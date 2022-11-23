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«Террористическая резолюция» ЕС, самостоятельная Турция, отказы в помощи детям и инвалидам в Татарстане

15:00, 23.11.2022 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
«Террористическая резолюция» ЕС, самостоятельная Турция, отказы в помощи детям и инвалидам в Татарстане

Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма», которая не обязательна к исполнению, но грозит полным разрывом отношений между Россией и ЕС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет право по своему усмотрению решать проблемы в сфере безопасности и усилит военную активность на границе. Тем временем в России и Татарстане возникают проблемы с поддержкой семей с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья. Эти и другие темы обсуждаем в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:24
    зачем эрдоган создает новый очаг конфликта?
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    Анонимно 16:52

    он ничего нового не созадет
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