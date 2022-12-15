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Президент России призвал распространить промышленную ипотеку на строительство производственных площадок

15:46, 15.12.2022
Президент России призвал распространить промышленную ипотеку на строительство производственных площадок
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин призвал распространить промышленную ипотеку на строительство и модернизацию производственных площадок.

— Считаю правильным, если мы распространим промышленную ипотеку не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию, — сказал глава государства.

Правительству он указал, что предлагаемый им механизм должен быть обеспечен финансированием.

Напомним, правительство России объявило о запуске промышленной ипотеки в сентябре 2022 года. С помощью нее бизнес может получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.

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Максим Кокунин
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