Роналду и Месси присоединятся к рекордсменам чемпионатов мира

Тренер Австралии решил, что обойдется на ЧМ без зятя

Действующий чемпион мира Франция попала в группу, где на две трети будут те же соперники, что на победном мундиале в России-2018. Уругвай снова сыграет с Португалией, с которой встречался 4 года назад в Сочи. Жеребьевка Катара вызвала «фантомные футбольные боли» у спортивного журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина, который анонсирует старт скандального ЧМ.

Группа D. Австралия, Дания, Тунис, Франция

Чемпионат мира в Катаре — не первое международное соревнование, которое проходит не в привычные сроки. Две Олимпиады — в Мельбурне 1956 года (с 22 ноября по 8 декабря) и в Сеуле 1988 (с 17 сентября по 2 октября), только номинально назывались летними. Водную Акватику 2007 года в Австралии провели весной (с 17 марта по 1 апреля), хотя ее привычное время проведения — середина лета, поскольку зачастую соревнования проводятся на открытом воздухе. Ну, в условиях пандемии коронавируса у нас уже достаточно спокойно отнеслись к переносу Олимпиады-2020 и многих других стартов, как и к проведению хоккейного МЧМ в августе.

Нынешний ЧМ тоже выбивается из привычного ряда, между тем в прежние годы зачастую оправдывали ранний вылет сборных — фаворитов (Германия в 2018-м, Англия, Испания, Италия в 2014, та же Италия и Франция в 2010-м) тем, что игроки успели устать после насыщенного международного сезона.

Бронзовый призер чемпионата Европы Дания вместе с действующими чемпионами мира французами должна без проблем выходить из группы. Как, впрочем, было и на чемпионате мира в России, где эти команды играли в одной группе плюс еще Австралия. Надо еще сказать, что перед ЧМ в Катаре не проходил, как традиционно, Кубок конфедераций, и опыт выступления на местных стадионах имеют только Австралия и Коста-Рика, обыгравшие в стыковых матчах при попадании на ЧМ Перу и Новую Зеландию, соответственно. Про австралийцев много пишут в контексте того, что в сборной 17 футболистов, родившихся в других странах, но страны Зеленого континента были созданы в нынешнем виде иммигрантами, поэтому не стал бы заострять на этом внимание.

А вот то, что наставник сборной Грэм Арнолд не включил в окончательный состав Трента Сэйнсбери, это удивляет. Он уже с августа находится в Катаре, играя за местный «Аль Вакра», восемь лет выступал за сборную, к тому же он женат на дочери главного тренера Арнолда. Помощником в тренерском штабе Австралии работает Рене Меленстен, год отработавший в махачкалинском «Анжи» времен Гуса Хиддинка. Правда, надо понимать, что в Катаре он пребывал гораздо дольше — восемь лет, а местные шейхи имеют гораздо больше оснований считать его «своим», чем дагестанским джигитом.

Бронзовый призер чемпионата Европы Дания вместе с действующими чемпионами мира французами должна без проблем выходить из группы. Фото: fordanmark.dk

В сборной Туниса бывший рубиновец

Четыре года назад в группе с этой троицей была сборная Перу, сейчас Тунис, и вот он вызывает интерес к себе, как некогда сильная и самобытная команда, сейчас двигающаяся по пути всех лидеров Северной Африки. Алжир в 2014 году был укомплектован алжирцами из Франции, Марокко в 2018-м собрало французов, бельгийцев, голландцев и испанцев, сейчас Тунис. Конкретно французы Дилан Бронн, Саиф-Эдди Кауи, Аисса Лаидуни, Ханнибал Межбри, Наим Слити, Эльес Схири, Вахби Хазри, Шейм Эль Джебали, немец Мохамэд Дрегер, Омар Рекик из Нидерландов, датчанин Анис Бен Слиман, составившие костяк сборной, за которой мы будем следить из-за наличия Монтассара Тальби, экс-защитника «Рубина».

