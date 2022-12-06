Как «цивилизованная» Европа подталкивает российский футбол к Азии

В Азиатской конфедерации четыре государства, входившие в СССР, куда более лояльны к России, чем европейские «осколки» Союза.

Чемпионат мира по футболу дает прекрасную возможность поразмышлять о возможном месте России в Азиатской конфедерации футбола. Возврат в УЕФА невозможен до 2024 года как минимум более того, никакой исход специальной военной операции на Украине не повлияет на скорое возвращение россиян в Еврофутбол, считает спортивный журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Азия сформировала квартет лидеров

Радует, что это именно Азия, куда необходимо посматривать России, осознающей, что в УЕФА ее не ждет большое количество стран. В основном по идеологическим разногласиям, это Польша, Украина, вся Прибалтика, Скандинавия и Ко.

Футбол Азии уже сформировал квартет фаворитов, которые стартуют в финальной части чемпионатов мира на протяжении XXI века. Южная Корея и Япония отбирались на мундиали все шесть раз, Иран и Саудовская Аравия играли по четыре раза, более того, корейцы финишировали четвертыми на домашнем ЧМ. Катар пока еще не оформился в числе фаворитов континента, как это уже сделала пришлая Австралия, но у него гораздо больше шансов, чем у конкурентов. Ирак, КНДР, имеющие опыт стартов на ЧМ, также как и Сирия, понятно что озабочены комплексом совсем других проблем, чтобы серьезно заниматься развитием футбола. Кувейт, сыгравший в 1982 году силами талантливого поколения, ОАЭ, дебютировавшие в 1990-м, Бахрейн и другие денежные мешки из Персидского залива никак не могут перешагнуть на следующий уровень, как это сделала в 90-е годы Саудовская Аравия. Тут стоит вспомнить, что у саудитов был такой трамплин, как чемпионат мира среди юниорских команд 1989 года, который Саудовская Аравия выиграла. После чего несколько чемпионов во главе с легендарным голкипером Мохаммедом аль Диайа перекочевали в состав национальной сборной и стали фундаментом для той команды, которая участвовала на ЧМ практически без перерывов. Определенные успехи на юниорском-молодежном уровне были у Бахрейна, Ирака, Катара, Омана, но они в итоге не смогли переродить свои перспективы в нечто большее.

Катар пока еще не оформился в числе фаворитов континента, как это уже сделала пришлая Австралия, но у него гораздо больше шансов, чем у конкурентов. Фото: qfa.qa

Россия не могла обыграть даже сборные третьего эшелона

В этом плане удивительным выглядит Китай, где уровень интереса к футболу в какое-то время был максимальным, в том числе благодаря влюбленности в игру лидера страны Си Цзиньпина. Но таков спортивный феномен Поднебесной, что в игровых командных видах спорта он традиционно слаб разве что женские баскетбол и волейбол были и остаются конкурентоспособными.

Тем не менее Бахрейн, Ирак, Кувейт, Оман, ОАЭ, Сирия, а также Китай, КНДР, успели создать некий второй эшелон азиатского футбола. А сборная России, напомним, последние товарищеские матчи провела с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном и Узбекистаном (оба раза по 0:0), входящими в третий эшелон азиатского футбола. Поэтому, конечно, стоит попробовать «постучаться» в Азиатскую конфедерацию, чтобы россиян включили в число участников местных соревнований, наример, в Азиаду-2023, которая пройдет в китайском Гуанчжоу. Как и баскетболистам, которых уже успели исключить из квалификации чемпионата мира следующего года, и их коллегам из других видов спорта.

Футбол же актуален проходящим чемпионатом мира. Саудиты обыграли Аргентину, Япония — Германию, Иран — Уэльс, кто еще захочет говорить о слабости с точки зрения российского футбола, сразу три сборные с континента вышли в одну восьмую чемпионата мира — ровно столько же сколько фаворитов успели вылететь, и эти факты развенчивают тезис о слабости местного футбола.



