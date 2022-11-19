Виртуальные гонки в «Баскет-холле»: как разыгрывают Кубок РАФ по цифровому автоспорту
19 и 20 ноября в спортивном комплексе «Баскет-холл» в Казани проходят финальные этапы чемпионата и Кубка РАФ по цифровому автоспорту. Участники уже прошли 5 этапов, которые состоялись дистанционно. По их результатам отобраны по 20 финалистов в каждом из зачетов. Для участия в решающих заездах виртуальные гонщики России встретились в столице Татарстана.
Видео: Камиль ИсмаиловСпорт Татарстан
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