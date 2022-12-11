Нынешние «Ак Барс» и «Нефтехимик» — худшая реклама новому лимиту на легионеров от ФХР

ФХР все-таки продавили сокращение лимита на легионеров в КХЛ, но татарстанские клубы уже показывают, почему это ошибка

Со следующего сезона в Континентальной хоккейной лиге смогут выступать лишь по три иностранца на команду — это уже свершившийся факт, несмотря на сопротивление КХЛ и негативную реакцию общественности. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему нынешние «Ак Барс» и «Нефтехимик» — худшая реклама сокращения лимита на иностранцев и почему «железный занавес» не станет толчком для развития российского хоккея.

Минспорта России и ФХР окончательно продавили КХЛ

В середине недели из Министерства спорта России пришла очередная нерадостная весть: чиновники от спорта все-таки пошли на непопулярное решение и сократили число допустимых легионеров в Континентальной хоккейной лиге с пяти до трех. О том, что понимания этот ход у клубов и болельщиков не найдет, было известно всем — и Минспорту, и ФХР, которая была на «подпевке».

Стоит сразу отметить, что сама КХЛ к этому решению отношения не имеет, а в первые дни стартовавшей «Недели звезд КХЛ» в Челябинске президент лиги Алексей Морозов даже заявлял, что решение о легионерах еще не принято и скоро будет собрано совещание руководителей клубов, которое и будет вырабатывать позицию лиги. Однако Минспорта, судя по всему, даже не собиралось слушать представителей Континентальной лиги, а просто побыстрее приняло новый «закон», который не устраивает никого, кроме самого Министерства спорта.

Серьезная роль в таком развитии события лежит и на Федерации хоккея России, которая едва ли не в течение всех 15 лет существования международной, на секундочку, лиги продолжало проводить политику «все ради сборной» и меняла регламент КХЛ так, как было выгодно именно для подготовки хоккеистов к турнирам — будь то чемпионат мира и Олимпиада или же никому ненужный Еврохоккейтур, из-за которого ежегодно прерывали чемпионат трижды в сезоне.

На этот раз логика Владислава Третьяка и его свиты состоит в том, что чем меньше легионеров, тем больше российской молодежи будет получать практику на льду Континентальной лиги. Тот факт, что именно в противостоянии с сильными финнами, канадцами и шведами они набирались мастерства, в Минспорта и ФХР предпочли не принимать в расчет.

Минспорта, судя по всему, даже не собиралось слушать представителей Континентальной лиги, а просто побыстрее приняло новый «закон». Фото: karel291/ru.wikipedia.org/CC BY 3.0

Да, можно резонно заметить, что в новых условиях иностранцы и так особо в Россию не рвались — за последние полтора месяца в КХЛ не приехал ни один легионер. Так что общий уровень хоккея в лиге уже заметно просел. Однако времена быстро меняются, и уже к следующему сезону мир для российского спорта может снова открыться, а российский хоккей по-прежнему будет за «железным занавесом», пусть и в лайтрежиме.

Сокращение и отказ от легионеров уже сказались на клубах. «Ак Барс» и «Нефтехимик» страдают больше всех

Стоит сразу отметить, что ни в одном игровом виде спорта лимит на легионеров положительных плодов не принес: в Российской премьер-лиге он только сократил число новых талантов, способных и готовых развиваться и ехать в Европу, чтобы грызть там на стадионах газон. Побочным эффектом стал взрыв зарплат «паспортистов», которые больше не видели необходимости расти, получив миллионы только за российскую бордовую книжку.

В баскетболе сборные России идут по нисходящей. Ну а в хоккее вместе с вводом первого лимита на легионеров (с 2014 года) сборная России, вопреки логике ФХР, наоборот, перестала выигрывать на чемпионатах мира.

Но мы остановимся на примере, куда более близком нам — казанском «Ак Барсе» в его нынешней конфигурации. Известно, что казанцы в нынешнем сезоне решили полностью отказаться от помощи иностранных хоккеистов и сделали ставку на российских звезд прежних лет. Сегодня эту команду не критикует только ленивый. Бывшие звезды а-ля Александр Радулов и Вадим Шипачев получили контракты на 80 и 75 миллионов за сезон соответственно, и это не считая призовых.

Как показал сезон, мотивации рвать и метать на льду у них не хватает, и далеко не последнюю роль здесь играет отсутствие конкуренции с иностранцами, которые, как правило, играют и на результат, и на публику. Сегодня у российских экс-звезд «Ак Барса» практически полный карт-бланш на место в основном составе, на которое никто посягнуть не сможет. Чего стоит хотя бы пример со Шипачевым, который провалил осеннюю часть чемпионата, но регулярно выходил на лед с капитанской нашивкой.

Фото: ak-bars.ru

В октябре у него была серия из четырех матчей без очков, а в ноябре форвард не забивал на протяжении 13 игр подряд. Такой ямы в карьере россиянина еще не было. Наверняка причины намного глубже, чем отсутствие конкуренции с канадцами и шведами, но и этот фактор сыграл свою роль.

Забыли о конкуренции за место и защитники, из матча в матч провалившие первые периоды. Проблем у команды Олега Знарка накопился вагон и маленькая тележка, но списывать все только на фигуру экс-главного тренера не имеет смысла.

Стала ли казанская команда, основанная на россиянах играть веселее? Отнюдь. Провальные старты игр и ужасное большинство — вот две главные характеристики, которыми можно охарактеризовать осеннюю часть сезона для «Ак Барса». Сознательный отказ от помощи иностранцев уже дорого обошелся Казани — впервые «Ак Барс» вылетал из восьмерки плей-офф и вел серии по три-четыре матча из поражений.

Это пример богатой команды, которая пусть и с огрехами, но может заменить техничных иностранцев на мастеровитых россиян. Однако в КХЛ сегодня много клубов, для которых такая роскошь непозволительна и приходилось уповать на привозы иностранцев, готовых играть за средние зарплаты.

За примером тоже далеко ходить не нужно. В Нижнекамске «Нефтехимик», как правило, лучшие сезоны выдавал именно тогда, когда туда приезжал яркий иностранец. Чего стоит только Дэн Секстон: на него в Нижнекамске молились 5 лет, которые американец отыграл в форме «волков».

В прошлом сезоне сравнительно удачный сезон «Нефтехимику» удалось вытянуть тоже не без помощи легионеров. Чешские защитники Рональд Кнот и Лукаш Клок в прошлом сезоне стали одними из главных кудесников выхода в плей-офф. Именно они забетонировали оборону в решающем отрезке сезона, пока Хайруллин и Лещенко забивали важные шайбы.

Фото: hcnh.ru

Кнот теперь вылит в АХЛ, а второй прямо из Нижнекамска уехал в Национальную хоккейную лигу, где сейчас выступает за «Аризону Койотис». Вряд ли у команд калибра «Нефтехимика» есть возможность приглашать защитников такого уровня с российским паспортом. В нынешнем сезоне в Нижнекамске по-настоящему ярко выступал лишь француз Йоанн Овитю. Но его одного уже не хватило, чтобы повторить прошлогодний успех.

Пример Нижнекамска — это вторая половина команд КХЛ в миниатюре. Лишившись возможности приглашать сколько-нибудь мастеровитых иностранцев, они окончательно потеряют возможность конкурировать с богатыми клубами, которые «пылесосят» весь российский рынок талантов.