МОК шантажировал СССР, не признавая олимпийский комитет нашей страны, покуда из советского лагеря не был освобожден нацист Карл Риттер фон Хальт (второй слева). Фото: Bundesarchiv, Bild 146-1973-058-04/ CC-BY-SA 3.0/wikipedia.org

Надо стучаться в двери Азиатского континента

Вопрос — ждут ли наш футбол и весь спорт в целом в Азии? С точки зрения повышения конкуренции, наверное, да. Все-таки надо понимать, что в Азии частично находятся Азербайджан, Казахстан, Кипр, Турция, а Израиль — полностью, и в то же время все они играют в европейском футболе. Россиян в УЕФА не пустят до 2024 года, пока не завершится чемпионат Европы. Более того, никакой исход СВО не гарантирует возврата России в международный европейский спорт. Достаточно знать историю международного спорта, когда победа во Второй мировой войне, вся мощь, авторитет и политический вес СССР, куда больший, чем у нынешней России, огромное количество авторитетных союзников и минимальное количество ярко выраженных противников, не позволили советском спорту стартовать на Олимпиаде ранее лета 1952 года. Поскольку МОК шантажировал СССР, не признавая олимпийский комитет нашей страны, покуда из советского лагеря не был освобожден нацист Карл Риттер фон Хальт.

У Европы не так уж и много союзников в мире, помимо США, Канады, Австралии. Весь остальной мир наглядно может наблюдать за тем, что сейчас готов нести Старый Свет в страны, которые только в XX веке избавились от колонизации. Самое здравомыслящее, логичное и убедительное выступление самого уважаемого политика мира на самой важнейшей трибуне ООН не способно сравниться с доступным всему миру видеорядом ошалевших от своей толерантности европейских лидеров и спортсменов, пытающихся заставить всех остальных танцевать под свою дудку радужных цветов. Азия, Африка, Латинская Америка наглядно видят ту агрессивную «толерантность», которая уже была одним из запоминающихся околофутбольных элементов Евро-2020, и которае грозит стать главной фишкой Евро-2024 в Германии. Помимо того, в Азиатской конфедерации все четыре государства, входившие в СССР, куда более лояльны к России, чем европейские «осколки» Союза.

Жоао Авеланж стал президентом ФИФА, сделав ставку на страны третьего мира — Африку и Азию. Фото: NL-HaNA, ANEFO/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 nl

Экскурс в прошлое

ФИФА в целом не прогибается ни под кого, вызывая острое раздражение, прежде всего, в странах Евросоюза. Их принято называть «цивилизованными», на самом деле прямо сейчас это наиболее радикально настроенные государства, стремящиеся проповедовать свои «ценности» не только в пределах ЕС, а во всем мире. Удивительно, но на острие борьбы со здравым смыслом сейчас находится... Дания, выступившая инициатором выхода из ФИФА. Напомним, что всего лишь год назад большая часть «цивилизованных» сборных стояла на коленях, демонстрировала различные признаки поддержки секс-меньшинств, и чемпионат Европы превратился в какой-то странный праздник BLM, ЛГБТ и прочих сообществ вокруг футбола. Катар изначально не готов был становиться площадкой для проявления подобных знаков. В том числе и с этой точки зрения большинство российских болельщиков устроила победа Японии над Германией, чьи сборники закрывали рты перед игрой, намекая на запреты ФИФА.

Любопытно, что в 1974 году «мир» уже спасал футбол от англосаксонской агрессии. Бразильский пловец и ватерполист Жоао Авеланж стал президентом ФИФА, сделав ставку на страны третьего мира — Африку и Азию, в то время, как предыдущий президент, англичанин Стенли Роуз, совместно с предыдущим руководителем федерации, который также из Англии, 10 лет тащили международную футбольную федерацию к банкротству и изоляции. И да, именно Роуз в первый раз отстранил нашу сборную от участия в ЧМ, когда настаивал на том, чтобы сборная СССР ехала в Чили, после военного мятежа 1973 года.

Тогда Авеланж сделал ставку на «мир», и уже на следующем ЧМ Тунис завоевал первые три (победа и ничья) очка в истории футбола Африки. Именно при нем количество команд увеличилось с 16 до 24, и уже на ЧМ-1982 мы увидели блистательные сборные Алжира и Камеруна. Швейцарец Джанни Инфантино, чья страна находится в числе тех, кто продвигает «толерантную» повестку, осознает, что ФИФА — это организация пяти континентов.



Джаудат Абдуллин