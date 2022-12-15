Льготную ипотеку продлят до 1 июля 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Программу «Льготная ипотека» продлят до 1 июля 2024 года, объявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Ставку увеличат с 7% до 8%.

— Как и договаривались, мы будем сворачивать механизмы льготной ипотеки. Мы вчера, коллеги, с вами это обсуждали. Будем сворачивать, но будем делать это плавно, — сказал глава государства.

Владимир Путин обратил внимание, что из-за сложившейся экономической ситуации количество ипотечных, в том числе льготных, кредитов в стране сократилось. В связи с этим власти приняли «меры для донастройки и стабилизации этого рынка».

Программа льготной ипотеки стартовала в России в апреле 2022 года. Первоначально она рассчитывалась на срок до 1 ноября.

С апреля этого года ставка по программе льготной ипотеки составляла 12% годовых. Поднять ставку предложил вице-премьер Марат Хуснуллин 23 марта. Президент России Владимир Путин поддержал его идею. «Давайте сделаем это, согласен», — заявил он, добавив, что 12% — это почти в два раза ниже рыночной ставки.

Спустя месяц ее снизили с 12% до 9% годовых после предложения президента России. Он заявил, что ситуация в целом позитивная и дает возможность сделать это. В июне ее снизили до 7% годовых.

1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы «Льготная ипотека» до конца 2022 года. Ее можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.



Также в мае подняли максимальный размер ипотечного кредита с использованием льготной ставки. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит до 12 миллионов рублей, в других регионах страны — до 6 миллионов.

За сохранение льготной ипотечной программы неоднократно высказывался президент Татарстана Рустам Минниханов. Он предлагал распространить ее на индивидуальное жилье. По его мнению, это помогло бы сдержать рост цен на первичном рынке.



Тем временем Центробанк выступает за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. По словам заместителя директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслана Булатова, сейчас строительная отрасль подсела на льготную ипотеку «как на иглу».

— Нам понравилась льготная ипотека тогда, когда она была запущена — в пандемию. Она уже практически три года живет, за это время у нас цены практически «разъехались» на первичном и вторичном рынке. У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение, — говорит он.



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Татьяна Демина, Максим Кокунин