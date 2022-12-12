Как в «КОС-Синтез» устроили себе ватерпольный праздник
Учись, Федерация!
В бассейне «Оргсинтез» состоялся товарищеский матч между двумя командами «КОС-Синтеза», одна из которых составляла славное прошлое легендарного клуба, а вторая — его светлое будущее. Свидетелем его стали многочисленные зрители, телезрители интернет-канала и журналист спортивной редакции «Реального времени».
Матч на уровне официальных встреч
Матч между командами «КОС-Синтез-Юниор» и командами легенд практически ничем не отличался от любого официального поединка в рамках чемпионата страны или Кубка России. Болельщики на трибунах, телевизионная группа, которая осуществляла прямую интернет-трансляцию, реклама предприятия «Казаньоргсинтез» на видеокубе, на котором зрители могли видеть и составы команд, и авторов голов. Да, кстати, все это было плодами работы судейской бригады, которую возглавлял один из легендарных ветеранов казанского водного поло Хайдар Хисматуллин, выступавший еще и судьей-информатором. Наконец, бригада скорой помощи, чье присутствие автоматически повышает статус любого спортивного старта.
Кстати, проходя рано утром мимо другого бассейна — «Буревестника», автор репортажа увидел скорую, и это свидетельствовало о том, что на сегодняшний день спортобъект будет задействован под международный турнир Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию. Все-таки оба вида связаны незримой водяной ниточкой, хотя совсем недавно обеим федерациям пришлось поменять своих президентов.
С другой стороны, критик может посетовать, что по обеим сторонам площадки для водного поло не прекращалась работа детско-юношеских секций по плаванию, чего не должно быть во время официальных матчей, и арбитр на бортике был один. На что мы можем ответить — зато какой: легендарный казанский судья международной категории, отработавший четыре Олимпийских турнира (Москва-1980, Атланта-1996, Сидней-2000, Афины-2004), Андрей Афанасьев. А главный тренер Вячеслав Горюнов, еще один легендарный ветеран казанского водного поло, который выступал в роли тренера команды ветеранов. А Ирек Зиннуров в составе, он же президент СК ВВС «Синтез», руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике. В конце концов, такой послематчевый комментарий, как «Просто праздник какой-то, почаще приглашайте», как сказал один из игроков команды ветеранов, — это то, что не часто услышишь после официального матча.
«Обнялись папа и сын. Что дальше будет?»
Правда, ваш корреспондент углядел, что товарищеский матч едва не начался с недоразумения. На табло, куда вводили название команд, дружину Зиннурова поначалу записали как «команда ветеранов». Правда, первые и последние две буквы в обеих словах почему-то не высвечивались, и получившееся выглядело двусмысленно. В конечном итоге сошлись на варианте Ком. ветеранов.
Ватерполисты Казани, кстати, очень легкие на подъем и щедрые на выдумку люди. Автор был свидетелем, как товарищеские матчи проводили ветеранские команды на базе «Планеты Фитнес», в том числе среди сотрудников этой организации и клиентов. Среди сотрудников были Андрей Ермин, известный ныне тренер по плаванию, возможно, и Аскар Хабибуллин, который сейчас тренирует юниорскую команду до 16 лет, летом ставшую лучшей в России по своему возрасту. Команду клиентов фитнес-клуба возглавлял тогда еще действующий игрок «Синтеза» Ирек Зиннуров. И вот в одном из матчей завязалась драка... Все-таки вид спорта контактный. Также и в нынешнем поединке в стартовом периоде два ватерполиста, старый и малый, поначалу действовали так жестко, что со стороны могло показаться, что дело движется к конфликту. Так и было, только это был застарелый конфликт «детей и отцов», и его участниками стали Ирек Зиннуров и Эмиль Зиннуров, которых судьба впервые развела по разным командам.
У команд были очень похожие шапочки: чисто зеленая у ветеранов, и бело-зеленая у юниоров, зато совершенно разные подходы к предматчевому ритуалу. Молодежь обнялась на бортике бассейна и в едином порыве запрыгнула в воду. Ветераны креативить не стали, зато гаркнули «Алга» так зычно, что могли спугнуть всех голубей в находящемся по соседству Парке Химиков. А судья-комментатор Хайдар Хисматуллин только «подливал огня», обозначая далеко не шуточную борьбу Зиннуровых на площадке.
— Обнялись папа и сын. Что дальше будет? Папа обидел сына. Утопил сына! — такой комментарий Хисматуллина, конечно же, недопустим во время официального матча, но в данном конкретном случае он только украшал игру, доказывая шуткой ее нешуточный характер.
Жесткий характер единоборства Ирека Зиннурова с Эмилем привел к необходимому результату, и Зиннуров-младший, открывший счет в матче, перестал активничать у чужих ворот, перейдя к более созидательной игре. Почти как Месси в сборной Аргентины: не забью, так помогу в этом плане партнерам.
«К мандатам почтения нету...»
Особенно ярко прослеживалась игровая связь Эмиля Зиннурова с партнером по «КОС-Синтезу» Аухадеевым, особенно когда Адель вышел практически один на один с голкипером Игорем Мартьяновым после проникающего паса Эмиля. А в противостояние с Иреком Зиннуровым стали вступать другие игроки юниорской команды, причем не выказывая ему в воде никакого пиетета. Вот тот же Аухадеев просто «выкрал» мяч из рук, которые Ирек Хайдарович развел в недоумении, указывая арбитру на то, что тот пропустил нарушение против него. Афанасьева этим не проймешь, в один из моментов он просто удалил Зиннурова-старшего с площадки. «К мандатам почтения нету», — вспомнилась фраза из известного стихотворения Владимира Владимировича, тем более что Ирек Хайдарович сложил свой мандат депутата Государственной думы. И борьба на водной площадке, самая настоящая, а не показная, была очевидным плюсом этого товарищеского матча. Уважение, которое выказывали юниоры к ветерану, выражалось в том, что на опеку Зиннурова-старшего зачастую выдвигалось по двое игроков, то связка Исканов — Ишимов, то Аухадеев с Зигангировым оказывались рядышком, освобождая пространство и косвенно развязывая руки Кириллу Тихонову из команды ветеранов.
Определенной слабостью «КОС-Синтез-Юниора» мог служить фактор несыгранности, все-таки, только два игрока — Аскар Аухадеев и Эмиль Зиннуров — выступают в первой команде, квартет игроков выступает за молодежную команду под руководством Евгения Ярощука, и еще шестеро играют на первенство России во главе с Аскаром Хабибуллиным. Ежедневный тренировочный процесс против трех тренировок в ней у опытных соперников. Но зато очевидным козырем стала скорость, которая, как известно, уходит от человека одной из первых, и юниоры выиграли все стартовые вводы мяча. За ветеранов должны были сыграть опыт, сыгранность, все-таки большинство из них выступают в составе любительской команды, которая в прошлом сезоне выиграла любительский чемпионат страны во второй лиге, плюс очевидное преимущество в габаритах, особенно в борьбе на позиции столба. И результативность Кирилла Тихонова, у которого в конечном итоге оказалось шесть мячей на счету.
Горюнов снова Горыныч, как в лучшие годы
Но все это было потом, а поначалу юниоры вырвались вперед, и легендарный наставник команды ветеранов Вячеслав Горюнов, как в лучшие годы, критиковал своих подопечных, среди которых был не только президент СК ВВС «Синтез», но и президент республиканской федерации водного поло Игорь Крюков, возраст которого перешагнул за 60. Вспоминалось прозвище Вячеслава Алексеевича, которое переходило от одного возраста его подопечных к другому — Горыныч. На скамейке запасных ветеранов было так жарко, что не многие хотели подплывать туда, предпочитая отдыхать прямо в воде. Особенно тяжело приходилось запасному вратарю, который даже не сыграл, но не мог спрятаться в воде от процедуры «разбора полетов».
Мотивирующие слова возымели действие, ветераны вышли вперед, и на скамейке запасных, которая, напомним, была достаточно импровизированной, поскольку ватерполисты стояли-плавали у бортика, установилась достаточно благостная атмосфера. «Собраться надо!» — поддержал кто-то криком партнеров на площадке, но сами запасные пребывали «на чиле», как на отдыхе на каком-нибудь из курортов. И вот это настроение помешало ветеранам в концовке.
После гола со свистком Альберта Зиннатуллина, который снова вывел их вперед, они дали возможность отдохнуть своему бомбардиру Тихонову, а в команде соперников тоже выявились свои голеадоры. Аухадеев и Полозенко оформили по хет-трику, а на последней минуте Зигангиров вывел юниоров вперед — 9:8. Казалось, дело идет к обычной для таких матчей ничьей, вот уже и Ирек Зиннуров подплыл к воротам соперников, оказавшись там в полном одиночестве, и ожидая пас, чтобы точным броском установить окончательный счет в поединке. Но вместо «ничейного договорняка», получился честный матч, в котором одна команда победила, но проигравших не было вообще. Чтобы понять это, достаточно было прислушиваться к общению игроков команды ветеранов с друзьями и близкими.
— Папа молодец? — спрашивал ребенок у бабушки.
— Да, папа у нас молодец, — подтверждала она, и не факт, что это была мама ватерполиста-ветерана, вполне могла быть и тещей.
— Вода хорошая, не жаркая. Сколько сыграл?
— Четыре минуты!
— Это тоже хорошо, — в фойе спорткомплекса «Оргсинтез» организовывались группки из сыгравших ветеранов, общавшихся с близкими.
Хайдар Хисматуллин был комплиментарен: «Порадовали». И тут же едва не обидел ветеранов: «Я-то думал, вы с нулем уйдете». Но «хорошая вода», «четыре минуты» на глазах почти заполненных трибун, подарочные экземпляры книги «Синтез водного поло» в руках и ветеранов, и юниоров - все это аккумулировалось в ответ, поддержанный всеми участниками матча: «Почаще бы проводить такие мероприятия». Согласен с общим мнением был и президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров, чье эксклюзивное интервью читатели «Реального времени» прочтут позже.
«КОС-Синтез-Юниор» — «Команда Ветеранов казанского водного поло» — 9:8.
«КОС-Синтез-Юниор»: Адель Аухадеев, Эмиль Зиннуров («КОАС-Синтез»), Назим Зигангиров, Ян Полозенко, Роман Саввин, Данил Самсонов, Родион Тимофеев («КОС-Синтез-УОР»), Булат Гафаров, Салим Абдуллин, Артур Исканов, Данил Ишимов, Тимофей Михеев, Аскар Подогов (ДЮСШ «Синтез»).
Команда ветеранов водного поло Казани: Азат Абдуллин, Диас Валеев, Павел Егоров, Руслан Загитов, Артур Зиннатуллин, Игорь Крюков, Игорь Мартьянов, Адип Мухаметшин, Тимур Нурмухаметов, Владислав Панин, Евгений Сметанин, Кирилл Тихонов, Искандер Шакирзянов.
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