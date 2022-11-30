Как жители поселка Габишево пытаются предотвратить весенний паводок в начале зимы

В зону подтопления попадают около 50 домов, из них 25 — построил «Ханский дом». Для компании это стало неожиданностью

Фото: предоставлено героями публикации

В редакцию «Реального времени» обратились жители коттеджного поселка Габишево. Они продолжают обивать пороги различных инстанций в поисках решения свой проблемы. Люди не хотят будущей весной оказаться в том же положении, что и нынешней, когда стихия буквально накрыла их участки. Сейчас организована инициативная группа. Подробнее о том, удалось ли найти выход из ситуации, читайте в материале «Реального времени».

Нам нужны письменные гарантии



Разговоры о том, что надо срочно что-то делать с талыми водами, начались весной, когда участки очень сильно затопило — вода достигала полуметра. Пока дальше слов уйти не получается, рассказал изданию член инициативной группы жителей поселка Габишево Наиль Галиев — хозяин одного из домов, который затопило нынешней весной. Эти коттеджи находятся на улице А.Сергеева и в переулке Узорный.

— Этой весной, когда начал таять снег, нас всех очень сильно затопило. У нас даже поддоны отплывали от дома. Вода была по колено. Мы все сразу в панике стали звонить во все инстанции. Но практически никто не реагировал. Мы обращались в МЧС, мы писали главе Лаишевского района, жаловались в приемную президента РТ. В итоге приехал только представитель МЧС, но и тот ничего не смог сделать, — заявил Галиев.

Семья Шагимуратовых, Флюза и Рашит, переехали в Татарстан из Башкирии. Выбрали для обустройства поселок Габишево Лаишевского района. Их одноэтажный дом в переулке Узорный топит сильнее, чем остальные:

— Переехали мы в начале 2021 года. Проблемы начались весной. Тогда нас затопило так, что мы даже не могли выйти из дома, настолько высоко поднялась вода. Вызвали МЧС, они приехали, посмотрели и уехали. Объяснили это тем, что вода не зашла в дом, поэтому это не их зона ответственности. Мы постелили поддоны и просто ждали.

Фото предоставлено героями публикации

Шагимуратовы этой осенью предприняли несколько шагов: привезли около 13 грузовиков грунта и засыпали территорию своего участка. Теперь с ужасом ждут следующей весны, чтобы понять, увенчаются ли их усилия успехом.

Претензию жильцы домов направили застройщику, компании «Ханский дом». Здесь не оставили ее без ответа. Застройщик сделал водоотвод, установив восемь ливневых колодцев, откачал воду в искусственный водоем. На первых порах это помогало, но спустя некоторое время проблема возникла вновь. Кроме того, водоотведение в котлован запретили. Оказалось, что этот участок принадлежит муниципалитету и здесь планируют построить школу.

— Сейчас мы все еще на стадии словесных договоренностей. Разговоры идут с весны, но конкретных решений до сих пор нет. Надо признать, что застройщик со своей стороны готов помочь и в сторону не уходит. Сейчас мы составили письмо в адрес администрации поселка Габишево с тем, чтобы они отреагировали на наши беды и ответили нам письменно о намерениях на будущий год по поводу решения нашей проблемы, — заявил Наиль Галиев.



Буквально на днях официальное письмо подписали жители домов, которые попадают под затопление. Затем его отправили руководству Габишевского сельского поселения и далее заказным письмом в администрацию Лаишевского района.

Официальное письмо отправили руководству Габишевского сельского поселения и далее в администрацию Лаишевского района. Фото yandex.ru/maps

— В поселковом совете нам сказали, что если в следующем году мы примем участие в программе самообложения, то рядом с нашими домами сделают дорогу с твердым покрытием и освещение. Администрация пока пообещала это на словах, а мы хотим добиться, чтобы все было закреплено письменно, чтобы они потом не отказались от своих слов. Существует ведь и человеческий фактор: сегодня один руководитель, завтра другой. Чтобы не зависеть от сторонних обстоятельств, мы хотим заручиться письменным ответом о том, что администрация со своей стороны гарантирует нам организацию водоотведения, если мы организуем сбор средств по программе самообложения. Мы сейчас отправляем письмо, если реакции не будет, значит, мы оставляем за собой право собрать сход граждан Габишево для того, чтобы озвучить всем жителям наши проблемы под протокол, многие, думаю, вообще о них не знают. Деньги на обустройство выделяются республикой, я это точно знаю: к примеру, улицы Малышева, Спортивная и начало улицы А.Сергеева частично были заасфальтированы. Поэтому мы хотим, чтоб на будущий год асфальт был на нашей улице. И не только асфальт, но также тротуары и освещение, — следует из обращения.

«Мы сами оказались заложниками ситуации»

Директор компании «Ханский дом» Артур Садыков рассказал в разговоре с нами, что были куплены уже сформированные земельные участки, выведенные под ИЖС:

— При покупке мы изучили кадастровую карту. Есть и специальная карта, которая показывает возможность наводнения. По ней было видно, что такой опасности нет. Мы купили участки в конце лета и за зиму построили дома. Затопление домов весной и для нас стало неприятной неожиданностью. Мы сами оказались заложниками ситуации. Но главное — наша компания готова помочь делом, готова совместно с администрацией поселка и района прийти к общему знаменателю.

Надо заметить, что в зону подтопления попадают около 50 домов, из них 25 — построил «Ханский дом». Какие-то дома были подняты людьми самостоятельно, остальные — возвели другие застройщики. Но во всех претензиях фигурирует только «Ханский дом». Члены инициативной группы пытались выйти на связь с другими компаниями-застройщиками и просили подключиться к решению проблемы, но положительного ответа от них не последовало.

— Компания за свой счет сделала щебеночную дорогу. Мы построили ливневки, откачивали воду. По нашим подсчетам на благоустройство с расчетом 50 тысяч на каждый дом должно было уйти примерно 1 млн 100 тыс. рублей. Но на сегодняшний день мы потратили уже 2 млн 400 тыс. Теперь возникла новая проблема, воду просто некуда отводить. Единственный котлован для этого уже нельзя использовать. Если раньше здесь планировали разбить парк, то сейчас мы узнали о новых планах. В этой низине собираются возводить школу. Если для этого поднимут грунт, то зона подтопления только расширится. Все понимают, что будет еще хуже, — заявил Садыков.

Сейчас застройщик пытается найти решение вместе с администрацией Лаишевского района, сообщила «Реальному времени» специалист по связям с общественностью компании «Ханский дом» Ольга Воробьева:

— Нами неоднократно предпринимались попытки по совместному с администрацией определению места водоотведения. Однако прямого ответа получить не удалось. Как пояснил представитель администрации, самовольный сброс талых масс в необорудованное на то место недопустим, это может повлечь за собой нанесение вреда экологии. В свою очередь определение иной локации для водоотведения, а также устройство локальных очистных сооружений требует существенных трат — как на проектирование, так и на строительство. Решение проблемы с определением локации водоотведения требует комплексного рассмотрения — с проведением работ по топосъемке всего жилого массива сельского поселения. В связи с чем мы направили письмо, в котором просили определить координатные точки, где нам необходимо выполнить топографическую съемку (в рамках площади застройки нашей строительной компанией), чтобы уже понимать, с какой стороны и в какую сторону идет вода, где находятся основные источники большего наплыва талых масс. К сожалению, единого решения, согласованного с администрацией Габишевского сельского поселения, по настоящий момент не выработано. В целях скорейшей выработки единой дорожной карты подключилась и инициативная группа местных жителей, с которыми была проведена совместная встреча с определенным планом действий. В целом считаем, что должно быть четкое понимание всех сторон , что эту проблему можно решить только сообща.

«Реальное время» направило запрос в администрацию Лаишевского района, по получении комментарий будет опубликован.

Миляуша Кашафутдинова