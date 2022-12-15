Семейную ипотеку в России распространят на семьи с двумя несовершеннолетними детьми

В 2023 году семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, в которых есть два ребенка, не достигших 18 лет. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Программа «Семейная ипотека» появилась в 2018 году по поручению главы государства. Изначально она распространялась на семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.

С 1 июля 2021 года по поручению Владимира Путина условия «Семейной ипотеки» расширили — кредит могли получить семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

Изначально программу планировали завершить в конце 2022 года, но затем власти продлили ее до 1 марта следующего года. Позже Владимир Путин поручил пролонгировать ее до 31 декабря 2023-го. Соответствующее решение уже принято правительством страны.

По «семейной ипотеке» можно взять кредит под 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Первоначальный взнос — от 15% стоимости жилья.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит кредита — 12 млн рублей, для других регионов — 6 миллионов. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставками банкам возмещает государство.

Также глава государства объявил о продлении льготной ипотеки. Программа будет работать до 1 июля 2024 года.



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Татьяна Демина