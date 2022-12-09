Новости спорта

00:40 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Хоккей будущего уже в Казани. На фиджитал-играх показали, как совместить клюшки и геймпады

22:30, 09.12.2022
Хоккей будущего уже в Казани. На фиджитал-играх показали, как совместить клюшки и геймпады
Фото: vk.com/gamesofuture

Недели спортивных шоу в формате фиджитал-игр или, как их нарекли сами организаторы, «Игр будущего» в Казани продолжаются. Если в конце ноября столица Татарстана принимала соревнования среди пловцов и бойцов без правил, которые совмещали реальные бои до крови с битвами в видеоигре Mortal Kombat, то теперь в «Татнефть Арене» развернулись хоккейные баталии. На льду главной арены Казани лучших выявляют команды блогеров, киберспортсменов и медийных личностей. «Реальное время» представляет видеоотчет с первого дня хоккейных баталий в красивой обертке будущего.

Видео: Камиль Исмаилов
СпортХоккейТехнологииITТелекоммуникацииМедиаОбщество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости спорта

00:40 МСК Все новости
Новости раздела