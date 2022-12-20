Ирек Зиннуров: «Два поражения от Волгограда стали для меня неожиданностью»

Президент СК ВВС «Синтез» оценивает первую половину чемпионата России

Президент спортклуба по водным видам спорта «Синтез» Ирек Зиннуров сыграл в товарищеском матче за команду ветеранов казанского водного поло против смешанной юниорско-молодежной команды «КОС-Синтез-УОР». После игры ватерполист и руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане дал эксклюзивное интервью спортивной редакции «Реального времени».

«Не смогли свести матч к ничьей»

— Ирек Хайдарович, кому пришла в голову идея об организации подобного матча?

— Административный штаб СК ВВС «Синтез» выступил с инициативой, которая помогла бы заполнить паузу в сезоне, лично мне звонила пресс-атташе клуба Ольга Камардина, чтобы услышать предварительное согласие, а уже затем директор Максим Осмоловский звонил, чтобы обсудить детали. В общем, и генератором идеи, и ее организатором была команда административного штаба. Соперников составляли на базе трех команд, поскольку основа «КОС-Синтез-УОР» во главе с тренером Евгением Ярощуком уехала для участия в первенстве России. Казалось бы, самые большие проблемы могут быть с тем, чтобы собрать ветеранов, но откликнулись все достаточно быстро и состав был собран в какие-то 2 дня. Спасибо всем, что пришли, правда, я немножко завелся в конце, когда не выполнили установку, не смогли свести матч к ничьей, когда я был в одиночестве перед воротами, а там был бы либо гол, либо пенальти, но получилось, что получилось.

— Этот поединок позволил вам сыграть против сына.

— Честно скажу, что я мечтал сыграть официальный матч с Эмилем в одной команде, после того матча, когда состоялись проводы из спорта, но Эмилю тогда было 11. В итоге вполне официальный матч у нас состоялся друг против друга, и было интересно побороться, даже поприхватывать его.

— В какие-то моменты ваше противостояние напоминало сюжет «Тараса Бульбы», только в варианте водного поло: я тебя породил, я тебя утопил.

— Не отрицаю, были и такие моменты (смеется). Водное поло — игра контактная.

— У вас целой серией голов отличился Кирилл Тихонов. Не пора ему, как Кириллу Новоксенову возвращаться из любительского в профессиональное водное поло?

— Когда пришел один раз, поиграл, это одно, а вот ежедневные тренировки выматывают, быстрее изнашивая организм. Зачастую именно они становятся причиной ухода из спорта, матч-то всегда праздник. Но, если у Кирилла возродится желание вновь вернуться в водное поло, то можно было бы поискать клуб, тем более что подобных примеров, кроме Новоксенова, хватало и у нас, с тем же Максимовым, и за границей, где вернулся Степан Халтурин.

«Мало матчей в сезоне»

— Каково ваше мнение по первой половине чемпионата России?

— Очевидно, что мало матчей в сезоне, в результате возникают большие промежутки между играми, а с обычными тренировками далеко не уедешь. Да, была Спартакиада сильнейших, которую мы выиграли, после чего команды практически в тех же составах начали регулярный сезон. Два поражения от Волгограда стали для меня неожиданностью. Надо извлечь из этого уроки, поскольку это неприятно, когда уступаешь в обоих матчах. Тем более что по сравнению со спартакиадой, где мы с Волгоградом не играли, мы усилили состав Николой Дедовичем. Что-то такое произошло, поскольку еще до противостояния со «Спартаком» мы провели две достаточно тяжелые игры с «Балтикой» в Санкт-Петербурге, и по итогам всех этих четырех игр есть большие вопросы к команде, начиная с вратарей, и заканчивая полевыми. Именно этот игровой отрезок не оставил такого впечатления, что с подобной игрой мы сможем вновь стать чемпионами страны. По обновлению состава могу сказать, что наша молодежь уже была готова, находясь на подступе к основе, да и по матчам все-таки больше вопросы относились к старожилам. Мне кажется надо сесть и подумать, что улучшить и по ходу текущей регулярке, и подойти к плей-офф в наилучшем своем состоянии.

Касаемо молодежной команды могу отметить, что они молодцы, стараются, но необходимо быть как-то повзрослее, что ли. Это, наверное, вообще проблема нынешнего поколения, его излишней инфантильности. Вот с тем же Волгоградом наша молодежь смогла выиграть первый период — 4:2, причем, по ходу даже была впереди — 4:1, но затем, как-только Волгоград прибавил обороты, тут же рассыпались. А в профессиональном спорте такого не должно быть, он требует держать удар. Потом, называя их молодыми, не надо забывать, что там есть ребята и за 20 лет, а спортивная карьера такова, что это уже время, когда надо реализовывать себя в полной мере.

«350 мероприятий за текущий год»

— Недавно прошли выборы в руководстве федерации водного поло.

