«Появились новые профессии, например, контент-менеджеры в культурных центрах»

В Госсовете Татарстана обсудили проблему кадрового голода в сфере культуры

Проблемы нехватки специалистов в учреждениях культуры обсудили татарстанские парламентарии и представители культурной сферы на очередном заседании профильного комитета Госсовета РТ. Необходимо разработать систему кадрового планирования и организовать переподготовку специалистов, ориентированную на потребности отрасли, призывала министр культуры республики Ирада Аюпова. Особенно острый дефицит кадров сформировался на селе. Минкульт РТ уже инициировал разработку федеральной программы «Земский работник культуры». Среди других инициатив — обращение к федеральным органам власти с целью актуализировать перечень профессий и компетенций для культурных центров, как того требуют новые реалии. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Необходимы учителя-практики, особенно на селе



В начале заседания глава Минкульта Татарстана Ирада Аюпова отметила, что сегодня в учреждениях культуры острая нехватка преподавателей-практиков, при этом в системе переподготовки кадров продолжает преобладать теоретический компонент. А значит, необходима работа преподавателей вузов со студентами, магистрантами в части разработки и защиты практико-ориентированных работ, в том числе по заказу работодателей.

— Особенно остро стоит вопрос о привлечении молодых кадров в сельскую местность, для его решения правительство республики совместно с Министерством культуры Татарстана оказывают поддержку молодым специалистам в виде единовременных выплат и ежемесячных доплат, безвозмездного выделения земельного участка для строительства жилого дома. Кроме того, Министерством культуры РТ инициирован процесс разработки федеральной программы «Земский работник культуры».

Для решения кадровых вопросов, по мнению министра, необходимо разработать систему кадрового планирования

Для решения кадровых вопросов, по мнению министра, необходимо разработать систему кадрового планирования, организовать переподготовку специалистов, ориентированную на потребности республиканской отрасли культуры, поощрять совместные проекты учреждений культуры и вузов, формировать новые компетенции педагогов, создать для руководителей учреждений культуры обмен опытом с ведущими учреждениями культуры России.

Для стимулирования научных исследований ежегодно проводится конкурс научных работ на соискание стипендии Министерства культуры РТ. В 2021 году получателями стипендии стали пять человек по различным номинациям: «Археология Поволжья», «Этнография народов Волго-Уральского региона», «Языковые процессы в Татарстане и мире», «Культурный код Татарстана: от истории к современности». Общая сумма выплат составила 105 тысяч рублей.

Также проведен конкурс научных работ на соискание стипендии Министерства культуры РТ среди студентов и аспирантов Казанского государственного института культуры. Победителями стали девять участников по номинациям: «Библиотековедение», «Книговедение и образование», «Социально-культурная деятельность и педагогика», «Музыкальное искусство и образование», «Музеология, культурология и искусствоведение», «Изобразительное искусство и дизайн», «Кино, телевидение и анимация». Общая сумма выплат составила 162 тысячи рублей.

В этом ключе хорошим дополнением к докладу министра стало сообщение директора Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина Ольги Гильмутдиновой. Училище за последние 3 года выпустило 148 специалистов, из которых 25% продолжили обучение в высших учебных заведениях, 42,5% работают по специальности на постоянной основе и 37% выпускников также остались в профессии в качестве фрилансеров.

Ольга Гильмутдинова рассказала, что училище за последние 3 года выпустило 148 специалистов, из которых 25% продолжили обучение в высших учебных заведениях, 42,5% работают по специальности на постоянной основе, 37% выпускников остались в профессии в качестве фрилансеров

Музыкальное образование должно стать более технологичным

По мнению и. о. ректора Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова Вадима Дулат-Алеева, в отношении развития кадрового потенциала необходимо, прежде всего, говорить о системе образования.

— Необходимо посмотреть на то, что система образования дает и может дать сейчас, и то, что нам необходимо в реальной практике. Если поставить вопрос таким образом, то мы увидим следующее: соотношение традиций и то, что реально требуется сейчас. У нас уже давно сложилась трехступенчатая система музыкального образования. Я имею в виду сеть музыкальных школ, колледжей и, наконец, возможность получить высшее музыкальное образование. Мы видим задачу — удержать в этой системе будущих профессиональных музыкантов.

В целом, по его словам, задача решается хорошо. Но то, что видят учащиеся в реальном учебном процессе, уже начинает расходиться с тем, как они планируют свою работу. Устоявшаяся музыкальная традиция — это симфонический оркестр, оперный театр, сольное вокальное и инструментальное исполнительство, этническая музыка.

— Это все есть и работает хорошо. Но есть серьезный провал в области технологий. Музыка, безусловно, продукт, и этот продукт, как и любой другой, должен быть конкурентен. Но мы наших учащихся не готовим к работе с современными информационными инструментами, что, безусловно, есть серьезный недостаток традиционного образования, — считает Дулат-Алеев.

«Мы наших учащихся не готовим к работе с современными информационными инструментами, что, безусловно, есть серьезный недостаток традиционного образования», — считает Дулат-Алеев

Новые тренды предполагают новые компентенции

Азат Абзалов, начальник управления культуры Исполнительного комитета города Казани обратил внимание собравшихся на усложнение работы учреждений культуры. По его мнению, в отрасли быстро появляются новые профессии, которых пока просто нет в официальном перечне.

— В системе культуры нашего города работает 2 тысячи человек, и по возрасту это, к сожалению, не самые молодые люди. Должен сказать, что в последние годы в Казани построено много культурных центров, и для нас один из самых главных вызовов — это те специалисты, которые там работают и непосредственно несут культуру в массы. Очевидно, сегодня должны появиться новые должности, профессии, новые компетенции. И они уже есть в учреждениях культуры. Например, это контент-менеджеры в культурных центрах.

По его словам, есть контент-менеджеры, которые первыми встречают человека, рассказывают ему обо всем, что он не увидит в афише и не прочитает в объявлении. «Этого требует наша стратегия открытости и гостеприимности. Но такой профессии в официальном перечне нет, и поэтому мы хотели бы попросить министерство обратиться в федеральные органы власти с просьбой дополнить перечень профессий теми наименованиями и компетенциями, которые нам сегодня нужны», — заявил Абзалов.

По мнению Азата Абзалова, в отрасли быстро появляются новые профессии, которых пока просто нет в официальном перечне

Принят план работы в сфере образования, культуры, науки и национальных вопросов

В феврале будущего года комитет заслушает информацию о ходе исполнения постановления президиума Госсовета РТ «О работе по организации качественного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях в Республике Татарстан».

В марте планируется рассмотреть ход работы по внедрению учебников по родным языкам и включению учебников в федеральный перечень. В течение I квартала члены Госсовета обсудят процесс приведения законов республики в соответствие с федеральным законодательством и ход рассмотрения профильных законопроектов, направленных в Госдуму.

На данный момент в комитет поступило 11 проектов законов, из которых на предварительном рассмотрении находится законопроект №251-6 «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О музеях и музейном деле в Республике Татарстан».

Наталья Эллер, фото: tatarstan.ru