Премиальное банковское обслуживание: не пакет услуг, а образ жизни

Программы Premium banking как способ сохранения привычного комфорта

Фото: предоставлено ПАО РОСБАНК

Несмотря на глобальные экономические сложности, сектор премиальных банковских услуг в России продолжает развиваться. Конкуренция за клиента растет, банки постоянно повышают качество сервиса и его концептуальную наполненность. Многофункциональный консьерж-сервис, выгодные накопительные вклады, комфорт и постоянная поддержка в путешествиях, возможность открывать вклады в мягких валютах (юань, дирхам, лира и т. д.), не подразумевающих геополитические риски — премиальная программа обслуживания в Росбанке подразумевает не только все это. Долгий путь развития по классическим стандартам европейского банкинга привил Росбанку высочайшую культуру сервисного обслуживания. А это — именно то, чего жаждет сегодня клиент больше всего.

Количество премиальных клиентов российских банков выросло

Согласно недавно вышедшему исследованию Frank RG, за минувший год общее количество премиальных клиентов в российских банках выросло на 9% — теперь их 4,17 млн человек. Однако только полмиллиона из них держат в банке 4 миллиона рублей и больше. Налицо отток капитала с рынка премиального банковского обслуживания — эксперты оценивают его в 14% с начала 2022 года — с 8,78 трлн рублей до 7,53 трлн.

Это связано с тем, что состоятельные клиенты предпочитают диверсифицировать капиталы, особенно заметна эта активность была весной 2022 года. Люди выводили часть средств, чтобы купить на них недвижимость (в России или за рубежом), вложить их в бизнес, вывести за границу или попытаться защитить любыми иными способами. В результате, по оценке экспертов, в 2022 году средний размер капитала в банке в премиальном сегменте составлял 1,81 млн рублей, в то время как в 2021 он был вдвое больше.

Согласно исследованию Frank RG, премиальные клиенты стали более взыскательными. Особенно важными опциями для них в 2022 году оказались качество консультаций по небанковским вопросам и возможность банка работать с валютой.

Таким образом налицо серьезная конкуренция между банками за премиального, состоятельного клиента. У всех разная стратегия выстраивания конкурентных преимуществ. Например, для Росбанка ключевой фактор — уровень сервиса.

Фото: представлено ПАО РОСБАНК

Сервис: банк должен слышать запрос клиента

События, происшедшие на рынке с марта 2022 года, подтвердили проверенную временем истину: нужно предоставлять премиальному клиенту не стандартный набор сервисов — надо решать его насущные проблемы. Банк сближается с клиентом, слышит его и решает его финансовые задачи — в этом и состоит основная цель премиум-сервиса.

Консьерж-сервис , который предоставляется клиентам премиального пакета услуг Росбанка, доступен в любой точке мира. Менеджер на связи круглые сутки, без выходных. Он поможет организовать путешествие и записаться на шиномонтаж, подобрать риелтора и оформить документы на визу в другую страну, подобрать кружок ребенку и организовать дистанционную консультацию врача, вызвать клинеров и заказать большой букет подруге… Список услуг консьерж-сервиса включает больше сотни позиций и охватывает многочисленные сферы жизни.

Отдельно клиенты Росбанка ценят юридическую поддержку консьерж-сервиса: сейчас, в эпоху большой экономической и социальной турбулентности, грамотный юрист — верный друг каждого состоятельного человека. Премиальному клиенту окажут любую юридическую услугу — экстренная правовая консультация, предоставление шаблонов договоров, консультации по сделкам, жилищным и трудовым отношениям, налоговым обязательствам, по вопросам оформления недвижимости.

Несмотря на то, что в последние месяцы резко снизилась трэвел-активность россиян, клиенты премиального банковского обслуживания по-прежнему нуждаются периодически в комфортном сопровождении в зарубежных поездках. Через консьерж-сервис от Росбанка можно будет купить билеты и забронировать номер в отеле, бесплатно получить страховой полис и заказать такси в любой точке мира, получить ряд других необходимых услуг, вплоть до языковой поддержки. Кроме того, премиальные клиенты Росбанка могут ожидать свой рейс в бизнес-залах аэропортов по всему миру: клиентам доступно два приветственных прохода в подарок, а также до восьми дополнительных проходов в месяц в зависимости от выполнения условий1. При этом, если клиент держит на счетах в Росбанке от 6 млн рублей, то количество проходов в месяц будет не ограничено, а в аэропорт доставят бесплатно трансфером2 бизнес-класса.

Фото: представлено ПАО РОСБАНК

Карты, вклады и валюты

Для удобства расчетов в разных странах мира и для диверсификации капитала пакет услуг «Премиальный» от Росбанка включает возможность открыть счета в семи альтернативных валютах — это российский рубль, китайский юань, белорусские рубли, казахстанские тенге, армянские драмы, узбекские сумы, дирхамы (ОАЭ).

Пакет включает возможность выпуска нескольких разных карт — например, Mir Supreme дает действительно премиальные возможности клиенту:

до 8% кешбэка в российских ресторанах (3% кешбэка от Росбанка, а также дополнительный кешбэк 5% в ресторанах России по акции 3 «Достигая максимальных высот» от платежной системы «Мир» );

«Достигая максимальных высот» от платежной системы ); кешбэк 3% на 21 категорию товаров и услуг — от покупок в дьюти-фри по всему миру до оплаты учебы в зарубежных вузах. В месяц по карте можно получить кэшбека до 10 000 рублей;

гарантированная ставка 9,5% по накопительному счету #Акционный (при соблюдении определенных условий);

(при соблюдении определенных условий); все положенные скидки по программе лояльности системы «Мир»;

бесплатное обслуживание карты; (при выполнении одного из несложных условий — например, если среднемесячный остаток на счетах начинается от 3 млн рублей);

на каждые сто рублей трат начисляется пять travel-бонусов.

Это далеко не полный перечень возможностей, которые открываются перед премиальными клиентами Росбанка. При поддержке персонального менеджера можно составить качественный инвестиционный портфель и уверенно идти к финансовым целям.

Фото: представлено ПАО РОСБАНК

Инвестиционное обслуживание: экспертиза премиального уровня

Как отмечают эксперты Frank RG, с февраля кардинально изменилась инвестиционная активность состоятельных россиян. Операции стали труднее по ряду продуктов, российский инвестор оказался в затруднительном положении, оказавшись фактически отрезанным от западного рынка в то время, как российские биржи лихорадило. Однако, как отмечает большинство аналитиков и практиков инвестиционного рынка, в период турбулентности самое важное — грамотный подход.

Персональные менеджеры «Росбанк Премиум» обладают высокой экспертизой. Управляющая компания «Росбанк Капитал» — это команда профессионалов рынка. Они отлично понимают запрос клиента и, если вы планируете инвестировать часть своего капитала, проведут ваш корабль по многочисленным рифам дня сегодняшнего.

На фоне нестабильной ситуации на фондовом рынке многие премиальные клиенты отдают предпочтение инвестиционным инструментам с защитой капитала. В них инвестору доступна возможность получения дохода от роста стоимости акций, но в случае реализации негативного сценария инвестиции защищены и вернутся в конце срока продукта. В отсутствие возможности долгосрочного прогнозирования Росбанк совместно с партнерами идет навстречу интересам и пожеланиям клиентов и сокращает горизонты инвестирования по таким продуктам.

Те, кто готов взять на себя рыночный риск, рассматривают фонды под управлением управляющей компании «Росбанк Капитал»4. Паевые инвестиционные фонды позволяют с опорой на консультацию персонального менеджера построить диверсифицированный портфель из акций и облигаций либо выбрать готовую сбалансированную стратегию. Это решение доступно широкому кругу клиентов Росбанка: минимальная сумма инвестиций в паи фондов одна из самых низких в линейке банка.

Те, кто хочет добавить в портфели валютную, географическую и отраслевую диверсификацию могут рассмотреть возможность инвестирования в драгоценные металлы или, например, иностранные акции через ОПИФы «РБ-Золотой Стандарт», «РБ-Информационные технологии» управляющей компании «Росбанк Капитал». Это позволит в перспективе привязать доходность к факторам, отличным от рисков российского фондового рынка.

А можно оформить индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в соответствии с четырьмя разными стратегиями инвестирования.

Что бы ни выбрал обладатель капитала, какими бы сервисами из премиального пакета он ни пользовался, он всегда будет чувствовать фирменный стиль Росбанка. Это внимание к каждому клиенту, индивидуальный подход к каждой ситуации, постоянная готовность помочь и высокий уровень экспертизы в самых разнообразных вопросах. А если добавить к этому еще и выгодные условия по продуктам и сервисам, а также современное функциональное мобильное приложение становится понятно, почему за минувший год Росбанк получил премию CXWorld Awards 2021 за клиентоцентричную корпоративную культуру и инновации в клиентском опыте.



Людмила Губаева