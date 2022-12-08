Генпрокуратура России потребует экстрадиции сооснователя Finiko Эдварда Сабирова

Фото: скриншот видеообращения

Генеральная прокуратура России потребует выдачи от властей Объединенных Арабских Эмиратов одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Об этом сообщили в надзорном ведомстве, пишет «РИА Новости».



— НЦБ Интерпола МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания, — заявили в Генпрокуратуре.

Напомним, Эдвард Сабиров как один из соратников казанца Кирилла Доронина, основателя Finiko, был объявлен в федеральный розыск. В ноябре он в своем видеообращении рассказал о «теневом кардинале» организации — Даниэле Магсумове. Он перевез Сабирова и его семью в другую страну и оставил «без возможности какого-то информационного существования, в полном вакууме общения», запугивая тюрьмой.

— Я устал от всего этого. Я хочу, чтобы была справедливость и чтобы все средства, которые были похищены, вернулись людям, — сказал Сабиров.



О том, что один из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, заочно обвиняемый и объявленный в международный розыск, Эдвард Сабиров задержан Интерполом в конце осени, сообщил российский блогер Андрей Алистаров.



По его словам, Эдвард арестован и официально находится в тюрьме. Блогер также показал дом Сабирова, который находится в одном из престижных районов Дубая. Площадь виллы составляет более 1 тысячи кв. м, в доме около 10 спален, а его этажность составляет три уровня. На подземной парковке находится тренажерный зал, на цокольном этаже — бильярд, комната прислуги, а также кинотеатр на 12 посадочных мест. Как отметил Алистаров, такой дом стоит от 1 млрд рублей.

Фото: скриншот видео с YouTube канала «Железная ставка»

В июне стало известно, что в отношении четверых руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko возбуждено новое уголовное дело. Они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ). Им уже предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Центробанком России Finiko включено в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Однако основатель компании Кирилл Доронин уверяет, что это не так. За подробностями по делу Finiko следите в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина