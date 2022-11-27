«Это хорошее дело — приучить население сортировать пластик»

Болельщики заключительного матча этого года «Эль-Татарико» подарили вторую жизнь пластику

Фото: пресс-служба СИБУРа

Ни один футбольный матч не обходится без толпы болельщиков. Поддержать свою любимую команду — дело непростое. Поэтому часто на стадион приходят с напитками, едой. И чем больше зрителей, тем больше мусора, бутылок остается после игры. Заключительный матч сезона МЕЛБЕТ-Первой лиги, прошедший сегодня между татарстанскими футбольными клубами «Рубин» и «Нефтехимик», собрал на стадионе «Ак Барс Арена» сотни любителей футбола. Каждый из них мог в перерыве сдать пластиковые бутылки на вторичную переработку.

«Всем нравится жить в чистоте, а она зависит от наших действий»

Сегодня в Казани завершился сезон МЕЛБЕТ-Первой лиги. В заключительном матче этого года местный футбольный клуб «Рубин» сыграл с нижнекамской командой «Нефтехимик», которая впервые за 20 лет приехала в гости к сопернику. Перед татарстанским дерби казанцы находились на 4-й строчке турнирной таблицы, на 9-м месте расположился нижнекамский клуб, отстав от «Рубина» на 7 очков.

Несмотря на холодную зимнюю погоду, матч, названный с подачи казанского футбольного клуба «Эль-Татарико», собрал на трибуне сотни болельщиков, пришедших поболеть за свою любимую команду. А чтобы пребывание зрителей на стадионе было комфортным, перед началом игры сотрудники «Казаньоргсинтеза» раздавали всем желающим теплый морс. После чего бутылки от напитка можно было выкинуть в специальные контейнеры для сбора пластика, установленные в зоне фуд-корта «Ак Барс Арены». А крышечки от бутылок поместить в отдельные контейнеры для сбора. Они будут переданы на переработку в рамках акции «Добрые крышечки», а вырученные средства направлены в благотворительный фонд.

Чтобы пребывание зрителей на стадионе было комфортным, перед началом игры сотрудники «Казаньоргсинтеза» раздавали всем желающим теплый морс

— Очень здорово! Спасибо, что позаботились о болельщиках. Такие акции должны проходить постоянно в холодное время, так как многие поболеть за наших футболистов приходят семьями, с детьми, — считает казанец Рустам Губаев. — И я заметил, что на стадионе установлены в том числе и контейнеры для пластиковых бутылок. Это отличная инициатива! Выбрасывая в специальные контейнеры пластик, мы показываем нашим детям пример, как именно нужно делать. Поэтому эта акция несет и образовательный характер.

Солидарен с Рустамом еще один зритель из Санкт-Петербурга Кирилл Кирсанов. Молодой человек поставил себе цель объехать все стадионы чемпионата мира 2018 года.

— Сегодня я болею за красивый футбол. Для меня это всегда праздник. И спасибо, что для зрителей организаторы создают отличные условия: раздают согревающие напитки, а пустые пластиковые бутылки потом можно выбросить в специальный контейнер. Я и дома так делаю — сортирую пластик, стекло, металл. Это хорошее дело — приучить население сортировать пластик.

Болельщики в перерыве матча сдали пластиковые бутылки на вторичную переработку

Также на стадионе был организован раздельный сбор отходов для их последующей переработки. Инициатором экологической акции стало казанское предприятие СИБУРа. По их мнению, подобные мероприятия позволяют экономить ресурсы планеты и снижать количество отходов на полигоне.

Частный зритель домашних матчей Андрей Романюк уже более семи лет старается не пропускать ни одного матча «Рубина». Как считает опытный болельщик, установка таких контейнеров на стадионе — отличная экологическая инициатива.

— Видно, что компания действует с общемировыми трендами, которые направлены на сохранение природы. Я много бывал за границей и видел, как там это развито. И хорошо, что нам сейчас прививают эту привычку. Это добрая акция. Всем нравится жить в чистоте, а она зависит от наших действий.

Поболеть за любимую команду болельщики пришли семьями, с детьми

Такого же мнения придерживается еще одна жительница Казани Динара Саттарова. Поболеть за любимую команду она пришла вместе с 12-летним сыном, который профессионально увлекается футболом.

— Спасибо компании СИБУР, что прививает правильные привычки. Это идет на пользу каждому. Еще хорошо, что по примеру своих родителей следуют и дети, которые приходят вместе с нами посмотреть на игру.

Все собранные во время матча «Рубин» — «Нефтехимик» бутылки получат вторую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии. После переработки он станет частью экологического материала Vivilen, из которого снова можно делать емкости для жидкостей или же товары народного потребления и упаковку для них. За счет применения переработанного пластика такая продукция будет иметь меньший углеродный след по сравнению с изделиями из первичного сырья.

Все собранные во время матча «Рубин» — «Нефтехимик» бутылки получат вторую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии

Кроме того, в перерывах матча на табло болельщики могли посмотреть ролики СИБУРа, посвященные сбору и переработке пластиковых отходов.

Вклад в охрану окружающей среды

Раздельный сбор отходов на домашней арене «Рубина» стал продолжением экологических инициатив, реализуемых при поддержке «Казаньоргсинтеза». В октябре подобная акция прошла на первом матче чемпионата России по водному поло между командами «КОС-Синтез» и «Штурм». Тогда в фойе плавательного бассейна «Оргсинтез» также были установлены специальные контейнеры для сбора пластиковой тары, отправляемой на вторичную переработку.

Также на площадке, развернутой мастерской ресайклинга — одного из экопроектов, поддержанных СИБУРом в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», часть собранных крышечек от пластиковых бутылок сразу превращалась в приятные полезные сувениры, которые каждый, покрутив педали велошредера, мог унести с собой на память.

Не стал исключением и Казанский марафон, прошедший в столице Татарстана в мае этого года. СИБУР выступил экологическим партнером мероприятия. При поддержке компании на забегах был организован раздельный сбор, благодаря которому было собрано 35 тысяч пластиковых бутылок. Все они были отправлены на переработку и вторичное использование.

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В заключительном матче сезона «Рубин» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Игра в Казани завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче на 31-й минуте открыл полузащитник Алан Дзагоев. На 60-й минуте преимущество хозяев укрепил Константин Нижегородов. Победа позволила казанцам набрать 37 очков и подняться на второе место в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 27 очками расположился на 10-м месте.

Матчи Первой лиги возобновятся после зимнего перерыва в марте. «Рубин» в 21-м туре встретится с «Кубанью», «Нефтехимик» — с «Аланией».