— На самом деле состоялись перевыборы в федерациях синхронного плавания, где президентом была избрана Ольга Брусникина, и у нас, где к обязанностям президента вернулся Евгений Шаронов. Я не смог приехать на президиум, поскольку из Азербайджана не так-то просто выбраться в экстренном порядке, но мог бы принять участие по виедосвязи, однако у нас в уставе федерации такая возможность почему-то не предусмотрена. Немного непонятно, поскольку уже руководство страны давно действует в таком порядке, ни у кого это недовольства не вызывает, но как-то так.

— Также из событий недавних дней — посещение официальной делегации Татарстана дружественного Азербайджана. Вы принимали участие в официальной части этих мероприятий?

— Понятно, что я бывал на этих встречах, кроме того, на площадке «Русского дома» проходила большая часть из культурной программы встреч, в числе которой мы провели фотовыставку, посвященную 1100-летию принятия Ислама, два вечера демонстрировался фильм, посвященный жизни Ибн Фадлана, мастер-классы по ручной вышивке с войлочными и кожаными изделиями, местные татары устраивали концерт, иными словами, в течение трех дней был проведен целый ряд мероприятий. В целом за текущий год мы провели 350 мероприятий, по сути дела, по одному на день. Если считать те, где мы были соорганизаторами, то их количество дойдет до 700, причем провели их мы не только в столице Баку, но и в крупнейших городах республике Гяндже, Мингечявере. Наш «Русский дом» живет, мы постоянно в движении, у нас создано некое коворкинговое отделение, где любит собираться молодежь, каждое воскресенье мы проводим игры в формате «Что? Где? Когда?», на которые собирались до восьми команд, литературный клуб. Причем все это происходит на русском языке, хочу отметить, что в стране множество школ с изучением русского языка, их количество достигает 350. Оба президента страны — и Гейдар Алиев, и Ильхам Алиев — отмечали, что русский язык входит в число языков межнационального общения, поскольку в самой республике живут люди многих национальностей.

«Ссылку на нашу игру отправил в Азербайджан»

— Как у соседей сейчас обстоят дела с водным поло?

— Детско-юношеская команда «Карадаг» плюс сборная ветеранов. Правда, не таких, как я, помоложе (Азербайджан действительно собирал команду 1977 и 1978 годов рождения, скорее всего, последнюю из воспитанников еще советского водного поло). Говорю об этом не понаслышке, поскольку сам участвовал в нескольких турнирах в составе ветеранской команды. Отмечу у них очень неплохой уровень ватерпольного мастерства, из них можно было бы собрать неплохой коллектив для участия в нашей любительской лиге. Проводятся турниры и для юниоров. В принципе, это осуществимо, поскольку есть прямые рейсы из Баку и в Москву, и в Санкт-Петербург, и в Казань, дело только за желанием и финансами. Как Азербайджан организовал под Первые Европейские игры в Баку, когда в короткое время была создана сборная из воспитанников экс-югославской (Йович, Маркович, Йованович), российской (Тряпин, Черепанов), белорусской (Гришко, Дегтяренко, Нестерович, Ходун) школы водного поло. Кстати, ссылку с нынешней интернет-трансляции я отправил в Азербайджан, чтобы посмотрели на водное поло прошлого (в лице команды ветеранов) и будущего. Они уже сами поработали над тем, чтобы раскидать эту ссылку с трансляции по всем друзьям-знакомым. Что касается развития профессионального ватерполо, то можно было бы вырастить ребят и попробовать заявиться в чемпионат Турции, с которой у страны сложились очень хорошие отношения. Надо попробовать добиться результата, поскольку страна серьезно вкладывается в развитие бассейнов, они есть в Мингечявере (во времена СССР город носил название Мингечаур), там еще со времен Союза сохранилась великолепная лодочная база, куда еще ездили наши спортсмены из гребли как байдарочники, так и каноисты, в других регионах есть бассейны, где уже существуют площадки под водное поло, имеются ворота.

— С включением Донецкой области и Мариуполя, в частности, в состав России, встает вопрос о развитии спорта на этой территории, а водное поло было визитной карточкой Мариуполя.

— Мне поступил оттуда звонок от Вячеслава Костанды, с которым мы были знакомы еще по чемпионату СССР, затем по чемпионату Украины, он играл еще за Жданов — так назывался Мариуполь. Он говорил о том, что есть детско-юношеская школа, которую он пытается восстановить, правда, бассейна там сейчас нет. Значит, надо что-то продумать о восстановлении тренировок, может быть, где-то в российских регионах. В целом наш разговор не касался конкретики, разве что возобновили знакомство, так скажем.

Я ответил, что поеду отдыхать домой — скучаю по семье, близким, тому же снегу. В Азербайджане он в прошлом году выпал, удивив местных, и тут же растаял. И вот я приехал домой и пока осознаю, что полноценно отдыхать не получается, с другой стороны такая востребованность это то, к чему мы стремимся в жизни. Плюс для головы полезно некое переключение с одного рода деятельности на другой, особенно если это касается твоего любимого занятия, я имею в виду водное поло.



Джаудат Абдуллин, фото: sintez-kazan.ru