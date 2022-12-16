«У нас в «Каустике» был вариант молодежной сборной России»

Как известные спортсмены-артисты мотивировали гандболисток перед Токио

Фото: Дмитрий Христич / rushandball.ru

Руководство российского гандбола с интересом отнеслось к воссозданию в Казани мужской команды. В столицу Татарстана приезжал спортивный директор федерации гандбола России Дмитрий Бочарников. Дмитрий Викторович, сам в прошлом игравший в одной команде с наставником казанцев Алексеем Поповым, дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».

«Мама была против гандбола, путая его с регби»

— Дмитрий Викторович, начав заниматься ручным мячом в Волгограде, вы застали первые поколения, сделавшие клуб «Каустик» одним из лидеров отечественного гандбола. А что вас привело в этот вид спорта?

— Мой родной район в Волгограде — Красноармейский — как некий анклав, где гандбол едва ли не самый главный вид спорта, поскольку он там начал развиваться и культивируется до сих пор. Сам же я пришел в гандбольную секцию в 1985 году, до этого позанимавшись и футболом, и легкой атлетикой. Когда в нашу школу пришел гандбольный тренер Петр Михайлович Любенко, то изначально я не заинтересовался, затем какое-то время совмещал легкую атлетику с гандболом, хотя мама была против. Дело в том, что о гандболе в 80-е годы не особо много знали, трансляций по телевидению не было, в отличие от легкой атлетики, и мама путала этот вид с регби и его потенциальной травматичностью. Но я выбрал ручной мяч, поскольку именно к нему у меня лежало сердце. Мне повезло, поскольку после создания спорткласса с нами начал работать Вячеслав Владимирович Кириленко, потрясающий тренер, мой второй отец, ангел-хранитель в гандболе. Да и родителям ручной мяч понравился, когда они посмотрели игру с моим участием.

— Каким вы застали «Каустик», когда стали членом этой команды?

— Я учился в одном классе с Сергеем Погореловым (Олимпийский чемпион Сиднея-2000), Владимиром Шуняковым (чемпион России), к сожалению, рано ушедшими из жизни. По окончании школы, а это было в 1991 году, мы попали в основу «Каустика». Важно отметить, что на тот момент у нас был некий вариант молодежной сборной РСФСР, поскольку в Волгограде собрались ныне работающий главным тренером в Казани ижевчанин Алексей Попов, Виктор Фоминых и Роберт Минабутдинов (в данное время главный тренер ижевского «Университета»), он поиграл за «КАИ-Зилант», плюс омичи Олег Кулешов (в данное время главный тренер «Динамо-Синара»), Иван Мартыненко и Дмитрий Пресняков, из Белгорода Михаил Гайно, из молдавского Тирасполя Игорь Левшин, Богдан Кольцов, Вячеслав Кобин, воспитанник города Кольчугино Владимирской области, а также не могу не вспомнить Владимира Толкачева и Павла Гуськова (в данное время главный тренер СГАУ-Саратов). Не все в Волгограде задержались, но из тех, кто остался, сложился очень дружный коллектив. Перед нами было сильное поколение — Игорь Васильев, Олег Гребнев, первое поколение победителей, выигравших Олимпийское золото Барселоны-1992, после которого они практически в полном составе разъехались по зарубежным клубам. Мы выступали одним составом в чемпионате России, еврокубках и вшестером вызывались в молодежную сборную страны, хотя и некоторые другие ребята этого заслуживали.

На снимке: Алексей Дмитриев (№3) в составе Каустика. Фото sport-34.com

«Наше кино получило очень яркого актера из гандбола»

— В том «Каустике» играл и известный сейчас артист Алексей Дмитриев.

— Да, вы напомнили мне о том, что из Ярославля в Волгоград переехало человек восемь, 1973—1974 годов рождения, в том числе Алексей Костыгов (бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах), а Леша был помоложе, он 1976-го. Внешность у него эпатажная, но при этом он очень хорошо воспитан, с ярко выраженными бойцовскими качествами и неплохими антропометрическими данными. Его также привлекали на сборы юношеской сборной, но почему он в итоге ушел из сборной, не знаю. Но зато наше кино получило очень яркого актера, с запоминающейся внешностью, успевшего сняться более чем в ста фильмах, а для Олимпиады в Токио-2020 он сам снял и смонтировал ролик, который был очень важен для нашей женской сборной по гандболу. Еще в советские времена было принято получать поддержку от наших звезд кино и театра, известных писателей того времени, но коронавирус отменил подобные планы. Тем не менее я попросил у Леши поддержки, а уже он сам организовал четыре интервью для девочек, в которых выступал сам, другой известный ныне артист Андрей Свиридов (между прочим, чемпион Европы среди юниоров по баскетболу), плюс Сергей Жуков, лидер поп-группы «Руки вверх», и еще один известный артист Владимир Сычев.

— Возвращаясь к вашей карьере, получается, что «молдаване» из Тирасполя перебрались в Волгоград, а вы сами не успели прокатиться по Советскому Союзу, Минск, Тбилиси, Рига, Таллин, соперникам по Высшей лиге чемпионата СССР?

