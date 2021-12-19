Будет ли в этом году «ралли Санта-Клауса» на фондовых рынках?

Экономисты рассказывают, что такое биржевое «ралли Санта-Клауса», откуда оно берется и стоит ли ждать его в нынешнем году

На мировых рынках — и фондовых, и товарных, и финансовых — есть множество интересных явлений. Среди них — так называемое ралли Санта-Клауса. Эффект, когда рынок необъяснимо растет в самые последние дни уходящего года, знают многие опытные инвесторы. Но вот что интересно: по классической экономической теории, «ралли Санта-Клауса» вообще не должно, не может существовать (как, собственно, и сам Санта-Клаус). Габриэлла Легренци (Кильский университет), Рейнхольд Хайнлайн (Университет Западной Англии), Скотт Махадео (Портсмутский университет) в своем тексте для The Conversation рассказывают об этом экономическом явлении, приводят рациональные причины его существования и пытаются предположить: а в 2021 году навестит Санта Уолл-стрит?

Санта-Клауса, может быть, и не существует, а вот его ралли — есть!

В 1897 году редактор американской газеты The Sun Фрэнсис Фарцелл Черч написал знаменитый ответ восьмилетней читательнице, которая сомневалась в том, что старик в красном костюме, ошивающийся вокруг дымоходов, действительно есть на свете. Он ответил ей: «Да, Вирджиния, Санта-Клаус существует», и его колонка с доказательством существования рождественского волшебника на много десятилетий стала самой перепечатываемой статьей в американской прессе.



Среднестатистический инвестор немного старше восьмилетней Вирджинии. Конечно же, он уже знает всю правду о волшебниках, эльфах и оленях. Но именно сейчас каждый инвестор задумывается и сомневается, и эти переживания тоже связаны с Санта-Клаусом. Он задается вопросом: а будет ли в этом году «ралли Санта-Клауса»?



На жаргоне финансовых аналитиков это выражение означает ожидаемое увеличение доходности фондовых рынков к концу году. Кстати, отсылка к Рождеству на самом деле немного вводит в заблуждение, потому что этот рост обычно относится к последним пяти биржевым дням уходящего года и первым двум торговым дням января.



В отличие от самого старика в красном, нет никаких сомнений в том, что «ралли Санта-Клауса» действительно есть. Уолл-стрит не видела его только пять раз за последние двадцать лет. В остальные 15 лет инвесторы стабильно получали хорошую возможность купить акции непосредственно перед началом ралли, а когда они подорожают — сбросить их незадолго до его окончания. Более того, отсутствие ожидаемого ралли всегда становилось индикатором того, что январь на рынках будет слабым — а значит, и это приносит пользу.

Почему случается «ралли Санта-Клауса», ведь его не должно быть?

Однако согласно классической экономической теории, «ралли Санта-Клауса» вообще не должно существовать. Теория рыночной эффективности, которую разработал Юджин Фама, лауреат Нобелевской премии 2013 года, гласит, что цены на акции должны формироваться исходя из всей доступной информации о компаниях и о широких экономических перспективах. А значит, использовать прошлые рыночные тенденции, чтобы спрогнозировать будущие цены, невозможно.



Впрочем, кое-какие объяснения этому ралли все-таки есть. Например, конец налогового года в США, когда инвесторы, как правило, продают некоторые активы (пусть даже с убытком), чтобы освободить средства для покупки растущих акций. Под конец года, когда рыночная активность затихает, уходят в отпуск многие институциональные инвесторы и на рынке остаются одиночные трейдеры, которые, возможно, менее осторожны и хуже информированы — а значит, могут способствовать подъему настроений на рынках. Не надо забывать и про годовые бонусы, которые получают сотрудники многих компаний — и часто идут на рынок, чтобы быстро их вложить. А когда объем транзакций (в отсутствие отдыхающих институциональных «зубров») низкий, то и за ценами следить на рынке куда проще.



Но и это еще не все. Подобно тому, как древние римляне верили во влияние календаря на повседневную жизнь, разделяя дни на фасты (присутственные дни) и дни, когда никакой деловой активности не было, нечто подобное происходит на фондовых рынках. И тому есть множество свидетельств.

Пятницу празднуют на всех биржах



Еще в 1931 году аспирант Гарварда М.Дж. Филдс описал в одной из своих статей «эффект выходных»: пятница, как правило, приносит более высокую доходность на фондовом рынке, а понедельник обычно ассоциируется с более низкой доходностью. С тех пор исследователи смогли продемонстрировать множество других необъяснимых тенденций в графиках доходности, связанных с определенным временем в календаре.



Исследователи выявляли календарные эффекты на фондовом рынке по крайней мере с 1930-х годов. Источник: theconversation.com

Согласно «январскому эффекту», в январе на фондовом рынке, как правило, наблюдается значительный рост, особенно за счет акций небольших компаний. Есть «эффект разворота месяца», связанный с первыми четырьмя торговыми днями месяца, и «эффект праздника», когда предпраздничные дни приносят более высокую прибыль, чем в обычное время. Даже время суток имеет значение, ведь цена открытия обычно выше цены закрытия, как минимум в течение первых 45 минут понедельника, что является своего рода продолжением «эффекта выходных».



И как же теперь все это согласовать с идеей о том, что ультрарациональные трейдеры принимают решения, используя всю доступную информацию и учитывая все риски? Здесь помогает поведенческая экономика. Еще один нобелевский лауреат — Ричард Талер (2017) описывал психологию принятия решений в этой области. Идея такая: чувства и эмоции инвесторов могут влиять на их торговое поведение. И мрачное настроение в понедельник, когда они возвращаются на работу. И пятничное воодушевление в предвкушении предстоящих выходных. И, конечно же, рождественское настроение и оптимистичное ощущение наступающего Нового года.



«Ралли Санта-Клауса» имеет немного больше смысла, если вы изучаете поведенческую экономику

Но расслабляться точно рано. Ведь последнее десятилетие наводнило биржи торговыми роботами. Это программы, которые мгновенно реагируют на изменения цены и рыночной конъюнктуры и принимают решения вместо своих хозяев. Начинали их внедрять на рынках финансовых (редко кто торгует сегодня на Forex вручную, без робота), но и более половины фондовой торговли США сегодня под контролем роботов. А они, как вы сами понимаете, совсем не то, что нежные, восприимчивые и эмоциональные живые трейдеры. Они определенно не грустят по понедельникам, и им совершенно плевать на пятницу, тем более на Рождество.



Так придет ли Санта-Клаус на рынки в самом конце 2021 года?



На графиках ниже показано поведение индекса FTSE (Financial Times Stock Exchange Index — ведущий индекс Британской фондовой биржи, — прим. переводчика) за последние шесть лет в праздничный сезон. Они показывают, что Санта не посетил Уолл-стрит в 2015 году, да и в другие годы инвесторам не всегда было легче: все равно нужно было очень тщательно рассчитывать время покупки и продажи. Поэтому, хотя шансы на «ралли Санта-Клауса» в любой отдельно взятый год достаточно высоки, вы должны понимать, что перспективы не так радужны, как можно было бы предположить по средним историческим данным.

Праздничные индексы FTSE, 2015—2020 гг.

Источник: The Conversation

Таким ли праздничным будет конец 2021 года для инвесторов? Сложно предугадать заранее. Конечно, с учетом темной тени растущей инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков, обеспокоенности по поводу госдолга, роста цен на энергоносители, новых волн пандемии и появления новых штаммов COVID-19 «ралли Санта-Клауса» может оказаться очень полезным рождественским подарком.

