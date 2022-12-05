Рынок долгосрочной аренды жилья в глубоком кризисе / «Реальное Время Live»
Спрос на аренду квартир в Казани в первой половине ноября рухнул на 34,2% по отношению к аналогичному периоду в сентябре и на 15,6% — по отношению к октябрю. Долгосрочная аренда становится все менее привлекательным способом сбережения средств. Обсуждаем перспективы рынка с учредителем и генеральным директором компании «Этажи-Казань» Маратом Галлямовым в прямом эфире «Реальное Время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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