— Уже после развала мы много поездили по Украине, поскольку наши наставники Леонид Коросташевич и Анатолий Иванов практиковали сборы там, предпочитая базироваться в Броварах, это под Киевом. Это очень помогало готовиться к матчам внутреннего чемпионата. Какое-то время мы становились чемпионами страны, как и женская команда Левона Акопяна, как и ватерпольный «Спартак» (как раз в те времена, когда там играл президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров). У нас в Волгограде был прекрасный баскетбол (будущий капитан УНИКСа Антон Юдин, воспитанник местного «Аквариуса»), женская команда Бориса Майзлина. О футбольном «Роторе» тех лет надо сказать отдельно. И вот так, по предложению местных спортивных журналистов, у нас провели турнир, некий Кубок чемпионов, но по мини-футболу, в котором сыграли и мы, и ватерполисты, и сборная СМИ.

Тут надо отдельно сказать о том, что такой подъем спорта был вызван поддержкой всех команд, у каждой из которых был какой-то хозяин. Волгоград в первые постсоветские годы был большим производственным центром, достаточно сказать, что там работали два больших химических завода: «Химпром» и, собственно, «Каустик», который и содержал мужскую гандбольную команду. Тракторный завод, который был в какое-то время хозяином «Ротора», нефтеперерабатывающий, сталепроволочно-канатный, горчичный, знаменитый металлургический завод «Красный октябрь». Пользуясь поддержкой таких промышленных гигантов, руководство Волгоградского региона уделяло должное внимание развитию спорта, причем в самых разных игровых командных дисциплинах, и не только. С какой-то из летних Олимпиад только спортсмены Волгограда положили в копилку российской сборной 15 медалей. Знаменитая плавательная школа — Евгений Садовый, Денис Панкратов, легкоатлетки, которые выигрывали прыжки во всех направлениях, — Татьяна Лебедева (длина и тройной), Елена Слесаренко (высота), Елена Исинбаева (шест), штангист Алексей Петров — все выигрывали олимпийские медали, включая золотые, у нас начинал свою карьеру фигурист Евгений Плющенко, на той же площадке мы периодически играли в гандбол. А спортивным флагманом был футбольный «Ротор», который на международном уровне обыгрывал «Манчестер Юнайтед». Увы, сейчас, по сути дела, Волгоград потерялся на спортивной карте страны.

Фото vk.com/zilanthandball

«В Бресте строился амбициозный клуб»

— Вы стали четырехкратным чемпионом России в составе «Каустика», после чего перешли в БГК им. Мешкова. Были другие предложения по продолжению карьеры?

— Были, но я выбрал то, которое предполагало участие в Лиге чемпионов. В Бресте строился амбициозный клуб, необходимо самыми добрыми словами отметить Александра Анатольевича Мешкова, создателя этого клуба, названного в честь его отца. Он выступил инициатором моего приглашения и того многонационального коллектива, в котором мне посчастливилось поиграть. Белорусы, это само собой, плюс россияне, украинцы, со всеми мы до сих пор дружим. С тех времен очень близкий друг для меня Андрей Крайнов, который является председателем ГК СКА Минск. Михаил Усачев, приехавший из России Андрей Мочалов, который остался работать в Гомеле, Денис Зелинский из Воронежа, Игорь Соколовский, два украинца Константин Куриленко и Олег Рогозин, перечислять могу долго и многих, поскольку у меня остались очень трепетные впечатления от Бреста и команды. Мы создали конкуренцию знаменитому СКА во главе со легендарным Спартаком Мироновичем, с которым у меня также сложились очень хорошие отношения. Его команду до сих хорошо помнят в Европе, поскольку там была воспитана целая плеяда блестящих гандболистов. Мне даже предлагали принять белорусское гражданство, но для этой процедуры необходимо было отказываться от российского паспорта. В целом это были замечательные времена, единственно, что я там стал трехкратным чемпионом страны, в то время как в России я был чемпионом четырежды. Должен был и в Беларуси побеждать в четвертый раз, но тогда семья вышла на первое место, потребовалось вернуться на родину, и на четвертую золотую медаль в том сезоне я не наиграл. Затем занимался строительным бизнесом, после чего понял, что во мне еще жив спортсмен, и я вернулся в гандбол. Сменив на посту главного тренера родного «Каустика» своего полного тезку и однофамильца Дмитрия Бочарникова, у нас разница только в отчестве и в том, что он старше меня на три года. Вот такие бывают любопытные совпадения.

— Сергей Шишкарев на самом деле возродил вместе с соратниками интерес к гандболу, я был свидетелем одного из советов по спорту во главе с президентом России Владимиром Путиным, где Шишкарев в своем выступлении, пользуясь той яркой победой девушек, напоминал о ручном мяче на самом высоком государственном уровне. Он сам не занимался гандболом?

— Нет, но поскольку Сергей Николаевич родом из Новороссийска, то гандбол для него не был чем-то неизвестным. Краснодар славился ручным мячом еще в советские времена — мужской СКИФ, женская «Светотехника», затем сменившая название на «Кубань», были в числе лидеров советского гандбола, а уж в РСФСР и вовсе на первых ролях. Что касается самого Шишкарева, то он занимался футболом, много сделал для восстановления местного «Черноморца» (он же «Цемент» во времена СССР, затем «Гекрис»). Недавно создал в родном городе команду «Черноморочка» по женскому гандболу. Можно просто говорить о том, что нашему виду спорта несказанно повезло, что Шишкарев стал президентом федерации и придал новые импульсы развития нашему виду спорта. Мы безмерно благодарны ему за то, что он находит время в своем графике для того, чтобы заниматься проблемами гандбола, как мужского, так и женского.



Джаудат Абдуллин