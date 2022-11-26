Bloomberg: Россия готовит указ о запрете продажи нефти странам, которые ввели потолок цен

В России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.



Указ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен, слова источника приводит RT.

Фото: pixabay.com

США разрешили проводить финансовые операции, связанные с поставками российской сырой нефти в ряд стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю, а также в Болгарию и Хорватию, такие разъяснения содержатся в генеральной лицензии американского Минфина.



В ведомстве заявили, что потолок цен на российскую нефть не будет применяться в случае ее существенной переработки за пределами России.

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Маргарита Головатенко