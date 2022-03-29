Почему возвращение Билялетдинова и назначение Знарка в «Ак Барс» — плохие идеи

Объясняем, почему руководству казанского клуба не стоит назначать тренера за прошлые успехи

Фото: Максим Платонов

Дискуссия о том, кого нужно приглашать на место Дмитрия Квартальнова (вариант с сохранением должности нынешнего тренера «Ак Барса», видимо, никем уже не рассматривается), вышла на все возможные площадки. Главными и самыми обсуждаемыми фигурами остаются бывший наставник казанской команды Зинэтула Билялетдинов и олимпийский чемпион Олег Знарок. Однако спортивная редакция «Реального времени» рассуждает, почему это плохие идеи. Подробности — в материале.

Возвращение Билялетдионова 3.0. А такая ли это хорошая идея?

Все больше разговоров и инсайдерской информации просачивается касательно возможного возвращения в «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова. Экс-наставник казанской команды и трехкратный обладатель Кубка Гагарина в его составе последние годы отдыхал и к хоккею имел самое опосредованное отношение.

Вопрос о возвращении Зинэтулы Билялетдинова выглядит даже слегка комичным. Можно вспомнить, сколько раз в футбольный «Локомотив» возвращался Юрий Семин. И далеко не всегда эти камбэки были удачными. Второе пришествие и вовсе было провальным. Если казанский клуб пригласит Билла обратно, после того как он уходил в 2019 году, а тот не сможет вернуть команде былой мощи, это будет провал куда более болезненный, чем если пригласить нейтрального специалиста.

Во-первых, Билялетдинов — идол во плоти, которого в «Татнефть Арене» боготворят. А последние три года квартальновской рецессии в игре команды эта дымка сакральности вокруг бывшего наставника только сгущалась. «При Билле такой ерунды не было», — распространенный ход мыслей, который возникал у поклонников клуба после очередной неудачи Дмитрия Вячеславовича. А если после таких возросших ожиданий и даже придачи ему мифичности Билялетдинов не вернет «Ак Барсу» больших побед — это будет означать и большое разочарование, и окончание красивой истории, в которой Зинэтула Хайдярович «лучший и незаменимый». А шансов, что все закончится именно так, куда больше, чем очередным завоеванием Кубка Гагарина.

«При Билле такой ерунды не было», — распространенный ход мыслей, который возникал у поклонников клуба после очередной неудачи Дмитрия Вячеславовича. Фото ak-bars.ru

В хоккейных кругах есть версия, будто в «Ак Барсе» устали ждать и больше не хотят рисковать и ждать, приглашая «молодых и подающих надежды», а готовы сделать ставку на проверенный вариант. Странная логика. На что именно рассчитывают болельщики и руководство казанского клуба, учитывая, что все эти три года Билялетдинов не занимался ничем, кроме как семьей и редким просмотром хоккея с трибун?

Последний его год пребывания в «Ак Барсе» дал ясно понять, что его идеи уже работают не так бесперебойно, как раньше. Хотя очевидно, что на тот момент было слишком много тормозящих факторов, в том числе и внутри клуба. А также проблемы с составом и вратарем. Но почему вдруг все решили, что теперь Билялетденов вернется «обновленным» и «прокаченным»? Он не ездил ни на какие практики для повышения квалификации в клубы НХЛ, как это принято у футбольных тренеров во время их простоя. Не занимался хоккеем в принципе, и ждать, что он вдруг пересмотрел подход к хоккею, было бы неразумно.

Думается, что если Зинэтулу Хайдяровича и возвращать в Казань, то на другую позицию, с которой он сможет заново построить команду, готовую к большим победам. Вот это уже больше похоже на правду.

Если Зинэтулу Хайдяровича и возвращать в Казань, то на другую позицию, с которой он сможет заново построить команду, готовую к большим победам. Фото ak-bars.ru

Драйв Знарка остался в далеком прошлом

Впрочем, ничем не лучше выглядит вариант с возвращением Олега Знарка в большой хоккей через «Ак Барс». Споры, тот ли Знарок или уже не тот, не утихают в среде болельщиков около месяца. Однако нужно помнить, что немецко-латвийский наставник последнее время в сборных России присутствует исключительно как помощник или консультант. Доверять ему не спешат и те, с кем он выигрывал Кубки Гагарина и Олимпиаду. А это плохой знак.

В нашей картине мира Олег Знарок уже действительно давно не тот, что был в первой половине нулевых. В московском «Спартаке» его серьезно трясло — команда то сильно проседала, выдавая шести-семиматчевые безвыигрышные серии, то исправляла положение.

В розыгрыше плей-офф-2019/2020 у руля «Спартака» он уступил «Динамо» в первом же раунде. Такая же участь у «Спартака» под его руководством была и в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина. На этот раз Знарок вчистую проиграл серию московскому ЦСКА (0-4 в серии), не взяв ни единой игры. Причем две встречи из четырех «Спартак» уступил с разгромными счетами (1:5 и 0:3). Ну и логично, что 24 марта 2021 года на заседании наблюдательного совета «Спартака» было принято решение не продлевать контракт с Олегом Знарком.

Дело в том, что Знарок всегда брал именно своей драйвовостью и эмоциями. Все помнят, как на чемпионате мира — 2014 он жестом угрожал шведскому тренеру, проводя пальцем по горлу, а на пресс-конференциях выдавал громкие перлы в спорах с журналистами. Он выигрывал Олимпиаду в Корее и Кубок Гагарина — 2017 за счет эмоций и умения передавать своим игрокам этот драйв.

Однако сегодня вряд ли стоит рассчитывать, что серьезно сдавший на медиаполе и у руля «Спартака» специалист сможет повторить нечто подобное в «Ак Барсе». Думается, сегодняшний Знарок — лишь отголосок прежнего. Ставка на специалиста за его заслуги пяти- и десятилетней давности — плохая идея.

Кто тогда, если не они?

Мы уже писали ранее, самым оптимальным вариантом среди не «молодых и подающих надежды» остается давно показавший себя со средними командами Андрей Скабелка. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина он довел не самый богатый и звездный «Локомотив» до финала Западной конференции, где в упорной борьбе уступил ЦСКА.

Не хуже отработал он и у руля «Барыса». В двух сезонах подряд казахстанская команда при нем занимала второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дважды дошла до второго раунда плей-офф. Лучших результатов команда из Нур-Султана в истории выступлений в КХЛ не видела.

Если Скабелке в Казани готовы дать толковый материал, с которым можно работать, то результаты Квартальнова ему превзойти будет несложно. Другой вопрос, будет ли у него этот материал.

Самым оптимальным вариантом среди не «молодых и подающих надежды» остается давно показавший себя со средними командами Андрей Скабелка. Фото: hclokomotiv.ru

Еще один вариант с Вячеславом Быковым мог быть неплохим три-четыре года назад, но не сейчас. Специалист закончил с большим хоккеем еще в 2015 году, когда взял Кубок Гагарина с питерским СКА. Если его и стоило приглашать, то еще три года назад, когда Быков активно сотрудничал с «Ак Барсом» и даже подписывал контракт с академией в качестве консультанта. Тогда же в системе команды работал его помощник Игорь Захаркин.