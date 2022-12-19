День в истории: последний визит Ельцина в Казань, первый «сухой закон» в СССР и первый матч НХЛ

Чем примечательна дата 19 декабря?

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 19 декабря — Международный день помощи бедным. В России отмечают День снабженца и День военной контрразведки ФСБ, в Израиле — праздник свечей Ханука, в США — День карамели. В этот день в Казань по приглашению Минтимера Шаймиева прилетел экс-президент России Борис Ельцин с женой, в Москве осудили Соньку Золотую ручку, Совнарком принял постановление о запрете изготовления и продажи спирта и крепкого алкоголя, был запатентован линолеум, и состоялась первая игра в истории НХЛ. На свет появились историк архитектуры Нияз Халит, певица Эдит Пиаф, генсек СССР Леонид Брежнев, хирург-кардиолог Николай Амосов, актриса и режиссер Галина Волчек, актриса театра и кино Анастасия Вертинская. В этот день не стало российского мореплавателя Витуса Беринга, пейзажиста Уильяма Тернера, поэтессы Эмилии Бронте, артиста цирка и иллюзиониста Эмиля Кио, актера Марчелло Мастроянни. Подробнее — в обзоре «Реального времени»

Родился виртуозный гармонист и последний визит Ельцина в Казань

19 декабря 1842 года ректор Казанского императорского университета Николай Лобачевский предложил попечителю учебного округа создать в вузе ученое общество. В январе предложение было одобрено, и университет постепенно становится одним из центров русской науки и образования. В течение следующих десятилетий на базе Казанского университета были созданы следующие общества: археологии, истории и этнографии; врачей; естествоиспытателей; любителей русской словесности; физико-математическое и юридическое.

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

19 декабря 1950 года в Казани родился Нияз Халит, доктор архитектуры, лауреат премии Баки Урманче. С юности Нияз Хаджиевич изучал здания родного города, фиксируя его облик на фотопленку. Самый его масштабный труд — книги по стилям и формам татарской архитектуры Казани, в которых он дотошно объяснял образно-художественный и декоративный язык архитектуры.

19 декабря 2002 года экс-президент России Борис Ельцин в сопровождении первых лиц Татарстана прогулялся по Казанскому кремлю, осмотрел мечеть Кул Шариф, поинтересовался процессом реконструкции Благовещенского собора. В Казань вместе с женой Наиной Ельцин он прилетел 16 декабря в качестве личных гостей президента Минтимера Шаймиева впервые с 1996 года. В столице республики они пробыли почти неделю. В эти дни он посетил Казанский государственный университет, где пообщался со студентами и педагогами, прогулялся по улице Баумана и сфотографировался у памятника Шаляпину. Гости поднялись на второй этаж колокольни, где посмотрели музейную экспозицию. Глава Татарстана показал Ельцину Казанский ипподром и своих лошадей.18 декабря чета побывала в храме Раифского мужского монастыря и приняла участие в церемонии открытия культурно-развлекательного комплекса «Пирамида». Этот уже неофициальный приезд Ельцина в Казань стал последним.

19 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало о таком явлении, как «ралли Санта-Клауса», которое обычно происходит на фондовых, товарных и финансовых рынках в конце года. В эти дни рынок необъяснимо растет, хотя по правилам классической экономики этого происходить не должно.

Фото: Максим Соколов

Дом для Благородного собрания, арест королевы преступного мира и первый советский «сухой закон»

19 декабря 1784 года Благородное собрание Москвы, войти в которое могли только потомственные дворяне, владевшие имениями в Московской губернии, обзавелось собственным зданием. Поначалу отдельного строения для светских собраний московской знати не было и чаще всего ассамблеи — бальные вечера — проводились в различных особняках или в княжеских дворцах. В начале 1780-х годов для московского дворянства был приобретен собственный дом в престижном месте в центре города На деньги, полученные в Опекунском совете под заклад имений. 19 декабря недалеко от Кремля — на углу Охотного ряда и Большой Дмитровки Благородное собрание приобрело у князя Василия Долгорукова огромный дом. Его реконструкцию поручили известному московскому зодчему Матвею Казакову. Здесь появилась богатая библиотека, проводились встречи, собрания, роскошные балы и торжественные приемы, давали концерты Чайковский, Николай Рубинштейн, Лист, Римский-Корсаков и многие другие выдающиеся композиторы и музыканты. Концертный зал по проекту Казакова украсили 30 коринфских колонн и 160 огромных хрустальных люстр. Дом быстро стал центром общественной жизни Москвы. В ноябре 1917 года Дворянское собрание занял Военно-революционный комитет. Затем здание переименовали в Дом союзов или, как его еще называют, Колонный зал. В нем обосновался Центральный совет московских профсоюзов. С 1925 года здесь регулярно проводились Международные шахматные турниры, новогодние профсоюзные елки для детей. Сцена Колонного зала стала местом для выступлений звезд советской эстрады — Шульженко, Пьехи, Кобзона, Магомаева, Лещенко и других. Он по-прежнему считается одним из лучших концертных залов российской столицы.

