День в истории: добро пожаловать в Брежнев, до свидания, «железная леди»

Чем примечательна дата 22 ноября?

Сегодня, 22 ноября, в мире — День сыновей, в России — День психолога. 22 ноября Набережные Челны переименовали в Брежнев, началась столыпинская реформа, на Ладожском озере заработала Дорога жизни, в США убили Джона Кеннеди, «железная леди» Великобритании Маргарет Тэтчер подала в отставку, на Украине началась «оранжевая революция». Родились певица Зулейха Хисматуллина, общественный деятель Кадрия Идрисова, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, президент Франции Шарль де Голль. Умерли поэт и литературный критик Петр Вяземский, хореограф Морис Бежар. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Из Челнов — в Леониды Ильичи

22 ноября 1922 года в Казани родилась певица Зулейха Хисматуллина. В детстве ходила на спектакли Татарского академического театра, где работал брат матери Галимджан. Училась в детской музыкальной школе №1, в 16 лет начала петь в вокальном ансамбле радиокомитета, поступила в музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории, но во время Великой Отечественной войны вернулась и училась в Казанском музыкальном училище. В 1945-м впервые спела на оперной сцене в опере Назиба Жиганова «Алтынчеч» партию Каракаш и начала обучение в Казанской консерватории, где с 1961-го и сама преподавала. Параллельно работала солисткой театра оперы и балета, создав более 40 образов.

22 ноября 1958 года в поселке Чинниково Актанышского района родилась Кадрия Идрисова. Училась на историко-филологическом факультет КГУ и в аспирантуре ИЯЛИ, работала в родном районе учителем русского языка и литературы и заведующей школой, воспитателем и директором детсада, после чего заняла должность заместителя главы района по социальным вопросам, позже перешла в Министерство культуры. С 2014 года руководит Всемирной общественной организацией татарских женщин «Ак калфак» с 465 филиалами по всему миру. Сын — Алмаз Нургалиев, певец, клипмейкер, оператор и кинорежиссер.

Фото: Максим Платонов

22 ноября 1982 года город Набережные Челны переименовали в Брежнев. По сути, именно в период правления Леонида Ильича город был построен практически с нуля: статус города Набережные Челны получили еще в 1930 году, но бурное развитие началось в 70-х в связи со строительством КАМАЗа. В 1988 году городу вернули прежнее наименование.

22 ноября 2018 года в Набережных Челнах назначили нового главного прокурора. Им стал Дмитрий Ерпелев. Он окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция». В столице республики работал помощником прокурора войсковой части 9251, затем заместителем прокурора Сармановского района и Вахитовского района Казани. А с 2014 года работал прокурором по надзору за исполнением законов на особых режимных объектах РТ. К слову, Дмитрий Ерпелев сменил Александра Евграфова — тот сложил полномочия в связи с предельным сроком пребывания.

22 ноября 2021 года «Реальное время» рассказало, что инженерные коммуникации более половины школ и детсадов Казани в неудовлетворительном состоянии, капремонт там никогда не проводился. В ряде учреждений электрощитки не меняли по 70 лет, в отдельных детсадах в прачечных завелась плесень. А у школ даже после майского ЧП в гимназии №175 порой нет заборов. Уже эти локальные проблемы требуют сотен миллионов рублей, а на приведение в норму всей инфраструктуры учреждений образования потребуется, по подсчетам «Реального времени», более миллиарда рублей.



Фото: evening-kazan.ru

Столыпин начал реформировать



22 ноября 1906 года в России началась аграрная реформа председателя Совета министров Петра Столыпина. В основном ее задача заключалась в передаче надельных земель в собственность крестьян, также поэтапно упразднялась сельская община как коллективный собственник земель и многое другое. «Аграрный вопрос» в то время вызывал всеобщее недовольство, поэтому в первую очередь основной целью реформы было разрешение этой проблемы. В долгосрочной перспективе она должна была обеспечить процветание и развитие сельского хозяйства и крестьянства. К слову, аграрные волнения начались из-за ситуации в 1900—1904 гг., тогда в деревнях дела шли плохо, крестьяне обнищали и остались без земель, а правительство реагировало достаточно вяло. Тем не менее, несмотря на масштабные планы, завершить реформу не удалось: в 1911 году был убит Столыпин, затем последовали Первая мировая война и революция, а в 1917 году Временное правительство и вовсе прекратило реформу.

22 ноября 1941 года по Дороге жизни стали ходить машины. Во время Великой Отечественной войны она была единственной транспортной магистралью, проходившей через Ладожское озеро и связывавшей блокадный Ленинград со страной с 1941 по 1943 год. Дорога жизни начала свою работу в тот момент, когда объем продовольствия в городе был снижен до критических отметок: 250 граммов хлеба в день получали рабочие, 125 граммов — остальные горожане. От голода погибали тысячи людей. Подготовка к строительству ледовой трассы началась в октябре 1941 года, а уже 22 ноября на восточный берег была отправлена автоколонна из 60 автомашин с прицепленными санями. В том месяце по дороге доставлялось около 100 тонн грузов ежесуточно, а в начале декабря, по мере усиления льда, — около 300 тонн, к концу месяца — уже порядка 1 000 тонн.

Фото wikipedia.org

Кеннеди убили



22 ноября 1963 года в Далласе убили 35-го президента США Джона Кеннеди. Старт его политической карьеры начался после гибели в 1944 году старшего ребенка в семье Кеннеди. Все надежды возложили на Джона — отец уговаривал его заняться политикой. Ранее он вел журналистскую деятельность. Сначала Джон Кеннеди вошел в состав Палаты представителей США, затем представлял округ Бостон в Конгрессе США как конгрессмен от Демократической партии, а в 1953 году стал сенатором. В 1960 году он победил на президентских выборах в возрасте 43 лет. Именем Кеннеди в США названо большое количество объектов, улиц, школ и прочих. По мнению большинства жителей страны, Кеннеди входит в десятку величайших американских президентов в истории. 22 ноября 1963 года президентский кортеж следовал по городским улицам Далласа, и в этот момент раздались выстрелы. Первая пуля попала в шею Кеннеди, вторая — в голову, из-за чего разрушились кости черепа в затылочной части и был поврежден мозг. Президента доставили в операционную: там констатировали его смерть через полчаса после нападения. Единственным официальным подозреваемым в этом деле был стрелок Ли Харви Освальд. Однако через 2 дня после задержания в полицейском участке его убил один из жителей Далласа. По сей день выдвигаются многочисленные гипотезы по поводу убийства Кеннеди.

22 ноября 1990 года премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке. Это первая женщина, которая занимала столь высокий пост в европейском государстве. Причем ее премьерство стало самым продолжительным в XX веке. Также Тэтчер получила прозвище «железная леди», в том числе за резкую критику советского государства. А еще при ней появилось понятие «тэтчеризм» — это политика консервативного правительства Великобритании под ее руководством в период с 1979 по 1990 год. Сторонники Тэтчер считают, что она сумела восстановить британскую экономику и имидж Великобритании в качестве мировой державы. Например, в период ее премьерства увеличилось количество жителей, которые владели акциями или приобрели дома, принадлежавшие ранее муниципальным советам. Также одним из ее важнейших достижений считают победу в Фолклендской войне и тесный союз с Соединенными Штатами.

Фото University of Salford Press Office / wikipedia.org / CC BY 2.0

22 ноября 2004 года на Украине началась «оранжевая революция». Предпосылкой к этому стало объявление результатов второго тура президентских выборов, победителем которых стал Виктор Янукович. На тот момент он занимал пост премьер-министра. Основным его соперником был Виктор Ющенко. Сторонники последнего, а также иностранные наблюдатели считали, что Янукович победил за счет нарушений на выборах. Революция продлилась до 23 января 2005 года и получила свое название благодаря тому, что в этот период массовые митинги и пикеты проводились под оранжевым флагом, а еще этот цвет присутствовал в элементах одежды или аксессуарах. В результате повторного голосования Януковичу пришлось уступить своему сопернику.

