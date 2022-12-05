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Рынок долгосрочной аренды жилья в глубоком кризисе / «Реальное Время Live»

17:00, 05.12.2022 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Рынок долгосрочной аренды жилья в глубоком кризисе / «Реальное Время Live»

Спрос на аренду квартир в Казани в первой половине ноября рухнул на 34,2% по отношению к аналогичному периоду в сентябре и на 15,6% — по отношению к октябрю. Долгосрочная аренда становится все менее привлекательным способом сбережения средств. Обсуждаем перспективы рынка с учредителем и генеральным директором компании «Этажи-Казань» Маратом Галлямовым в прямом эфире «Реальное Время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Недвижимость Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:54
    Потому что покупать в ипотеку выгоднее, чем снимать
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  • Анонимно 18:44
    Иными словами в глубокой з
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