19 декабря 1880 года Московский суд огласил приговор Соньке Золотой Ручке. В нем говорилось: «Варшавскую мещанку Шейндлю-Суру Лейбову Розенбад, она же Рубинштейн, она же Школьник, Бреннер и Блювштейн, урожденную Соломониак, лишив всех прав состояния, сослать на поселение в отдаленнейшие места Сибири». Легенда криминального мира родилась в 1846 году в Польше, а в 18 лет, назвав себя Софьей Ивановной и уже будучи опытной воровкой, она отправляется в криминальное турне по России. Обчищала богачей она с большим искусством и невероятной легкостью, поскольку обладала хорошими артистическими данными, манерами, владела несколькими языками и умело копировала манеры и поведение аристократов. Конец 1860-х стал для Соньки пиком воровской карьеры — она бралась только за крупные кражи, через 10 лет она стала почетным членом «Клуба червонных валетов» — российского преступного сообщества. Соньку не раз арестовывали и сажали в тюрьму, но она благополучно сбегала. Однако во время ссылки на Сахалине закованной в кандалы с каторжных работ уйти не удалось. Она освободилась в 1898 году, через год приняла крещение под именем Мария, а в 1902 году, по официальной версии, умерла от сильной простуды. По множественным же легендам, Золотая ручка вместо Сахалина сумела убежать в Европу или США, а остаток жизни провела в Москве и была похоронена на Ваганьковском кладбище. На эту могилу до сих пор приносят цветы ее «коллеги», прося у королевы преступного мира поддержки и покровительства.

Фото wikipedia.org

19 декабря 1919 года Совет Народных Комиссаров принял постановление «О воспрещении на территории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ». Документ стал первым советским аналогом «сухого закона». Через полгода в стране национализировали более 950 спиртоводочных заводов, а летом 1920 года национальной собственностью были объявлены все находившиеся на территории СССР вина, коньячные и водочные изделия. Еще через год Совнарком принял новый декрет, по которому несдача государству вин крепостью более 14%, незаконная торговля вином и тому подобное карались лишением свободы. Спирт же стали производить и отпускать только для технических целей. В последующие годы «сухой закон» только ужесточали. Например, за приготовление с целью сбыта вин, водок и вообще спиртных напитков и спиртосодержащих веществ без надлежащего разрешения грозили принудительные работы на срок до одного года с конфискацией части имущества.

У Англии — новый король, а в Канаде — первый матч НХЛ

19 декабря 1154 года в Вестминстерском аббатстве после долгой гражданской междоусобицы состоялась коронация Генриха II. Новый король Англии был правнуком Вильгельма Завоевателя и первым из династии Плантагенетов, которая дала Англии 14 королей и правила страной более трехсот лет. Генрих управлял Англией 35 лет. Он положил конец баронскому произволу, возродил постоянную армию и учредил общенациональную судебную систему.

Источни: wikipedia.org

19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон получил патент на производство линолеума. Его промышленное производство освоила его компания Walton, Taylor and Co. в 1864 году в городе Стайнес. Изначально покрытие для полов делали на тканевой основе из растительных масел и пробковой муки. В начале XX века одним из основных производителей линолеума стала Российская империя. Крупнейшие в Европе фабрики по его производству действовали в Одессе и Риге, но после 1917 Россия утратила позицию мирового лидера. С 1950-х годов в мире из-за дефицита растительного масла было освоено производство линолеума из поливинилхлорида.

19 декабря 1917 года в Монреале стартовал первый в истории чемпионат канадской НХЛ. В этот день команда «Уондерерс» выиграла у клуба из Торонто 10:9, а «Монреаль Канадиенс» обыграл хоккеистов из Оттавы со счетом 7:4. Хоккеисты НХЛ не раз выигрывали Кубок Стэнли — его обладателями команды Лиги становились семь раз из первых девяти розыгрышей. В 1926 году НХЛ подняла зарплаты хоккеистов до уровня, который не могли позволить себе другие североамериканские лиги, и стала единолично разыгрывать Кубок Стэнли. Постепенно число команд НХЛ росло и к концу сезона 1930/31 годов в ней играли уже 10 команд. Сегодня в составе НХЛ насчитывается 30 команд из 29 городов США и Канады, которые ежегодно борются за ее главный приз — Кубок Стэнли.