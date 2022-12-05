Обзор ЧМ-2022 по футболу в Катаре — итоги первой половины чемпионата / «Реальное время Live» 5 декабря
По итогам группового этапа ЧМ-2022 Германия заняла последнее место — таким событием ознаменовалось начало середины чемпионата мира по футболу, который приходит в Катаре, — приближается время четвертьфиналов. В прямом эфире «Реальное время Live» — спортивный журналист редакции, Джаудат Абдуллин, расскажет о промежуточных итогах этой группы — 5 декабря, с 15.00 по мск
По итогам группового этапа наибольшие вопросы вызвали итоги квартета, в котором Япония и Испания опередили Германию, завоевавшую четыре очка в трех матчах, забив шесть и пропустив пять голов. Очень мало для того, чтобы претендовать на выход в одну восьмую.
Уже сегодня начнется первый тур, в котором сначала встретятся Япония и Хорватия (в 18.00), а потом Бразилия и Южная Корея (в 22.00)
О том, как проходит ЧМ 2022, какие скандалы продолжают разворачиваться вокруг него, — смотрите сегодня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
Колонка Джаудата в «Реальном времени» — https://realnoevremya.ru/artic...
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым