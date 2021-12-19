Будет ли в этом году «ралли Санта-Клауса» на фондовых рынках?
Экономисты рассказывают, что такое биржевое «ралли Санта-Клауса», откуда оно берется и стоит ли ждать его в нынешнем году
На мировых рынках — и фондовых, и товарных, и финансовых — есть множество интересных явлений. Среди них — так называемое ралли Санта-Клауса. Эффект, когда рынок необъяснимо растет в самые последние дни уходящего года, знают многие опытные инвесторы. Но вот что интересно: по классической экономической теории, «ралли Санта-Клауса» вообще не должно, не может существовать (как, собственно, и сам Санта-Клаус). Габриэлла Легренци (Кильский университет), Рейнхольд Хайнлайн (Университет Западной Англии), Скотт Махадео (Портсмутский университет) в своем тексте для The Conversation рассказывают об этом экономическом явлении, приводят рациональные причины его существования и пытаются предположить: а в 2021 году навестит Санта Уолл-стрит?
Санта-Клауса, может быть, и не существует, а вот его ралли — есть!
В 1897 году редактор американской газеты The Sun Фрэнсис Фарцелл Черч написал знаменитый ответ восьмилетней читательнице, которая сомневалась в том, что старик в красном костюме, ошивающийся вокруг дымоходов, действительно есть на свете. Он ответил ей: «Да, Вирджиния, Санта-Клаус существует», и его колонка с доказательством существования рождественского волшебника на много десятилетий стала самой перепечатываемой статьей в американской прессе.
Среднестатистический инвестор немного старше восьмилетней Вирджинии. Конечно же, он уже знает всю правду о волшебниках, эльфах и оленях. Но именно сейчас каждый инвестор задумывается и сомневается, и эти переживания тоже связаны с Санта-Клаусом. Он задается вопросом: а будет ли в этом году «ралли Санта-Клауса»?
На жаргоне финансовых аналитиков это выражение означает ожидаемое увеличение доходности фондовых рынков к концу году. Кстати, отсылка к Рождеству на самом деле немного вводит в заблуждение, потому что этот рост обычно относится к последним пяти биржевым дням уходящего года и первым двум торговым дням января.
В отличие от самого старика в красном, нет никаких сомнений в том, что «ралли Санта-Клауса» действительно есть. Уолл-стрит не видела его только пять раз за последние двадцать лет. В остальные 15 лет инвесторы стабильно получали хорошую возможность купить акции непосредственно перед началом ралли, а когда они подорожают — сбросить их незадолго до его окончания. Более того, отсутствие ожидаемого ралли всегда становилось индикатором того, что январь на рынках будет слабым — а значит, и это приносит пользу.
Почему случается «ралли Санта-Клауса», ведь его не должно быть?
Однако согласно классической экономической теории, «ралли Санта-Клауса» вообще не должно существовать. Теория рыночной эффективности, которую разработал Юджин Фама, лауреат Нобелевской премии 2013 года, гласит, что цены на акции должны формироваться исходя из всей доступной информации о компаниях и о широких экономических перспективах. А значит, использовать прошлые рыночные тенденции, чтобы спрогнозировать будущие цены, невозможно.
Впрочем, кое-какие объяснения этому ралли все-таки есть. Например, конец налогового года в США, когда инвесторы, как правило, продают некоторые активы (пусть даже с убытком), чтобы освободить средства для покупки растущих акций. Под конец года, когда рыночная активность затихает, уходят в отпуск многие институциональные инвесторы и на рынке остаются одиночные трейдеры, которые, возможно, менее осторожны и хуже информированы — а значит, могут способствовать подъему настроений на рынках. Не надо забывать и про годовые бонусы, которые получают сотрудники многих компаний — и часто идут на рынок, чтобы быстро их вложить. А когда объем транзакций (в отсутствие отдыхающих институциональных «зубров») низкий, то и за ценами следить на рынке куда проще.
Но и это еще не все. Подобно тому, как древние римляне верили во влияние календаря на повседневную жизнь, разделяя дни на фасты (присутственные дни) и дни, когда никакой деловой активности не было, нечто подобное происходит на фондовых рынках. И тому есть множество свидетельств.
Пятницу празднуют на всех биржах
Еще в 1931 году аспирант Гарварда М.Дж. Филдс описал в одной из своих статей «эффект выходных»: пятница, как правило, приносит более высокую доходность на фондовом рынке, а понедельник обычно ассоциируется с более низкой доходностью. С тех пор исследователи смогли продемонстрировать множество других необъяснимых тенденций в графиках доходности, связанных с определенным временем в календаре.
Согласно «январскому эффекту», в январе на фондовом рынке, как правило, наблюдается значительный рост, особенно за счет акций небольших компаний. Есть «эффект разворота месяца», связанный с первыми четырьмя торговыми днями месяца, и «эффект праздника», когда предпраздничные дни приносят более высокую прибыль, чем в обычное время. Даже время суток имеет значение, ведь цена открытия обычно выше цены закрытия, как минимум в течение первых 45 минут понедельника, что является своего рода продолжением «эффекта выходных».
И как же теперь все это согласовать с идеей о том, что ультрарациональные трейдеры принимают решения, используя всю доступную информацию и учитывая все риски? Здесь помогает поведенческая экономика. Еще один нобелевский лауреат — Ричард Талер (2017) описывал психологию принятия решений в этой области. Идея такая: чувства и эмоции инвесторов могут влиять на их торговое поведение. И мрачное настроение в понедельник, когда они возвращаются на работу. И пятничное воодушевление в предвкушении предстоящих выходных. И, конечно же, рождественское настроение и оптимистичное ощущение наступающего Нового года.
Но расслабляться точно рано. Ведь последнее десятилетие наводнило биржи торговыми роботами. Это программы, которые мгновенно реагируют на изменения цены и рыночной конъюнктуры и принимают решения вместо своих хозяев. Начинали их внедрять на рынках финансовых (редко кто торгует сегодня на Forex вручную, без робота), но и более половины фондовой торговли США сегодня под контролем роботов. А они, как вы сами понимаете, совсем не то, что нежные, восприимчивые и эмоциональные живые трейдеры. Они определенно не грустят по понедельникам, и им совершенно плевать на пятницу, тем более на Рождество.
Так придет ли Санта-Клаус на рынки в самом конце 2021 года?
На графиках ниже показано поведение индекса FTSE (Financial Times Stock Exchange Index — ведущий индекс Британской фондовой биржи, — прим. переводчика) за последние шесть лет в праздничный сезон. Они показывают, что Санта не посетил Уолл-стрит в 2015 году, да и в другие годы инвесторам не всегда было легче: все равно нужно было очень тщательно рассчитывать время покупки и продажи. Поэтому, хотя шансы на «ралли Санта-Клауса» в любой отдельно взятый год достаточно высоки, вы должны понимать, что перспективы не так радужны, как можно было бы предположить по средним историческим данным.
Праздничные индексы FTSE, 2015—2020 гг.
Таким ли праздничным будет конец 2021 года для инвесторов? Сложно предугадать заранее. Конечно, с учетом темной тени растущей инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков, обеспокоенности по поводу госдолга, роста цен на энергоносители, новых волн пандемии и появления новых штаммов COVID-19 «ралли Санта-Клауса» может оказаться очень полезным рождественским подарком.
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