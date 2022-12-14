«Ведомые жаждой криминальной наживы»: активы Finiko ищут в Эстонии, Сент-Лусии и Турции

Что предъявили десяти арестованным «финикийцам» и одной досудебщице

«Реальному времени» удалось ознакомиться с текстом «итогового» обвинения лидеру криптовалютного проекта Finiko Кирилла Доронина. На 115 листах следователи МВД России расписали роли каждого из пойманных и беглых фигурантов дела, а также детали прощания с деньгами каждого из 160 потерпевших (их количество еще может вырасти). Большинство получателей этого статуса — москвичи. В деле фигурируют потери от 97 тысяч до 18 млн рублей. Также впервые силовики засветили три иностранные компании, созданные в интересах Finiko.

Беглых и неустановленных продолжают искать



Срок следствия по делу Finiko истекает 28 февраля 2023 года. К этой дате следователи планируют выделить из основного дела обвиняемых в ОПС и мошенничестве два новых:

в отношении заключившей досудебку «звезды 10-го уровня» из Казани Лилии Нуриевой;

в отношении десяти находящихся под стражей фигурантов — это Кирилл Доронин, «вице-президенты» проекта Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, а также Анна Серикова, Баир Самбуев, Екатерина Бозоева, Алена Ларионова, Екатерина Казачкова и Антон Семыкин.

В ближайшее время силовики планируют начать ознакомление потерпевших с материалами дела, после чего предоставить их обвиняемым. Процедура может растянуться на годы. И указанная в обвинении цифра установленного ущерба — менее 180 млн рублей — еще может поменяться.

Фото: Максим Платонов

Ведь расследование основного дела останавливать пока не планируют. Напомним, в нем фигурируют неустановленные следствием создатели и участники ОПС, а также 11 установленных лиц. Среди них двое найденных Интерполом в Арабских Эмиратах соратников Доронина — Эдвард Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович, их скрывшийся за границей приятель Марат Сабиров и восемь объявленных в федеральном розыске:

Ирина Авдусь, учитель математики, заочно обвиняется в руководстве подгруппой проекта «Красноярская»;

Виктор Яндолин, предполагаемый глава «Свердловского» подразделения;

Надежда Сотириу из Улан-Уде интересует силовиков как активистка «Бурятской» подгруппы «финикийцев»;

Марина Сафина из Подмосковья;

Евгений Лоскутов из Казани, «партнер-директор сети»;

Игорь Гаврась, «советник проекта» из Казани;

Альберт Мингазов из Казани;

Екатерина Овдина из Казани.

Фото: instagram.com

Домен, офшоры, турецкий паспорт — что вменили Доронину

Датой начала преступлений, согласно обвинению, стало 27 сентября 2018 года. В этот день Кирилл Доронин зарегистрировал на свое имя доменное имя finiko.ru, где на первом этапе размещался веб-сайт проекта.

День задержания Доронина, 30 июля 2021 года, стал последним для проекта Finiko, в рамках которого в регионах РФ и за пределами страны были открыты не менее тысячи офисов, обеспечивая постоянный приток потенциальных клиентов и желающих получать «бонусы» за вовлечение новых участников.

Создателями ОПС в МВД считают уже известную четверку — Доронин, Сабиров, Сабиров, Зыгмунтович — и неких неустановленных лиц. Все они, по версии обвинения, обладали «широкими познания и практическими навыками агрессивных продаж в сфере сетевого маркетинга» и были «ведомы жаждой криминальной наживы». При этом Галущенко считают одним из разработчиков маркетингового плана развития проекта для максимального получения прибыли.

По версии следствия, с 1 июля 2019 по 30 июля 2021 года члены ОПС лично и через введенных в заблуждение третьих лиц распространяли заведомо ложную информацию: с одной стороны гарантировали полный возврат вложений, с другой — обещали возможную сверхприбыль от 1 до 5 процентов в день! В реальности таких процентов от «грамотной работы трейдеров» убеждали на личных и массовых встречах, в соцсетях, чатах и создаваемых каналах в Интернете. В том числе путем демонстрации предметов роскоши, приобретенных благодаря «финикийским» инвестициям.



День задержания Доронина, 30 июля 2021 года, стал последним для проекта Finiko. Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова.

Силовики считают, что в преступных целях обвиняемые использовали статусы ИП Марата Сабирова, Зыгмунтовича, Семыкина, Казачковой и Доронина. В частности, первые два выступали арендаторами помещений на улице Московской в Казани, где работало административное подразделение проекта, так называемый штаб пирамиды. В январе 2020 года Зыгмунтович учредил и возглавил ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг», куда трудоустраивали специалистов, ответственных «за бесперебойную работу» проекта.

