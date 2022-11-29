Чем кросс-маркетинг полезен бизнесу — Ильнар Сираев в эфире «Реальное Время Live»

Сегодня в прямом эфире — Ильнар Сираев, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнекамском муниципальном районе. Обладатель собственной бизнес-сети и депутат от партии «Справедливая Россия».

Ильнар Сираев расскажет, что такое кросс-маркетинг и чем он актуален и полезен для бизнеса, а также поделится своим опытом, как можно привлечь клиентов без затрат на рекламу. Бизнесмен объяснит, почему он выбрал это направление, а также расскажет о самых ярких кейсах из своего опыта — смотрите сегодня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.



Колонка Сираева в «Реальном времени».