Хоккей будущего уже в Казани. На фиджитал-играх показали, как совместить клюшки и геймпады
Недели спортивных шоу в формате фиджитал-игр или, как их нарекли сами организаторы, «Игр будущего» в Казани продолжаются. Если в конце ноября столица Татарстана принимала соревнования среди пловцов и бойцов без правил, которые совмещали реальные бои до крови с битвами в видеоигре Mortal Kombat, то теперь в «Татнефть Арене» развернулись хоккейные баталии. На льду главной арены Казани лучших выявляют команды блогеров, киберспортсменов и медийных личностей. «Реальное время» представляет видеоотчет с первого дня хоккейных баталий в красивой обертке будущего.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым