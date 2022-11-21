Дмитрий Баранов: «Снижение продаж легковых автомобилей в стране может составить 55—65%»

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» — о ситуации на автомобильном рынке России

Автомобильный рынок России в октябре продолжил падение, но сохранил за собой шестое место в европейском первенстве. Лидером же в реализации машин в ЕС стала Германия — 208 642 ед. (+16,8%), на втором месте — Великобритания со 134 344 ед. (+26,4%), на третьем — Франция с 124 981 ед. (+5,5%). Как в условиях санкционного давления недружественных стран выживают отечественные авторынок и автопром — в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Год закончим снижением производства и продаж близко к названным уровням

Ситуация на автомобильном рынке страны остается одной из самых сложных среди других отраслей экономики, продажи и производство различных автомобилей продолжают снижаться. По данным Комитета автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, за январь — октябрь 2022 года в стране было продано 502 474 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 60,8% меньше аналогичного периода 2021 года, когда было продано 1 282 074 автомобиля. По данным Росстата, легковых автомобилей в январе — сентябре 2022 года было произведено 348 924 штуки или на 65,85% меньше января — сентября 2021 года, когда их было выпущено 1 021 948 единиц.

Учитывая, что кардинального изменения ситуации на автомобильном рынке в оставшееся до конца года время ждать не приходится, вероятно, что отрасль закончит 2022 год снижением производства и продаж близко к названным уровням. Снижение продаж легковых автомобилей в стране может составить 55—65% год к году, а уменьшение производства в 2022 году может составить 68—73% по сравнению с 2021 годом.

Процесс «параллельного» импорта организован не в полную силу

Похожие оценки назывались ранее. Так, летом, выступая в Госдуме, вице-премьер и министр промышленности России Денис Мантуров дал прогноз, что по итогам 2022 года в стране на 50% сократится объем производства и продаж легковых автомобилей. А на проходящей сейчас «Транспортной неделе-2022» президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в стране в 2022 году может сократиться на 58—60%, до 670—700 тысяч автомобилей. На снижении продаж и производства автомобилей сказался уход из России иностранных автопроизводителей, введение различных ограничений на поставку сюда готовой продукции и оборудования. Также сыграла свою роль сложная ситуация в экономике, которая повлияла на доходы граждан и бизнеса. Могло сказаться и то, что пока еще не в полную силу организован процесс «параллельного» импорта в страну, новые автопроизводители пока не слишком активны на отечественном рынке.



Постепенно ситуация на автомобильном рынке меняется, производители и покупатели приспосабливаются к новым условиям, но требуется время, чтобы они полностью были к нему готовы. О том, что изменения в автомобильной отрасли активно идут говорилось на недавнем совещании правительства России, на котором о ситуации в автомобилестроительной отрасли и на автомобильном рынке доложил министр промышленности Денис Мантуров. Он сообщил, что, по сравнению с июнем 2022 года, основные российские производители автомобилей увеличивают загрузку конвейеров, компаниям удалось сохранить трудовые коллективы и компетенции. По словам Мантурова, в стране стало активнее развиваться производство компонентов для автомобилей, на эти цели Фондом развития промышленности до конца года будет предоставлено льготных займов на сумму более 32 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Программы поддержки автопрома и спроса

Несмотря на сложную ситуацию, сегодняшним днем работа автопрома не ограничивается, многое делается и на перспективу. Так, Минпромторг РФ вместе с отраслевым институтом НАМИ разработал проект Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2035 года. Необходимый объем инвестиций на период 2023—2035 годов в НИОКР и организацию производства компонентов для выпуска высоколокализованной продукции оценивается в 2,7 триллиона рублей. Стимулирование спроса на продукцию и программы обновления парка потребует 500—600 миллиардов рублей, столько же понадобится на финансирование экспорта.

В конце сентября в Липецкой области на заводе компании «Моторинвест» было запущено производство электромобилей под брендом Evolute, до конца 2022 года планируется выпустить 2 тысячи автомобилей следующих моделей: седана Evolute I-Pro, кроссовера I-Joy и минивэна I-Van, а в 2023 году планируется выпуск кросс-купе I-Jet. С компанией в марте 2022 года был подписан первый в России специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) по внедрению технологии производства электромобилей, который предусматривает сборку электромобилей полного цикла мощностью свыше 100 тысяч электромобилей в год. Инвестиции производителя превысят 13 млрд рублей за 11 лет действия контракта, будет создано 1 300 рабочих мест.

Но не только производителям государство уделяет внимание, оказывается поддержка и покупателям, что поддерживает спрос на различные автомобили. Важным фактором оживления рынка, по мнению Дениса Мантурова, высказанным им на совещании правительства в середине ноября, стало решение о возобновлении программ поддержки спроса: льготного автокредитования, лизинга и субсидирования производителей газомоторной техники. Напомним, что в программах стимулирования спроса на автомобили российского производства могут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 миллионов рублей, а с сентября 2022 года участником программы стал кроссовер Haval Jolion, производимый в Туле.

На том же заседании правительства Денис Мантуров отметил, что всего с привлечением господдержки в объеме 15,5 млрд рублей было реализовано 55 тысяч машин. Господин Мантуров сказал: «Если в мае производилось 12 тысяч всех видов автомобилей, от легковых до автобусов, то в октябре вышли на 48 тысяч, и это на 19 процентов больше, чем в сентябре. Сегодня можно говорить о наметившейся тенденции к восстановлению отрасли».

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане спад продаж меньше, чем по России

Республика является важным участником отечественного автомобильного рынка, не только в производстве автомобилей, но и по их продаже. В конце сентября был представлен внедорожник Aurus Comendant, который будут производить в Елабуге. Также на территории ОЭЗ «Алабуга» компанией «Соллерс» будет организован выпуск легких коммерческих автомобилей безкапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонны.

Производство автомобилей в республике продолжится, что свидетельствует о высоких компетенциях компаний региона, наличии необходимого оборудования, развитой транспортной сети, позволяющей доставлять необходимые ресурсы и вывозить готовую продукцию. По данным Росстата, розничные продажи легковых автомобилей в республике в январе — июне 2022 года составили 38 581 871 рубль или на 11,7% меньше аналогичного показателя 2021 года, когда они составили 43 692 981 рубль.

Ситуация с продажами автомобилей в республике лучше, так как здесь имеется большой выбор моделей, устойчивей ситуация с доходами. Также не исключено, что в республику быстрее налажен «параллельный» импорт автомобилей, да и новые иностранные производители проявляют к региону больший интерес. По итогам 2022 года, показатели продаж автомобилей в республике могут снизиться на 17—23% по сравнению с предыдущим годом, но не прекратятся полностью, в регионе продолжат продавать как новые, так и автомобили с пробегом.

Дмитрий Баранов