ЧМ-2022: Месси или Мбаппе — кто вошел в историю футбола / «Реальное время Live» 19 декабря
18 декабря в Катаре завершился ЧМ-2022 по футболу. Сборная Аргентины увела из-под носа команды Франции победу в серии пенальти, после того как и основное, и дополнительное время финального матча завершилось ничьей (3:3). В финале аргентинец Лионель Месси забил два мяча, поучаствовал в третьей голевой атаке и забил послематчевый пенальти. В третий раз он стал лучшим игроком ЧМ, а также провел рекордные 26 игр на мундиалях. Вторым за всю историю ЧМ хет-триком отметился и француз Мбаппе. Подробнее о том, как прошел этот, как мы и говорили, лучший в истории чемпионат мира по футболу, обсудим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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