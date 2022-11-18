Трасса М-12 Москва — Казань обеспечит скоростные грузовые автоперевозки до Урала

Фото: пресс-служба российского общества «Знание»

Трасса М-12 Москва — Казань обеспечит скоростные грузовые автоперевозки до Урала. Об этом на площадке Транспортной недели в ходе завершающей серии выступлений рассказал помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин.



— После строительства этой дороги автомобильный транспорт заберет на себя часть груза с железной дороги до Екатеринбурга. Эти автобаны заберут на себя внутренние перевозки, которые сегодня либо идут железнодорожным транспортом, либо мы убиваем дороги, которые не приспособлены под эту нагрузку, — отметил он.

По его словам, вторым ключевым проектом, является строительство обходов крупных городов, которое позволит вывести транспорт из населенных пунктов.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (архив)

Также помощник президента добавил, что главным направлением работы на данный момент является усиление развития восточных портов, так как из-за санкций Европы, перевозки через западную границу осложнены.

На этой неделе министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что между Москвой и Санкт-Петербургом ведется разработка беспилотного грузового коридора на трассе М-11 «Нева». Запустить первую дорогу, которая будет полностью оборудована цифровой инфраструктурой для беспилотных грузовиков, планируется в 2024 году.

Дальнейшее применение таких технологий будет также использовано на ЦКАД и скоростной автомобильной дороге М-12 Москва — Казань. Планируется оснастить беспилотными грузовыми коридорами около 19,5 тыс. км дорог.

Напомним, запуск трассы обеспечит разгрузку автодороги М-7 «Волга» и свяжет крупнейшие центры и агломерации пяти регионов. С вводом скоростной автодороги время в пути между Москвой и Казанью сократится с нынешних 12 до шести часов.



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Диана Фатыхова