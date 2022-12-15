Президент России призвал распространить промышленную ипотеку на строительство производственных площадок
Президент России Владимир Путин призвал распространить промышленную ипотеку на строительство и модернизацию производственных площадок.
— Считаю правильным, если мы распространим промышленную ипотеку не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию, — сказал глава государства.
Правительству он указал, что предлагаемый им механизм должен быть обеспечен финансированием.
Напомним, правительство России объявило о запуске промышленной ипотеки в сентябре 2022 года. С помощью нее бизнес может получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.
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