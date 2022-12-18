День в истории: день рождения Казанской губернии и праздник работников ЗАГСа

Чем примечательна дата 18 декабря?

Фото: из фондов Национального музея РТ

Сегодня, 18 декабря, Международный день чая и Международный день мигранта. В России это День образования радиотехнических войск Военно-воздушных сил и День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Профессиональный праздник отмечают сотрудники ЗАГСа и сотрудники службы собственной безопасности МВД РФ. В Калмыкии сегодня празднуют буддийский Новый год, в Нидерландах — День королевства, в США — День близнецов. 18 декабря была создана Казанская губерния, а Федор Шаляпин исполнил первую сольную партию, в Петербурге состоялся первый в истории России политический митинг, в США запретили работорговлю. В этот день родились: открывший электрон физик Джозеф Томсон, Иосиф Сталин (Джугашвили), генетик и селекционер Николай Цицин, изобретатель радио Эдвин Армстронг, инженер-кораблестроитель Ростислав Алексеев, актер Юрий Никулин, бессменный ведущий Клуба знатоков Владимир Ворошилов, сценарист и режиссер Стивен Спилберг, актеры Игорь Скляр и Брэд Питт. Не стало в этот день создателя первой теории эволюции Жана Батиста Ламарка, поэта Александра Твардовского, основательницы первого в мире детского музыкального театра Наталии Сац. Об этих и других событиях в мировой истории, связанных с 18 декабря, — в обзоре «Реального времени».

Создание Казанской губернии и сольный дебют Шаляпина

18 декабря 1708 года Петр I подписал указ: «для всенародной пользы учинить восемь губерний и к ним росписать города». Согласно царской воле территорию России поделили на восемь губерний — так была создана Казанская губерния. В ее состав входили Казанское, Свияжское, Пензенское, Симбирское, Уфимское, Астраханское и другие воеводства, 37 городов и 35 пригородов, численность населения которых составляла около 590 тысяч человек. Первым казанским губернатором был назначен Петр Апраксин. В течение двух следующих столетий состав губернии менялся не раз в сторону сокращения. В 1920 году вместо Казанской губернии была образована Татарская автономная республика.

Источник wikipedia.org

18 декабря 1890 года Федор Шаляпин впервые вышел на сцену в качестве солиста в оперной постановке. Произошло это в Уфимском городском театре, где будущая звезда мировой оперной сцены исполнила партию Стольника в опере Монюшко «Галька». «По-видимому, и в скромном амплуа хориста я успел выказать мою природную музыкальность и недурные голосовые средства. Когда однажды один из баритонов труппы внезапно, накануне спектакля, почему-то отказался от роли Стольника в опере Монюшко «Галька», а заменить его в труппе было некем, то антрепренер Семенов-Самарский обратился ко мне — не соглашусь ли я спеть эту партию. Несмотря на мою крайнюю застенчивость, я согласился. Это было слишком соблазнительно: первая в жизни серьезная роль. Я быстро разучил партию и выступил. Несмотря на печальный инцидент в этом спектакле (я сел на сцене мимо стула), Семенов-Самарский все же был растроган и моим пением, и добросовестным желанием изобразить нечто похожее на польского магната. Он прибавил мне к жалованью пять рублей и стал также поручать мне другие роли», — позже рассказывал в мемуарах о своем дебюте лучший бас всех времен и народов.

18 декабря 1909 года в саду «Эрмитаж» в Казани было «открыто концертное зало — ресторан «Альгамбра». Вдоль дороги, ведущей к ресторану, установили фонари с электрическими лампочками, а его кухней, преимущественно кавказской, заведовал сам «шеф Воробьевых гор Москвы» Серго. Внутри ресторана был обустроен концертный зал, на сцене которого выступали не только российские, но и зарубежные артисты и танцоры. Как писал в своей книге известный казанский краевед Борис Ерунов, «на сцене бушевало разудалое «варьете», уже через две недели после открытия полиция составила «протокол о бесстыдстве». Но это не погасило страстей этого «вертепа». Только небо «было против» — и 7 декабря 1911 года заведение сгорело в полнейшем смысле этого слова. Зарево — на полгорода».

Фото: Максим Платонов

18 декабря 2021 года «Реальное время» рассказывало об итогах реализации мер по повышению безопасности дорожного движения, которые прозвучали на совместном заседании Кабмина РТ и коллегии МВД республики. Как сообщил глава министерства Артем Хохорин, за 5 лет на татарстанских дорогах почти в два раза снизилась смертность — с 426 погибших в 2017-м до 276 в 2021-м. Также говорили и о проблемах — качестве дорожной разметки, запоздалой установке знаков и ограждений на опасных участках дорог, должниках-нарушителях ПДД и о том, за что и кого президент Рустам Минниханов пообещал обязательно догнать и наказать.

Первая политическая демонстрация в России и декрет о ЗАГСе

18 декабря 1876 года около 400 рабочих и студентов Петербурга вышли на первую в России политическую демонстрацию, которая состоялась на Казанской площади столицы, а ее организаторами выступили движение народников-землевольцев и связанные с ними члены рабочих кружков. С речью перед собравшимися выступил студент Горного института Георгий Плеханов, который в будущем станет теоретиком и пропагандистом марксизма и видным деятелем социалистического движения. Красный флаг на митинге развернул 16-летний рабочий Яков Потапов — позднее его назовут первым знаменосцем революции. За это его и еще двоих рабочих приговорили к пятилетнему заточению в монастырской тюрьме на Соловках. На разгон митингующих прибыла полиция — многие участники демонстрации были жестоко избиты, более 30 человек арестовали и осудили, пять из них получили 10—15 лет каторжных работ, 10 приговорили к ссылке в Сибирь.

105 лет назад, 18 декабря 1917 года, Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Он стал первым законодательным актом буквально только что созданной Советской республики в области семейного права. В нем, в частности, устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправия детей, рожденных в браке и внебрачных. Согласно закону, для регистрации брака или рождения ребенка граждане должны были обращаться в отдел записей браков и рождений при городской, районной, уездной или волостной земской управе. Туда же следовало обращаться административным и судебным властям, а также гражданам, на попечении которых находился умерший, для составления акта о смерти лица. Прежде эти виды регистрации выполняла Русская православная церковь. День принятия этого декрета стал считаться профессиональным праздником сотрудников ЗАГСа. Верхней ступенью карьерной лестницы в этих учреждениях считается ведение брачных церемоний, начальной — работа в архиве.

Источник wikipedia.org

Запрет на рабство в США и первый мировой рекорд скорости

18 декабря 1865 года в силу вступила 13-я поправка к Конституции США, которая отменяла рабство на всей территории Штатов. При этом соответствующий закон был принят еще в июне 1862 года. Победа Севера над рабовладельческим Югом в Гражданской войне положила конец ввозу рабов на территорию страны. Это положение ратифицировали 27 штатов, заявив, что ни рабство, ни какая иная принудительная форма работы в Соединенных Штатах впредь не допускается. Что примечательно, некоторые штаты ратифицировали поправку более чем через сотню лет — штат Кентукки принял ее в 1976 году, а Миссисипи только в 1995 году, и то не была официально подана ратификация архивариусу Соединенных Штатов, это исправили только в конце января 2013 года. В целом на американском континенте работорговля велась вплоть до конца XIX века. В 1886 году ее запретили на Кубе, а спустя два года в Бразилии. Конвенция о полном запрете рабства и работорговли была принята Лигой наций только в 1926 году.

18 декабря 1898 года в мире был установлен первый рекорд скорости — 63,13 км/час. Он принадлежал французскому автогонщику Гастону де Шаслу-Лоба. Добиться такой скорости он сумел на электромобиле, преодолев 1 километр дистанции всего за 57 секунд. Произошло это во время соревнований, организованных французским журналом La France Automobile. Через месяц после этого гонщик улучшил свой рекорд, проехав со скоростью в 66,65, а в марте 1899 года — 92,69 км/час.