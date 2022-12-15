Доходы людей с минимальными заработками в 2022 году увеличились на 27,8%, сообщил президент России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что доходы людей с минимальными заработками в этом году увеличились на 27,8% номинально, бедность снижается.

— Когда мы обсуждали экономическую ситуацию в мире, поставили две главные цели на текущий год — добиться снижения бедности и неравенства и продолжить политику развития. Нам хорошо известно, это навязывают санкции, а мы, опираясь прежде всего на собственные резервы и ресурсы, безусловно, будем идти только вперед, — сказал он.



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Максим Кокунин