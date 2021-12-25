Новости общества

19:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Яңа ел. Перезагрузка». Как прошла Республиканская елка — 2021

18:20, 25.12.2021

В преддверии Года цифровизации детям показали мюзикл о высоких технологиях

«Яңа ел. Перезагрузка». Как прошла Республиканская елка — 2021
Фото: Максим Платонов

Сегодня в казанском «Баскет-холле» прошла Республиканская новогодняя елка. Тема мюзикла этого года — «Яңа ел. Перезагрузка». Участниками праздника стали более восьми тысяч юных татарстанцев, которые проявили себя в учебе, спортивных соревнованиях, творческой и общественной жизни, а также незащищенные категории детей. Всех их с наступающим Новым годом поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фрагменты праздничного представления — в фото- и видеорепортаже «Реального времени».

1/35
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов
Общество

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

19:51 МСК Все новости
Новости раздела