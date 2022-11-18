Трасса М-12 Москва — Казань обеспечит скоростные грузовые автоперевозки до Урала
Трасса М-12 Москва — Казань обеспечит скоростные грузовые автоперевозки до Урала. Об этом на площадке Транспортной недели в ходе завершающей серии выступлений рассказал помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин.
— После строительства этой дороги автомобильный транспорт заберет на себя часть груза с железной дороги до Екатеринбурга. Эти автобаны заберут на себя внутренние перевозки, которые сегодня либо идут железнодорожным транспортом, либо мы убиваем дороги, которые не приспособлены под эту нагрузку, — отметил он.
По его словам, вторым ключевым проектом, является строительство обходов крупных городов, которое позволит вывести транспорт из населенных пунктов.
Также помощник президента добавил, что главным направлением работы на данный момент является усиление развития восточных портов, так как из-за санкций Европы, перевозки через западную границу осложнены.
На этой неделе министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что между Москвой и Санкт-Петербургом ведется разработка беспилотного грузового коридора на трассе М-11 «Нева». Запустить первую дорогу, которая будет полностью оборудована цифровой инфраструктурой для беспилотных грузовиков, планируется в 2024 году.
Дальнейшее применение таких технологий будет также использовано на ЦКАД и скоростной автомобильной дороге М-12 Москва — Казань. Планируется оснастить беспилотными грузовыми коридорами около 19,5 тыс. км дорог.
Напомним, запуск трассы обеспечит разгрузку автодороги М-7 «Волга» и свяжет крупнейшие центры и агломерации пяти регионов. С вводом скоростной автодороги время в пути между Москвой и Казанью сократится с нынешних 12 до шести часов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым