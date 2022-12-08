Почему не стоит уговаривать Билялетдинова остаться главным тренером

Нынешний ассистент тренера «Ак Барса» несколько раз отказывался возвращаться на мостик и не горит желанием возвращаться сейчас

Такое долгожданное возвращение Зинэтулы Билялетдинова на тренерский мостик «Татнефть Арены» вызвало, пожалуй, самую серьезную положительную реакцию среди болельщиков за последние три сезона. Однако рассчитывать и надеяться на возвращение Билла в главные тренеры на постоянной основе не стоит — специалист и сам не горит желанием вновь брать свисток, да и былые результаты он сегодня вряд ли покажет. Спортивная редакция «Реального времени» разъясняет, почему камбэк Билялетдинова не лучшая идея.

Прогноз на провал Знарка сбылся, что с Биллом?

Еще в марте, когда перед руководством «Ак Барса» стояла задача назначить нового наставника, спортивная редакция «Реального времени» выкатила большой материал, где привела несколько аргументов, почему приглашение Олега Знарка и возвращение Зинэтулы Билялетдинова станут ошибкой. Как видим, «Ак Барс» в итоге остановился на кандидатуре некогда прославившегося в «Динамо» и СКА Олега Знарка, и все произошло ровно так, как мы и предсказывали: Знарок оказался специалистом «прошлых заслуг».

Все указывало на то, что этот наставник приносить былых результатов уже не сможет, и главный показатель этого — недоверие со стороны Федерации хоккея России, которая не подпускала специалиста к должностям выше помощника-консультанта Жамнова или тренера «молодежки». В ФХР уже прекрасно видели, что «Олег Знарок — победитель» — история далекого прошлого. И спартаковская страница в его карьере стала тому наглядным подтверждением. «Ставка на специалиста за его заслуги пяти- и десятилетней давности — плохая идея», — предупреждали тогда мы и оказались правы.

Знарок оказался специалистом «прошлых заслуг». Фото ak-bars.ru

Но вернемся к фигуре Зинэтулы Билялетдинова, возвращение на мостик которого сегодня в Казани воспринимается как пришествие (или возвращение) мессии. Именно в этом и остается главная загвоздка вероятного назначения трехкратного обладателя Кубка Гагарина у руля «Ак Барса».

Билялетдинов — идол во плоти для казанских болельщиков, а за последние три с половиной года сначала квартальновского, а потом и знарковского безвременья эта дымка сакральности вокруг фигуры бывшего наставника только сгущалась. Человеческий мозг имеет свойство забывать плохие события, а запоминать только хорошее, так что провальный сезон 2018/2019 с бесславным вылетом от «Авангарда» в первом же раунде Кубка Гагарина уже подзабылся. И это еще одна ловушка, в которую могут попасть болельщики и руководители «Ак Барса».

Билялетдинов давно закончил. Возвращать его — пытаться реанимировать еще одну фигуру из прошлого

Зинэтула Хайдярович — специалист уважаемый и любимый в Казани, и потому любой провал будет куда больнее, чем это было в случае с Квартальновым и Знарком. Разрушение образа идола — вещь болезненная, а окончание красивой истории, в которой Билл — несокрушимая фигура, принесшая три Кубка в Казань, станет большим надломом для хоккейной общественности в республике. При этом надо отдавать себе отчет: шансов, что все закончится именно так, куда больше, чем надежд на очередное завоевание Кубка Гагарина.

Билялетдинов долго и методично отвергал все предложения, которые ему приходили за те почти четыре года, что тренер не работает в Казани. По некоторой информации, руководство просило Билла занять этот пост дважды только с начала этого сезона. Были и летние попытки прощупать почву. И каждый раз специалист отказывал, ссылаясь на то, что ушел отдыхать и проводить время с семьей и возвращаться в этот «нервяк» не планирует.

Окончание красивой истории, в которой Билл — несокрушимая фигура, принесшая три Кубка в Казань, станет большим надломом для хоккейной общественности в республике. Фото: ak-bars.ru

К сожалению, Зинэтула Хайдярович устал от тренерской деятельности уже в том 2019 году, когда, помимо хоккейных проблем, ему приходилось вести борьбу внутри клуба, где существовало несколько центров тяжести, и тогдашний генеральный менеджер клуба Рафик Якупов, мягко говоря, не создавал для Билялетдинова благоприятной атмосферы для спокойной работы только с игроками на льду. Постоянно давление некоторых СМИ плюс борьба за влияние в клубе — далеко не тот фон, в котором хотел бы работать любой специалист. Сегодня, по прошествии времени, все больше очевидно, что Билл устал не столько от хоккея, сколько от околохоккейной борьбы, не имеющей к игре с шайбой никакого отношения. Стоит ли пытаться принуждать специалиста, который не мотивирован к долгосрочной работе, а значит, к полной выкладке на должности?

Вот и на первой после увольнения Олега Знарка пресс-конференции в исполнении Билялетдинова ассистент главного тренера (такова пока его должность) всячески старался уйти от ответа о своей роли в клубе.

— Вернулся я, потому что так получилось, потому что произошла такая ситуация с Олегом Валерьевичем. В течение прошлого года генеральный менеджер «Ак Барса» просил, чтобы я вернулся в клуб и помогал на должности советника. Конечно, я за это время привык бездельничать, и, откровенно говоря, это безделье мне нравилось. В то же время, когда я окунулся в новую работу, она стала приносить мне удовольствие. Мне нравится общение с игроками и тренерами. Я всегда говорю, как чувствую, что я бы сделал. Никогда не навязываю свои мысли, но, во всяком случае, их высказываю. Эта работа мне интересна, — заявил Билялетдинов.

В каждом слове Билла можно прочесть нежелание возвращаться на мостик надолго. При каждой возможности он подчеркивает, что хотел бы остаться в той роли, которую получил в начале нынешнего сезона (советника исполнительного директора по хоккейной вертикали), и больше не тренировать долго.

— Я туда не смотрю даже, — заявил Зинэтула Хайдярович на прямой вопрос, может ли он вновь оказаться на посту главного тренера «Ак Барса», и добавил, что ему хорошо там, где он сейчас. Как бы в Казани ни любили Билла, пожалуй, стоит оставить его в покое, сохранив его победоносную казанскую историю нетронутой.

Сегодня перед Маратом Валиуллиным стоит задача найти специалистов, которые больших трофеев еще не брали, но выглядят перспективно. Но для этого нужна вдумчивая и кропотливая менеджерская работа, а не селекция по признаку наличия трофеев в далеких нулевых.