Действующий чемпион мира Франция не взяла на ЧМ 11 футболистов, победивших 4 года назад в Москве. Это Канте, Лемар, Матюиди, Менди, Нзонзи, Погба, Рами, Сидибе, Толиссо, Умтити и единственный в этой компании этнический француз Флориан Товен. Сейчас этнических французов будет побольше, благодаря ранее упомянутым Варану и Льорису, а также Ареоля, Верету, Гризманну, Жиру, Павару и Рабьо, мы вспомним, что Франция находится в Европе. Не забудем еще об испанцах с французскими паспортами — братьях Эрнандес.

Группа H. Гана, Португалия, Уругвай, Южная Корея

Закончим разбором дел в последней группе H, самой космополитичной. Африканская Гана, американский Уругвай, европейская Португалия и азиатская Южная Корея.

Если Камерун взял дуэт футболистов из состав ЧМ-2010, то Уругвай прихватил сразу пятерых. Диего Годин (36 лет) и 35-летние Фернандо Муслера, Эдинсон Кавани, Мартин Касерес, Луис Суарес остановились тогда в шаге от медалей, и это для них четвертый ЧМ. Очередное их сражение с Португалией станет повторением матча одной восьмой ЧМ-2018, в составе которой еще один ветеран — Криштиану Роналду. Их противостояние, как и возможная дуэль трех дебютантов чемпионата мира еще 2006 года — Леонеля Месси из Аргентины и мексиканцев Андреса Гуадрадо и Гильермо Очоа в группе С — это олдскульный футбол Катара-2022.

Изначально Роналду круче, поскольку он еще в 2004 году стал вице-чемпионом Европы, а Очоа просто был участником Олимпиады в Афинах. Далее идет Месси, он, как и Роналду с Очоа, участник пяти чемпионатов мира, у Модрича их четыре, поскольку в 2010 году сборная не отобралась в ЮАР. Четвертый чемпионат мира будет у квинтета (!) уругвайцев, дуэта немцев Мануэля Нойера и Томаса Мюллера, французского вратаря Уго Льориса, испанца Серхио Бускетса и португальского футболиста из Бразилии Пепе, португальский бразлец в числе наиболее «пожилых», ему 39 лет. Столько же лет бразильцу Дани Алвесу, но это его третий чемпионат, поскольку Алвес не играл на российском Мундиале, получив перед ним повреждение связок колена. Сейчас Уругвай рискнул с заявкой травмированного Эдинсона Кавани, Сенегал рассчитывает на не совсем здорового Садио Мане, а тренерский штаб сборной Франции включил в заявку Рафаэля Варана, который будет восстанавливаться по ходу ЧМ.

Изначально Роналду круче, поскольку он еще в 2004 году стал вице-чемпионом Европы. Фото: realnoevremya.ru

В сборной Южной Кореи экс-рубиновец Хван Ин Бом

У Уругвая есть в составе «беженец» из российской Премьер-лиги — Гильермо Варела, который самовольно покинул московское «Динамо». Напомним, что перед выходом в полуфинал ЧМ-2010, Уругвай прошел по пенальти Гану, и в ее составе тоже есть хорошо знакомые фамилии: Менса, Пэйнтсил, Антви-Аджей, Афера-Гьян. Увы, ни они, ни Аддо с Йебоа, не имеют отношения к футболистам из прошлого с такими же фамилиями. И только Джордан Айю — сын знаменитого Абеди Пеле, брат участников того ЧМ-2010 Андре и Ибрахима Айю. Впрочем, Джордан Айю и сам участвовал в чемпионате мира, правда, 2014 года. Увы, нет в составе Мубарака Вакасо, которого мы тоже помним, но уже по выступлениям за «Рубин». Однако количество футболистов-мусульман в сборной Ганы и без него достаточно велико: Абдул Манаф Нурудин, Абдул Фатаву Иссахаку, Мохамед Баба Идриссу, Абдул Баба Рахман, Осман Букари, Мохаммед Кудус, Абдул Мумин, Камалдин Сулемана. Всего семеро, в то время, как на предыдущем ЧМ-2014 их было шестеро, и всем было тяжко, поскольку проведение чемпионата совпало с месяцем Рамаданом. Тут надо напомнить о катарской академии «Эспайр», голкипер Абдул Манаф Нурудин является ее воспитанником.

