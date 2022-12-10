Новый 1992-й: фермеры не у дел, гуманитарные посылки и серебро казанцев на ЧЕ по боксу

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 52-я

Фото: Михаил Козловский

Весной 1991 года СССР переживал серьезный экономический кризис, население оказалось у черты бедности. В качестве помощи из-за рубежа стали поступать гуманитарные посылки из Западной Европы — в первую очередь спасительными деликатесами обеспечивали малоимущих. Тогда же выяснилось, что земледельцы нового формата — фермеры — оказались не у дел. И это несмотря на дефицит продовольствия. Но даже социальные неурядицы не стали помехой для татарстанских спортсменов, чтобы войти в число победителей европейского чемпионата по боксу, прошедшего в мае 1991 года в Швейцарии. Не хлебом единым жили и фронтовики-медики — собравшись на традиционную встречу, они решили поддержать петицию о создании в Москве памятника в честь 50-летия Победы. Об этих и других событиях 30-летней давности — в очередном дайджесте «Реального времени» по газетам тех лет.



«Пошли, Господь, им ума»

В начале 90-х в СССР начали появляться первые фермерские хозяйства, желающие работать на земле и получать на ней хороший урожай были и в Татарской республике. Если в бумажной отчетности для федерального центра все было прекрасно — фермерские хозяйства множились и приносили республике достойные плоды своего труда, то по факту эти самые плоды и труд аграриев-частников оказывались никому не нужны — ни совхозам, ни властям. «Страна голодает, а тут такое, — писала в те дни «Вечерняя Казань». — Много ли теперь найдется охотников брать в аренду землю, помогать государству выращивать скотину, даже если Верховный совет Татарстана и принял закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве? Законы у нас не работают. Это очевидно».

Право, трудно понять наших местных руководителей. На трибунах бьют себя в грудь: мы де за фермерство, колхозы и совхозы народ не прокормят, а сойдя в кабинеты, опять за свое: нельзя ли все оставить по-прежнему, обойтись без этих про-капиталистических штучек.



Дважды в прошлом году «Вечерняя Казань» писала о бедах, постигших семью Мухаметшиных — арендаторов из Зеленодольского района. Выращенный ими урожай пшеницы, какой и не снился родному совхозу (40 центнеров с гектара), оказался никому не нужен. Руководство совхоза наотрез отказалось принимать его в свои закрома. Арендаторы — в Совмин республики. Там на них и внимания не обратили.



Накануне октябрьских праздников, когда зерно стало портиться, решились Мухаметшины на крайнюю меру — свезти зерно в Москву, прямо на Красную площадь. Пусть Горбачев знает, что творит на местах. Но поразмыслив отправились на другую площадь — площадь Свободы в Казани.



Нынче семья Мухаметшиных взяла на откорм у совхоза «Нурлатский» 20 бычков. И снова беда. Директор совхоза обозвав арендаторов кулаками, отказался принимать обратно откормленных животных. Скотину на площадь Свободы они уже не повезли. Немного помитинговав в совхозе, отправились всей семьей за помощью в Москву. И стоят сейчас с плакатом перед правительственными учреждениями*.

Фото: Михаил Козловский

«Айрат, ты рад? А ты, Фаат?»

С 7 по 12 мая 1991 года в швейцарском Гетеборге проходил 29-й чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса. На состязания приехали 190 спортсменов из 26 стран. На нем в командном зачете сборная СССР, в которую вошли Константин Цзю, Евгений Белоусов, Владимир Ерещенко, Исраел Акопкохян и татарстанцы Айрат Хаматов и Фаат Гатин и другие боксеры, заняла первое место, собрав девять медалей различного достоинства. Свой вклад в общий зачет внесли и казанцы, завоевавших в поединках в своих весовых категориях серебро чемпионата.

Вчера в шведском Гетеборге завершился чемпионат Европы по боксу.



9 из 12 советских боксеров стали призерами этого турнира. Среди них и два казанца — Фаат Гатин и Айрат Хаматов. Уверенно проведя предварительные поединки, оба вышли в финал, но там удача от них отвернулась. В полулегком весе Гатин проиграл по очкам ирландцу Полу Гриффину (15:23), а в легком чемпион мира — «восходящей звезде» румынского бокса Василе Нистору (12:24). Отметим, что казанцы уступили инициативу соперникам, демонстрируя «безударный» бокс, невыгодный при электронной системе судействе. В результате оба довольствуется серебряными наградами. Еще одна медаль того же достоинства у Владимира Ерещенко, также проигравшего решающий бой.



А чемпионами континента в нашей команде стали опытные Константин Цзю и Исраэл Акопхозян (уже в третий раз!), а также 20-летний Евгений Белоусов*.

Фото: Михаил Козловский

«Отметить торжественно, по-советски»

В одном из майских выпусков редакция «Вечерней Казани» решила сравнить, современную обстановку в обществе и то, какой она была в этот же период 90 лет назад — газета событиям мая 1991 года противопоставила события, происходившие в дореволюционной России. Так, в начале мая 91-года в Казани прошли три митинга — два первомайских и один в День Победы. Под строгим оком блюстителей порядка собравшиеся заслушали некоторое подобие отчетных докладов «о проделанной за истекший период работы» и под тем же оком разошлись по домам. А во время демонстрации, прошедшей под надзором милиции едва не арестовали корреспондента газеты Гузель Подольскую, пытавшуюся «перебежать дорогу» майору милиции.

Для сравнения — в мае 1903 года газета «Провинция» писала, что «народ вышел на площади, где даже отсутствовали городовые, где пели, плясали, целовались и поздравляли друг друга. Во всех скверах и парках были устроены бесплатные танцы и давалось щедрое угощение. Также веселились в больницах, детских приютах, представления велись повсюду прямо на улицах...»

Восемь лет назад центральная пресса озаглавила таким макаром предпервомайские передовые заметки. Тогда никто, пожалуй, и не обратил внимания на боле-менее заурядный по тем временам заголовок. Но вдумайтесь в смысл этих двух слов, разделенных одной запятой. Выходит — или все советское торжественно, или просто советская торжественность в корне отличается от любой другой. Судя по тому, как встречали мы недавние праздники, вернее будет вторая версия…



Давайте-ка попробуем сравнить, чем отличаются они от торжеств, «чуждых нам», с позиций исторической и социалистической морали.



«В канун праздника из уезда в город было доставлено большое количество водки и вина. Причем для охраны подвод пришлось выделить особый отряд из жандармов, так как собравшиеся обыватели хотели выпить все немедленно. Однако спиртное было доставлено к месту в сохранности и вовремя. «Русское слово» 1900 год.



В дни праздников позакрывались все пивные павильоны в Казани, заодно с рюмочными. Из магазинов исчезли винно-водочные изделия. Впрочем, в будни всего этого навалом, в будни пить можно. Не отсюда ли проистекает укоренившаяся у нас традиция отмечать «даты» «до» и «после», а собственно дни торжеств отсиживать у надоевших голубых экранов?*

«Кто получит посылку»

В 1991 году тотальный дефицит достиг критической точки, плюс ко всему то, что появлялось на прилавках магазинов кратно выросло в цене — «благодарило» за это население страны реформатора, тогдашнего министра экономики Валентина Павлова. За одну ночь хлеб и молоко выросли в цене сразу в 3 раза, говядина подорожала в 4 раза. При этом, чтобы купить простые продукты, приходилось отстаивать огромную очередь, и нередко случалось уходить из магазина с пустыми руками — завезенной партии продуктов на всех очередников не хватало. Советское руководство вынуждено было обратиться за поддержкой к «загнивающему Западу».

Помощь из Европы начала приходить по линии Красного Креста, различных христианских организаций, бывало, что жители иностранных государств отправляли голодающим советским людям личные посылки с едой и промтоварами. В мае казанцы наконец, дождались гуманитарной помощи из Голландии, которую так долго и с нетерпением ждали. Но доставались посылки не всем и не каждому. В первую очередь пайки с европейскими деликатесами выдавали малоимущим и социально незащищенным слоям населения. В набор входили банки с тушенкой, ветчиной и сосисками, соки, компоты, растительное масло, бакалея и сладости.

Городская комиссия по приему и распределению международной гуманитарной помощи сообщает, что продовольственные посылки, поступившие из Голландии выделяются прежде всего семьям инвалидов Отечественной войны и труда первой и второй группы, инвалидов с детства и инвалидов по зрению первой и второй групп, семьям погибших участников Отечественной войны и «авганистанцев», многодетным матерям, имеющим трёх и более детей, а также людям незаконно респрессированным в годы сталинщины, но с учётом уровня доходов на каждого члена семьи.



Вопрос о выделении посылки в каждом отдельном случае решает комиссия соответствующего райисполкома. С учётом конкретных обстоятельств она может вносить коррективы в указанный выше перечень.



Тем, кто по состоянию здоровья не может прийти за посылкой, она будет доставлена на дом. Остальным гражданам будет послано извещение с указанием места и времени получения посылки. Со всеми вопросами, связанными с гуманитарной помощью, следует обращаться в райисполком по месту жительства*.

Фото: Михаил Козловский

«Жизнь продолжается»

Участниками Великой Отечественной войны были более 700 тысяч жителей Татарской республики. Среди них добровольцами на фронт уходили сотни медработников. Но помощь раненым оказывали и в тылу, в госпиталях Казани. Казанские хирурги, спасая жизни тысячам бойцов, получивших ранения различной степени тяжести, провели огромное количество сложных операций. За три первых года войны коллектив кафедры госпитальной хирургии выполнил более 6 600 операций, вылечил свыше 9 тысяч больных солдат и офицеров. Затем, уже в мирное время, у врачей-фронтовиков появилась добрая традиция — собираться в канун Дня Победы в ДК медработников. На встречах вспоминали тех, кого уже нет рядом, делились радостями и горестями. А в конце на добрую память делали общую фотографию — так было и в мае 1991-го. Но, кроме того, в этот раз участники Отечественной войны решили принять обращение ко всем фронтовикам и жителям Казани — поддержать их призыв к сооружению в честь грядущего 50-летия Великой Победы памятника в Москве.

Каждый год в канун горького нашего счастья — Дня Победы — трубят сбор на праздничный «Солдатский привал» фронтовикам-медработникам. И тогда они собираются в уютном и гостеприимном Доме культуры медработников.



Нет, не жалость трогает сердце, когда смотришь на старательный, но не более того, ладный шаг. Дай бог каждому из нас в свои годы стойкости духа, бодрости, страсти в борьбе за победу правды, доброты и красоты. Они и в 70 лет и будучи инвалидами с осколками у сердца остались настоящими людьми, бойцами, фронтовиками. До последнего своего шага по земле, до последнего своего вздоха гордость и слава нашей земли, нашего города.



И в нашу вздыбленную малорадостную пору они, несмотря ни на что, радуются жизни. Диво их общение друг с другом, поразительна потребность шутить, петь смеяться. Словом, уважительна и завидна их любовь к жизни. Как и неувядаема их память о первом Дне Победы, горьком нашем счастье.



Надо было видеть, как переживают все происходящее на «Солдатском привале» ветераны. А в их честь был дан большой концерт, накрыт праздничный стол. Надо было слышать, как пели они дорогие сердцу песни военных лет. От песни к песне ликовала душа. На вечере царила на редкость добросердечная атмосфера*.

«Из телетайпного зала «ВК»

В 1991 году Министерство угольной промышленности СССР перестало существовать. Ему на смену в октябре была создана Российская госкорпорация угольной промышленности — помимо Минуглепрома в нее вошло Министерство топлива и энергетики РСФСР. Под конец года, после принятия Соглашения о создании СНГ, министерство, ведающее добычей угля, было упразднено.

Руководство Мингуглепрома СССР и соответствующего отраслевого профсоюза испытали «состояние близкое к шоковому» после подписания союзным и российским правительствами совместного распоряжения о передаче угольной промышленности республики в юрисдикцию России заявил один из секретарей ЦС профсоюза работников угольной промышленности. «Если другие республики, — заявил этот профсоюзный деятель, пожелавший остаться неизвестным, — последуют примеру России исчезнет правовая и материальная основа готовившегося соглашения. Да и само существование союзного министерства в его нынешнем виде остается под вопросом*.



В ответ на апрельскую ценовую реформу, из-за которой население страны оказалось у черты бедности, в мае 1991 года глава Грузии Звиад Гамсахурдиа решил изменить экономическое положение в вверенном ему регионе и подписал указ, по сути, отменивший так называемую павловскую реформу.

Фото: George Barateli/wikipedia.org/Общественное достояние

Указом президента Грузии Звиада Гамсахурдия возращены на прежний уровень цены на хлеб, проезд на городском транспорте и на международных рейсах в пределах республики. Там же указом упорядочены цены на товары первой необходимости, производимые в Грузии*.

В конце 80-х для многих в Союзе зажглась звезда по имени Виктор Цой. Его песни звучали на митингах и демонстрациях, фразы из песен были на лозунгах и в заголовках газет, кассеты и катушки с концертами Цоя переписывались дома, в клубах, студиях записи и все больше распространялись по стране. Требовавший перемен рок-кумир погиб за год до развала СССР, но его творчество в 1991 году стало как никогда актуальным.



О перерастании продовольственного кризиса в Приморье в голод завил в своей телеграмме Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину, руководителям союзного и республиканского правительств Совет краевой федерации профсоюзов (СКФП) «Острый дефицит в районе белков и животных жиров, — отмечается в телеграмме, — ведет к увеличению детской смертности. Наблюдаются случаи голодных обмороков школьников». На грани закрытия детские дошкольные учреждения, больницы и здравницы. В телеграмме указывается, что в городах Приморья проходят митинги и демонстрации*.

В 1988 году в эстонском Таллине было сформировано Интернациональное движение рабочих республики. С августа 1990 года до августа 1991 года Интердвижение вещало с радиостанции «Надежда». Она была создана в обход обычной процедуры получения лицензии и без информирования эстонских властей. По распоряжению министра обороны СССР Дмитрия Язова, радиостанция была установлена на территории советской военной базы недалеко от Таллина. По инициативе Интердвижения в городе появилась и одноименная телестанция, работавшая на общественных началах.

Жители Таллина увидели первые три передачи телестанции «Надежда», инициатором создания которой является интердвижение*.

*«Вечерняя Казань» 13 мая 1991 года