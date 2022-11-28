Андрей Маслов: «Параллельный импорт не стал панацеей для российской экономики»

Аналитик ФГ «Финам» считает, что серый ввоз товаров может быть лишь дополнительным фактором устойчивости, но всех проблем не решит

Фото: Дамира Хайруллина

В этом году на фоне дефицита автомобилей в России разнообразить их ассортимент помог параллельный импорт, утверждают в Минпромторге страны. Среди вернувшихся по «серым схемам» брендов — Hyundai Bayon, Suzuki Ciaz, Mitsubishi Xpander, Toyota Corolla Cross, Nissan XTerra, Mazda CX-4. Однако первичный ажиотаж на эти поставки спал, и автодилеры начали от них отказываться. Аналогичная ситуация и по другим товарным позициям. Почему параллельный импорт — не панацея для российской экономики, в авторской колонке для «Реального времени» разъясняет аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Параллельный импорт мог бы помочь «выровнять» бюджет, но этого не происходит

Параллельный импорт остается горячей темой для обсуждения как среди чиновников, так и среди населения России. Простые потребители обращают внимание на знакомые товары на прилавках магазинов, но из совершенно неожиданных стран, а аналитики пытаются найти информацию по параллельному импорту для того, чтобы понимать макроэкономическую картину.

Российский рубль также находится уже у привычных отметок в 60–65 за доллар во многом под влиянием «перекоса» в торговом балансе страны после того, как многие импортеры ушли, а экспорт самой России при этом сократился не так драматично. Притом что оптимальный курс рубля для российского бюджета находится примерно у уровня в 75 рублей за доллар, параллельный импорт мог бы помочь «выровнять» бюджет и ослабить рубль, но этого все же не происходит, а данные по импорту приходится собирать «по крупицам» после того, как ЦБ РФ перестал публиковать полноценные отчеты еще весной.

По последним данным Федеральной таможенной службы за три квартала 2022 года, в Россию по параллельному импорту завезено 1,6 млн тонн различных товаров на $12,6 млрд. При этом в 2021 году в Россию было ввезено товаров на $293,4 млрд, то есть параллельный импорт на данный момент составляет лишь около 4,25% от объемов импорта в 2021 году, что, конечно же, недостаточно для какой-либо стабилизации торгового баланса страны, да и в целом серьезного влияния на экономику.

Основные поставки из стран ЕАЭС

Основную долю в параллельном импорте составляют поставки из стран ЕАЭС — около 30%. Так, из Армении за 9 месяцев 2022 года в Россию было поставлено товаров на $1,4 млрд, что оказалось в 3 раза выше прошлогодних данных. При этом статистическое бюро Армении опубликовало данные, из которых видно, что в саму Армению импорт также значительно вырос с $840 млн в 2021 году до $1,8 млрд за первые три квартала. Из Германии поток товаров вырос с $71,9 тыс. до $284 тыс., из Греции — с $799 тыс. до $56,8 млн, из Гонконга — с $663 тыс. до $123,5 млн, а импорт из КНР вырос с $31,1 млн до $495,6 млн, что более чем в 16 раз больше, чем в 2021 году.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Казахстане, где по октябрьским данным в январе — сентябре текущего года было ввезено товаров на сумму $19,6 млрд, что хоть и не в несколько раз, но больше, чем было в 2021 году, когда импорт в РК составил $15,1 млрд. При этом импорт товаров в Россию из Казахстана вырос с $5,1 млрд в 2021 году до $5,9 млрд в 2022 году за первые 9 месяцев.

Турецкий институт статистики свидетельствует, что в Россию из Турции за III квартал этого года было ввезено товаров на $5,7 млрд, на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом стоит отметить, что в марте импорт турецких товаров в РФ упал почти в два раза, однако к началу мая уже восстановился, а к сентябрю вырос более чем в два раза.

Возможности для отслеживания «серого» импорта в России нет

В целом открытых данных по параллельному импорту сейчас не много, так как отследить путь товара довольно сложно. Все же многие перевозчики опасаются нарушить права на интеллектуальную собственность и условия контрактов, поэтому поставки происходят разными каналами под разными брендами и из разных регионов.

Фото: Максим Платонов

На текущий момент технической возможности для отслеживания «серого» импорта в России просто нет, поэтому все цифры носят скорее приблизительных характер, а прогнозы также могут существенно отличаться от реальных результатов.

Впрочем, сейчас многие ожидают, что параллельный импорт к концу года составит около $20 млрд, в то время как летом ожидалась цифра в районе $16 млрд. С уверенностью можно сказать только одно — несмотря на продолжающиеся поставки и в целом увеличивавшийся их объем, параллельный импорт не стал панацей для российской экономики, но как дополнительный фактор для придания устойчивости в среднесрочной-долгосрочной перспективе может и сработать.

Андрей Маслов