До последнего момента в расширенном списке сборной Ганы значился Джоэль Фамейе из казанского «Рубина», но его, как и Вакасо, нет в составе, хотя есть Хван Ин Бом в ростере Южной Кореи, который этим летом ушел из «Рубина» в «Сеул», воспользовавшись правом ФИФА о приостановлении контракта. Поэтому есть сомнения в том, что у него сейчас найдутся поклонники в Казани.

Есть Хван Ин Бом в ростере Южной Кореи, который этим летом ушел из «Рубина» в «Сеул». Фото: rubin-kazan.ru

Политика в Иране, футболисты из Судана и прочие «мелочи» Мундиаля

Дебютный для Ирана чемпионат мира 1978 года предварял Иранскую революцию, после которой в политику кинулись сразу несколько футболистов национальной сборной, причем все ушли в оппозицию. Бахрам Маваддат и Хассан Найебага присоединились к народным моджахедам Ирана, оппозиционной политической партии, а Нассер Хеджази стал членом Национального совета сопротивления, и в своей оппозиционной деятельности дошел до того, что выдвигался на пост президента Ирана, когда в итоге победил Махмуд Ахмадинежад. Сейчас Иран едет на чемпионат мира во время серьезных протестов на родине, которые поддержал Азмун, за что минспорта и национальная федерация футбола раскритиковали тренерский штаб. Сообщалось, что 11 ноября был вынесен смертный приговор одной из легенд иранского футбола Али Даеи. Правда, через пару дней было опубликовано еще одно сообщение, что Даеи не планирует приезжать в Катар, чтобы подержать соотечественников. И непонятно: то ли по причине занятости на собственной казни, то ли произошел другой форс-мажор. Зато ясно, что вскоре политика призовет к себе очередную партию футболистов.

Другое любопытное наблюдение касается Южного Судана. Казалось бы, там нет футбола, но его уроженцев на ЧМ в Катаре будет больше, чем россиян (один), украинцев (ни одного). Али Алмоез в сборной Катара, еще трое — Томас Денг, Гаранг Куол, Авер Мабил — в ростере Австралии.

Третье наблюдение — возраст ветеранов ЧМ. Всем им по 39 лет, с разным количеством прожитых месяцев — голкиперы Эйдзи Кавасима из Японии и голландец Ремко Пассвер, канадский защитник Атиба Хатчинсон и самые известные в этой компании — Дани Алвес и бразилец Пепе из Португалии .

1-й тур. 24 ноября. 13:00. Группа G. Камерун — Швейцария.

24 ноября. 16:00. Группа H. Уругвай — Южная Корея.

24 ноября. 19:00. Группа H. Гана — Португалия.

24 ноября. 22:00. Группа G. Бразилия — Сербия.

2-й тур. 28 ноября. 13:00. Группа G. Камерун — Сербия.

28 ноября. 16:00. Группа H. Гана — Южная Корея.

28 ноября. 19:00. Группа G. Бразилия — Швейцария.

28 ноября. 22:00. Группа Н. Португалия — Уругвай.

3-й тур. 2 декабря. 18:00. Группа Н. Гана — Уругвай.

2 декабря. 18:00. Группа Н. Португалия — Южная Корея.

2 декабря. 22:00. Группа G. Камерун — Швейцария.

2 декабря. 22:00. Группа G. Бразилия — Сербия.



Джаудат Абдуллин