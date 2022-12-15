День в истории: татарская типография и манифест для иностранцев

Чем примечательна дата 15 декабря?

Сегодня, 15 декабря, в России чествуют бойцов Радиотехнических войск ВКС и вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В мире — День Заменгофа, всеобщий праздник эсперантистов, отмечаемый в честь создателя эсперанто Людвига Заменгофа. 15 декабря в Казани учредили типографию для публикации книг на татарском языке, были образованы Авиастроительный и Ново-Савиновский районы, открыли спутник Сатурна Янус, Екатерина II велела заселить малообжитые районы России иностранцами, появился Институт русской литературы, опубликовали «Таинственный остров» Жюля Верна. Родились писатель Кави Наджми, его брат, шахматист Рашид Нежметдинов, соратник Мусы Джалиля Гариф Шабаев, певица Фарида Кудашева. Умерли театральный режиссер Празат Исанбет, живописец Ян Вермеер, создатель «Словаря русского языка» Сергей Ожегов, поэт Александр Галич. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Брат Кави, шахматист

15 декабря 1800 года при Казанской гимназии учредили типографию для печатания книг на татарском языке. Произошло это в ответ на прошения мусульманского населения снабжать их книгами магометанского закона. Типографию создали на средства отставного поручика Габдулгазиза Бурашева, ее назвали Азиатской. Располагалась в здании Первой мужской гимназии. В 1829 году вошла в состав типографии Казанского университета.

15 декабря 1907 года в деревне Старотураево Ермекеевского района Башкортостана родился Гариф Шабаев, участник подпольной группы Гайнана Курмашева. Бывший ревизор в Наркомфине Узбекской ССР, он, попав в плен, стал сотрудником редакции газеты «Идель-Урал», вел антифашистскую пропаганду среди легионеров. Арестован в августе 1943 года, казнен вместе с Курмашевым, Джалилем и другими антифашистами в тюрьме Плетцензее в Берлине.



Фото: Нацмузей РТ

15 декабря 1912 года в Актобе родился Рашид Нежметдинов, брат писателя Кави Наджми. Он был первым человеком в мире, который обладал званиями мастера одновременно по двум видам спорта — шахматам и шашкам. Нежметдинов в 1923 году увидел взрослых за шахматами и заинтересовался игрой. В 1927 году стал чемпионом города среди школьников. Через три года выиграл взрослый чемпионат. После школы поступил в Казанский химико-технологический институт. Завершить обучение не удалось — был вынужден работать. Только в 1937 году Рашид поступил на физико-математический факультет педагогического института. К 1939 году успел завоевать титулы чемпиона Казани, Поволжья и Татарии. По окончании института его призвали на фронт. В 1950 году впервые стал чемпионом РСФСР, повторив это достижение снова в 1951, 1953, 1957 и 1958 годах. После смерти Нежметдинова в 1974 году казанская школа шахмат была названа в его честь.

15 декабря 1920 года в деревне Кляшево (сейчас — Чишминский район Башкортостана) родилась певица Фарида Кудашева. Училась в Уфимском театрально-художественном училище, работала артисткой Дюртюлинского колхозно-совхозного театра и Башкирского театра драмы, а во время Великой отечественной войны начала выступать как солистка Башкирской государственной филармонии, позже начала петь и на местном радио. Ее постоянным аккомпаниатором стал муж, баянист Бахти Гайсин.



Фото bashgf.ru

15 декабря 1994 года в Казани были образованы Авиастроительный и Ново-Савиновский районы путем разделения бывшего Ленинского района на его северную и южную части. В Авиастроительном расположены несколько предприятий авиационной промышленности, такие как Казанский авиационный завод имени Горбунова (КАПО) и Казанский вертолетный завод. Ново-Савиновский получил свое название по поселку Ново-Савиново, находившемуся здесь ранее. С 2010 года администрации обоих районов объединены.



15 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, как татарстанские парламентарии и представители культурной сферы на очередном заседании профильного комитета Госсовета РТ обсудили проблемы нехватки специалистов в учреждениях культуры. Особенно острый дефицит кадров сформировался на селе. Минкульт РТ уже инициировал разработку федеральной программы «Земский работник культуры».

Фото: tatarstan.ru

Манифест Екатерины II для иностранцев

15 декабря 1762 года императрица Екатерина II подписала манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают, и о дарованных им правах». Переселенцам предлагались льготы, освобождение от воинской службы и налогов, беспроцентные ссуды и наделение землей. Манифест на семи языках отправили и за границу. В первые 10 лет отозвалось около 30 тысяч человек. Особенно много было прибывших из Германии. Наплыв немецких колонистов был таким большим, что уже в 1766 году пришлось временно приостановить прием новых переселенцев.



15 декабря 1905 года основали Институт русской литературы Российской академии наук, он же — «Пушкинский Дом», который славится богатым собранием документальных и художественных материалов, это около 120 тысяч экспонатов. Значительный объем фондов посвящен Державину, Жуковскому, Пушкину, Гоголю, Тургеневу, Льву Толстому.

Источник wikipedia.org

Спутник Янус

15 декабря 1875 года в парижском «Журнале воспитания и развлечения» завершилась публикация одного из романов Жюля Верна «Таинственный остров». Он печатался два года. Действие романа происходит на вымышленном необитаемом острове, куда забросило на воздушном шаре несколько человек, бежавших из Америки в результате Гражданской войны. Текст состоит из 62 глав, разделенных на три части. По роману снято 10 фильмов, включая советский 1941 года, и создано несколько компьютерных игр.



15 декабря 1966 года во Франции астроном Одуэн Дольфус открыл десятый спутник Сатурна, который назвал Янусом в честь двуликого бога из древнеримской мифологии. Спустя три дня после наблюдения Дольфуса другой астроном, Ричард Уокер, также наблюдал схожий объект на той же орбите. Ученые предположили, что это один и тот же спутник. Однако спустя 12 лет оказалось, что это два разных небесных тела, которые движутся по очень близким орбитам. Второй получил имя Эпиметей (так звали титана, брата Прометея).