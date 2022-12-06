Ренат Муслимов: «Потолок цен на нефть будет тяжелым для малых компаний Татарстана»

Политическая воля России может сломать потолок цен на нефть, а также спасти малый бизнес, обеспечивающий пятую часть нефтедобычи Татарстана

Страны Евросоюза, а вместе с ними и «Большая семерка» (G7) с Австралией согласовали предельную стоимость покупки российской нефти на уровне $60 за баррель. Ценовой потолок вступил в силу уже в этот понедельник, а вместе с ним начало действовать и европейское эмбарго на поставки сырой нефти из России морским путем. В ответ на эти действия Кремль заявил, что Москва не примет подобных ограничений, даже если придется сократить добычу. Как скажутся эти санкции на их инициаторах и чем они могут угрожать нефтяной промышленности Татарстана, «Реальному времени» рассказал почетный нефтяник, консультант президента республики Ренат Муслимов.

Как вводились санкции

Россия на протяжении многих лет являлась основным поставщиком нефти в европейские страны. Так, она покрывала около 20% потребности в этом энергетическом сырье. Однако в результате разрыва отношений России со странами Запада на фоне специальной военной операции на Украине экспорт нефти также оказался под санкциями.

В октябре этого года Евросоюз принял решение установить предельные цены на российскую нефть. В рамках восьмого пакета санкций с 5 декабря текущего года введен потолок цен на сырую нефть, а с 5 февраля 2023 года ограничения коснутся и нефтепродуктов. Стоит отметить, что еще в начале июня европейские страны объявили о частичном запрете на морские поставки из России. Так, до вчерашнего дня были возможны лишь некоторые сделки по импорту или исполнению контрактов, заключенных до 4 июня.

Фото: pixabay.com

Еще в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет поставлять нефть или газ странам, которые будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку этих энергоресурсов. В свою очередь вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что поставки нефти в такие страны полностью прекратятся. Вместо этих направлений страна или переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров, или сократит добычу.

Также после этих заявлений стало известно, что в России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок.



«Это абсолютно не рыночный механизм, и он работать никак не будет»

— Что такое полоток цен и какие угрозы он может представлять?



— По ценовому потолку Запад милостиво разрешает нам продавать нефть по ценам, которые ниже его. Это абсолютно не рыночный механизм, и он работать никак не будет. Тут сейчас все полностью зависит от нас. Если Россия выдержит характер, то при низких ценах не будет продавать эту нефть. Это приведет к тому, что цены на нефть резко будут расти и до $100, и $150, и до $200 за баррель. Рынок есть рынок, он свое возьмет. Тут надо только выдержать.

Естественно, добыча упадет, но ничего страшного я в этом не вижу. Потом ее можно будет восстановить. И это не такой уж сложный процесс. Россия тут может сыграть роль регулятора этих цен. Если будет слишком сильно прижиматься, то она снизит добычу, а если цены пойдут вверх, то увеличит. В любом случае рыночные отношения вступят в конфликт с «хотелкой» Запада. Я думаю, что все страны формально или неформально находятся в рынке. Даже президенту США Джо Байдену в такое время, как бы он ни пытался снизить цены на энергоносители, не удалось это сделать с такими традиционными американскими партнерами, как Саудовская Аравия и другие. Сейчас ситуация изменилась здорово, и все они придерживаются рыночного механизма. Все мы находимся в рынке, но они хотят управлять им.

Фото: pxhere.com

— Управлять рынком никому никогда не удавалось. Есть исключение, когда управляет масса игроков. В свое время были семь сестер, семь крупных компаний, которые десятилетиями держали цены на нефть меньше одного доллара за баррель. Но это время давно кончилось, — подчеркнул эксперт.

По данным Financial Times, эта группа семи компаний включает в себя: Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию (Китай), «Газпром» (Россия), Национальную иранскую нефтяную компанию (Иран), Petrobras (Бразилия), PDVSA (Венесуэла), Petronas (Малайзия), Saudi Aramco (Саудовская Аравия) (прим. ред.).



— Поэтому они будут бороться не с нами. Они будут бороться с рынком, который сами и создавали. То есть будут бороться сами с собой. А самая тяжелая борьба — это бороться с собой. Это редко кому из людей удавалось. Я думаю, что для России это будет проблемой на какое-то время. А потом должны восторжествовать нормальные рыночные отношения. Может, и не такие нормальные, но рынок есть рынок. Это не команда административной системы. Здесь по-другому невозможно, — отметил Ренат Муслимов.

«Политическая воля должна быть»

По словам эксперта, России остается выдержать натиск со стороны Запада. В большей степени это касается даже не крупных предприятий, а компаний малого и среднего бизнеса. Как отметил Муслимов, они оказались зажаты и внутри страны. Так, веденный в 2019 году налоговый маневр, направленный на усиление отечественных нефтедобытчиков, сейчас работает в обратную сторону, считает нефтяник.

— Скажется ли потолок цен на Татарстане?

— Потолок цен на нефть будет тяжелым для малых компаний Татарстана. Тут же еще правительство сыграло такую нехорошую штуку — в такое турбулентное время они задумали налоговый маневр. Естественно, налоги выросли. Ряд компаний уже и прибыли никакой не имеют, а без нее никто работать не будет — это объективно невозможно. Поэтому это может сказаться очень плохо на малых нефтяных компаниях. Я рассчитывал, что доллар будет стоить где-то 90 рублей, но он стоял колом. Да, он чуть-чуть падал, но это ничего не решало. А если бы он упал хотя бы до 80 рублей, то вот эти компании в данной ситуации могли бы жить более-менее нормально. Сейчас они в тяжелом положении окажутся. Для них это большой удар. Им надо добычу не сокращать, а просто попытаться выжить, — подчеркнул Муслимов.



Налоговый маневр — это программа постепенного отказа от экспортной пошлины на нефть. В ходе нее размер пошлины к 2024 году должен уменьшиться c 30% до 0, а налог на добычу полезных ископаемых — увеличиться (прим. ред.).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Для «Татнефти» это такой серьезной проблемой не окажется. У них там и переработка есть, и так далее. Так что это опасно для малого и среднего бизнеса, который добывает около 7 млн тонн нефти в год. Это приличная добыча. «Татнефть», может, немножко сократит свою добычу, но для них это не будет сверхкритично. Обращения этих компаний уже есть. Может быть, правительство примет какие-то решения с этим налоговым маневром. Их надо поддержать хотя бы года два, — отметил собеседник.

— Какой ответ может последовать от России?

— Ответ может быть один: не продавать по низким ценам. Выдержать характер. Политическая воля должна быть. Без политической воли нам жить уже дальше нельзя. Будь то там, на Украине, будь то в целом в промышленности. В нашей жизни должна быть политическая воля, причем сильная. И она будет решать все, — заявил Муслимов.

Фото: kpfu.ru

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин