предложили использовать двое врачей — Габриэль Фаренгейт и Рене Ферхо де Реомюр. Фаренгейт за эталон брал температуру тела здорового человека — 96 °F. Реомюр же за 0° предложил брать точку замерзания воды, а точку кипения — за 80 °Ré. Цельсий хотел создать более надежный инструмент на основе двух неизменных показателей — температуре замерзания и кипения воды. Проведя множество измерений на разных высотах, чтобы понять, как давление воздуха влияет на точку кипения, он увеличил шкалу Реомюра на 20° и перевернул ее. Таким образом, точка кипения оказалась на уровне 0 °C, а замерзания — на 100 °C. Такое решение он оправдывал тем, что ему не хотелось, чтобы зимой температура опускалась ниже нуля. В 1751-м шкалу Цельсия тоже перевернули — в итоге 0° стал точкой замерзания воды, а 100° — точкой кипения. Авторство этому изобретению в мире физики приписывают сразу нескольким ученым, в числе которых — Карл Линней, Мартин Стромэр и Жан Пьер Кристиан.

25 декабря 1923 года на 48-футовой елке, установленной в честь Рождества перед Белым домом, президент США Кэлвин Кулидж впервые зажег 2 500 лампочек электрической гирлянды красного, белого и зеленого цветов. Церемонию зажжения огней сопровождали выступление оркестра морской пехоты США и хор церкви Богоявления. С тех пор эту елку называют Национальной рождественской, а включение ее огней стало знаменитой американской традицией, мириады лампочек на ней зажигают американские президенты.