Не позднее 2 июля 2020-го на сайте «Финико» появилась внутренняя расчетная единица — «цифрон» (CFR), не имевшая финансовой ценности, считают в МВД. При этом 1 CFR условно приравняли к 1 доллару США и использовали для эквивалента вложений и имитации активного роста доходов пользователей платформы. При этом платформа предлагала участникам купить «цифроны», автоматически генерируя уникальный адрес криптокошелька. По данным следователей, каждый такой «уникальный кошелек» был подконтролен членам ОПС и часть таких адресов не установлена до сих пор.

Перевод на «цифроны» планировался давно, что подтверждает факт регистрации юрлица Cifron Capital OU на территории Эстонской республики еще в сентябре 2019 года. Основателями компании выступили Кирилл Доронин и Марат Сабиров.

А 3 февраля 2020-го Кирилл Доронин зарегистрировал новый домен уже за пределами юрисдикции РФ — thefiniko.com. Первоначально правообладателем этого имени числился эстонский Cifron, а позже — его «близнец», зарегистрированный на Карибах. Речь о фирме Cifron FNK LTD в островном государстве Сент-Люсия, учредителем которой в июле 2020-го выступил Доронин единолично.

По версии обвинения, иностранный домен и фирмы гарантировали — даже в случае жестких проверок на территории РФ работа и получение денег не прекратится. Фото: Максим Платонов

Примечательно, что в этом же офшоре в ноябре 2020-го появилась компания Антона Семыкина — FIN2FIN LTD.

По версии обвинения, иностранный домен и фирмы гарантировали — даже в случае жестких проверок на территории РФ работа и получение денег не прекратится. А счета не будут заморожены.

Удалось ли российской полиции добраться до счетов эстонской и карибских компаний, из текста «итогового» обвинения неясно. Впрочем, известно — ранее сотрудники следственной группы уже обращались с запросами об оказании правовой помощи к коллегам из Эстонии и Сент-Лусии. Один из источников уверяет, что значительная часть «финикийских» активов осела в Эмиратах и Турции. Туда следователи этой осенью направляли запросы повторно.

Получение Дорониным иностранного гражданства под чужим именем силовики считают доказательством обвинения: «Осознавая неизбежность уголовного преследования, намереваясь скрываться на территории иностранного государства, не позднее 15 июня 2021 года оформил гражданство Турецкой республики, изменив анкетные данные на Onur Namik». Сам обвиняемый, напомним, на аресте объяснял смену имени так — известность мешает вести бизнес, а за рубежом он планировал создать еще одну компанию. Если бы планировал скрыться, просто не вернулся бы из Турции, — пояснял его казанский адвокат.

Один из источников уверяет, что значительная часть «финикийских» активов осела в Эмиратах и Турции. Фото pxhere.com

В цепочке увода денег есть неустановленные

По данным источников «Реального времени», первым потерпевшим в финальной редакции обвинения числится директор московской клининговой компании. По версии МВД, этот бизнесмен не позднее 20 февраля и 17 сентября 2029 года на встречах в ТЦ Сергиева Посада в Подмосковье и в Москве, на улице Авиационной «получил от Ларионовой и Галущенко недостоверные сведения о возможности извлечения сверхприбыли от проекта Finiko». А далее «введенный в заблуждение» через личный кабинет на сайте thefiniko.com и управляемые им личные кабинеты жены и знакомой «передал Галущенко 3 млн рублей в кафе «Бистро Локал» на ул. Авиационной 17.09.2020 года, а Ларионовой в Сергиевом Посаде 1,5 млн рублей не позднее 14 мая того же года».

Следующие три недели этот потерпевший еще трижды вкладывал миллионы в «систему автоматической генерации прибыли», а через передавал неустановленным лицам, «действующим от имени Ларионовой и Галущенко» еще 6,3 млн рублей. Сколько смог получить назад в качестве процентов — следователи не указали. Но оценили потери бизнесмена в 18,3 млн рублей.

К слову, фигурирующая в тексте обвинения цифра в 160 потерпевших с общим ущербом 179,6 млн рублей несопоставима с масштабом описанной выше деятельности преступного сообщества. По данным источников «Реального времени», эта итоговая редакция на деле является промежуточной — у следствия истекают предельные сроки, до окончания которых полицейские планируют начать процедуру ознакомления с материалами дела. В противном случае — обвиняемых пришлось бы освободить из-под стражи.

Половина из 160 потерпевших — жители Москвы и Московской области. Также представлены Омская область, Татарстан (в списке — почти два десятка казанцев, а также инвесторы из Бугульмы и Высокой Горы) и Иркутская область. Обманутых в Бурятии, Красноярском крае и Оренбургской области в «итоговом» обвинении можно пересчитать по пальцам.

Отметим, что еще несколько месяцев назад арестованных и беглых «финикийцев» обвиняли в обмане не менее 10 тысяч россиян на общую сумму не менее 1 млрд рублей.