«Обвинение могут и перепредъявить»: почему МВД сократило ущерб по делу Finiko до 180 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/коллаж Никиты Коновальцева

Более чем в пять раз всего за несколько месяцев сократился официальный ущерб по делу финансовой пирамиды Finiko. Еще летом его фигурантам предъявляли обвинения в причастности к мошенничеству на 1 млрд рублей в составе ОПС, а 7 декабря ознакомили с новой редакцией обвинения — на 179,6 млн рублей. Об этом сообщают источники «Реального времени», близкие к силовикам.



Впрочем, новая цифра — не окончательная. Она появилась по результатам экспертизы, в которой фигурируют подтвержденные финансовые потери всего 169 потерпевших. Заметим, в предыдущей, июльской редакции обвинения таковыми следователи называли «не менее 10 тысяч человек». Хотя пресс-служба МВД России в официальном релизе указывала цифру за 5 млрд рублей, которую арестованным по делу даже не предъявляли.

Фото: Finiko

Один из знакомых с ситуацией источников «Реального времени» уверяет — нынешнее «окончательное» обвинение таковым не является и связано лишь с необходимостью соблюсти предельные сроки содержания людей под стражей и начать их ознакомление с материалами дела в ближайшее время. «Новая редакция обвинения может появиться в любой момент — его просто могут перепредъявить», — отмечает собеседник издания. Такое, к примеру, бывало при расследовании масштабной казанской пирамиды КПК «Рост», когда в течение трех лет ознакомления с делом в нем продолжали появляться новые потерпевшие...



Напомним, по делу Finiko к уголовной ответственности привлекаются два десятка человек. 13 арестованы, восемь — в федеральном розыске, трое — в международном.

Фото: скриншот

Генпрокуратура РФ добивается экстрадиции в Россию Эдварда Сабирова и Зыгмунта Зыгмунтовича. Этих соратников предполагаемого лидера ОПС Кирилла Доронина задержали в Арабских Эмиратах сотрудники Интерпола. Местонахождение улетевшего вместе с ними и заочно арестованного Марата Сабирова международная полиция пока не установила.

Среди разыскиваемых на территории России есть и татарстанцы — «советник» проекта Игорь Гаврась, «партнер-директор сети» Евгений Лоскутов, а также предполагаемые «зазывалы» Альберт Мингазов и Екатерина Овдина.

Напомним, ранее следственная группа по делу Finiko обратилась за правовой помощью к коллегам из пяти иностранных государств — направила запросы по фигурантам и имуществу в Эстонию, Арабские Эмираты, Турцию, Германию и на остров Сент-Люсия на Карибах.

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В рамках обвинения об организации и участии в ОПС полиция расписала структуру «пирамиды» с ее региональными подразделениями. В МВД считают, что «бурятский» филиал «финикийцев» занимался еще и выкачиванием денег у питерцев, а «мордовский» — у москвичей. Всего, по версии обвинения, организаторами ОПС были созданы не меньше шести региональных представительств:

«Татарское» — куда, по версии следствия, входили ныне арестованные «вице-президенты» проекта Ильгиз Шакиров и Дина Ахметзянова (ранее — Габдуллина), а также «10-я звезда» Лилия Нуриева и объявленные в розыск Екатерина Овдина, Евгений Лоскутов, Альберт Мингазов наряду с пока еще неустановленными лицами.

«Мордовское» — его руководителем силовики называют Андрея Галущенко, «первого вице-президента», водворенного в СИЗО в апреле 2022 года, наряду с бывшей подчиненной Аленой Ларионовой. Еще одной участницей подразделения, действовавшего в Мордовии, Москве и Подмосковье, а также Пермской области, указана разыскиваемая Марина Сафина из Иваново.