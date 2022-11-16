Как Леонид Слуцкий натренировал футболиста для сборной Голландии

А бывший тренер «Рубина» готовит футболистов для Катара

В воскресенье, 20 ноября, в городе Эль Хаур на побережье Персидского залива стартует чемпионат мира по футболу. Хозяева — сборная Катара — сыграют с Эквадором. Спортивный журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин анонсирует старт предстоящего ЧМ.

Группа А. Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор

Рассказывая о чемпионате мира в Катаре в процессе подготовки, журналисты западных стран делали акцент на очевидном: шикарных стадионах, проблемах при строительстве, тревоге представителей ЛГБТ-сообщества. Но «самое сладкое» — это подготовка местной футбольной сборной, которая способна как минимум громко заявить о себе на домашнем мундиале.

У мировой футбольной общественности есть пример андердога Южной Кореи, которая взобралась на 4-е место 20 лет назад, вовсю используя судейские пристрастия и умение Гуса Хиддинка оптимально подводить своих подопечных к локальному старту. Но у Катара есть свой пример, а именно серебро национальной сборной на домашнем чемпионате мира по гандболу. Насытив сборную гандболистами, хозяева стали вторыми в игровом виде спорта, где наиболее острая конкуренция, даже в сравнении с футболом. Четырнадцать гандболистов не просто из разных стран, но и континентов: Азии, Америки, Африки и Европы, выдали результат на гора, добыли путевку на Олимпиаду 2016 года, после чего команда легионеров продолжала свой путь, стабильно выступая на чемпионатах мира. Правда, популярность гандбола падала, что сказывалось на уровне зарплат, количеству и качеству легионеров в клубах и новых «катарцев» в составе сборной.

Таким же путем проторила себе дорогу на чемпионат мира по волейболу нынешнего года мужская сборная по волейболу. Максимально усилившись легионерами, но не абы кем, а теми, кто поиграл в местном чемпионате, причем достаточно долго. А началом для этого пути подьема уровня спортивных достижений для Катара послужила массовая скупка штангистов перед Олимпиадой 2000 года. Болгары Андрей Иванов, Яни Марчоков, Ангел Попов, Валентин Саров, Петар Танев за короткий период стали подданными Катара, за что федерация тяжелой атлетики Болгарии получила хорошие отступные, на тот момент речь шла о сумме в миллион долларов.



«Культураль Леонессу» тренирует испанец Эдуардо Докампо, безуспешно бившийся за то, чтобы воспитывать достойных футболистов в Казани. Фото: rubin-kazan.ru

Помните «рубинового» Эдуардо Докампо?

Итак, у футболистов, которые, благодаря домашнему старту, дебютируют на футбольных чемпионатах, есть ряд успешных примеров в штанге, гандболе и волейболе, который позволяет идти по пути натурализации. Опять же задействованы сразу четыре континента. Африка: Карим Будиаф, Буалем Хухи (оба Алжир), Ахмед Алаэддин (Египет), Мохаммед Мунтари (Гана), Мусаб Хедер (Судан), Азия: Бассам Аль-Рави, Мохаммед Ваад (оба Ирак), Али Ассадалла (Бахрейн), Европа: Ро-Ро, он же Педро Мигель (Португалия), Америка: Себастьян Сория, экс-уругваец, завершивший карьеру.

Часть из них поменяла имевшееся гражданство, часть прибыла в Катар в юношеском возрасте. Так или иначе это легионеры, один путь развития спорта. А Катар параллельно начал развивать другой, связанный с созданием международной футбольной академии под названием «Эспайр Академи». Ее воспитанниками являются нынешние сборники Акрам Афиф, Ассим Мадибо, Халид Мунир плюс уроженец Судана Али Алмоез. При этом «Эспайр Академи» воспитывает молодых футболистов для других сборных. Более того, катарцы во втором туре могут столкнуться с воспитанником своей академии, а именно, Мусса Ваге, выступающим за сборную Сенегала. Кстати, он уже играл против Катара на молодежном чемпионате мира 2015 года.

Поскольку «Эспайр Академи» думал о развитии прежде всего сильных футболистов, то стажировались они и переходили во взрослый футбол через европейские команды. Руководству Академии удалось последовательно приобрести бельгийский «Эйпен», испанскую «Культураль Леонесса» из Леона, выступающую во втором дивизионе Испании — Сегунде. Партнер Артема Дзюбы по турецкому «Адана Демирспору» Генри Оньекуру также воспитывался в академии «Эспайр», откуда перешел в «Эйпен», после чего выбрал сборную родной Нигерии. В Испании играют наиболее востребованные воспитанники Академии. Причем «Культураль Леонессу» тренирует испанец Эдуардо Докампо, безуспешно бившийся за то, чтобы воспитывать достойных футболистов в Казани, где он работал в «Рубине» с 2012 по 2017 годы, потом съездил в Катар, вернулся в 2019 году. Сборник Абдуллах аль Ахрак, вышеназванный Ассим Мадибо, Халид Мунир, игроки молодежки Нассер Абдулсалам, Султан аль Браке, Халед Мохаммед, Тарек Салман, все они обкатывались в Испании, в большинстве своем, возвращаясь в чемпионат Катара.

У футбола страны был всплеск, серебро на молодежном чемпионате мира 1981 года, которое Катар не смог «монетизировать» в дальнейшие успехи. Сейчас же идет атака по всем фронтам, национальная сборная уже впервые в своей истории выиграла Кубок Азии 2019 года, после чего приняла участие в Кубке Америки, а в прошлом году стала полуфиналистом Кубка КОНКАКАФ, в противостоянии со сборными Северной и Центральной Америки.

Африканцы, даже с учетом травмы Садио Мане, выглядят серьезным противником. Фото: fsfoot.sn

Скорее всего, Катар поборется за выход из группы с Сенегалом. Африканцы, даже при травме Садио Мане, выглядят серьезным противником. С учетом Эдуара Менди в воротах, и того, что вся защита играла за сборную Франции. Не за клубы, а за сборные — Балло-Туре, Диалло, Кулибали, Сабали плюс полузащитники Пап Гейе и Менди защищали цвета различных юниорских и молодежных сборных Франции. Исмаил Якобс бегал за молодежку Германии.

Эквадор без Нобоа и Чалы



Что касается Эквадора, то у этой страны достаточно печальные воспоминания о Катаре. Один из лидеров Эквадора Кристиан Бенитес, участник ЧМ-2006, заключил контракт с местным «Аль Джайш» и скончался в 27 лет в Катаре, не успев провести ни одного матча. Но эти воспоминания можно было бы омрачить еще раз, поскольку за Эквадор играет защитник Байрон Кастильо, с которым не все чисто. Во всяком случае, так считает федерация футбола Чили, сборную которой Эквадор опередил в отборе. Чилийцы доказали, что Кастильо родился в Колумбии и получил паспорт Эквадора незаконно, требуя дисквалифицировать его и пересмотреть результаты матча их сборных. ФИФА, в принципе, согласилась с этой претензией, приняв соломоново решение, оштрафовать Эквадор на три очка в следующем крупном турнире.

Мы бы сопереживали Эквадору в этом решении и касаемо всего чемпионата мира в целом, но тренеры сборной лишили нас этой возможности, не взяв в состав бывшего рубиновца Кристина Нобоа и экс-нефтехимика Вальтера Чалу. Не дав Нижнекамску войти в историю тем, что он подготовил футболиста для ЧМ, как это сделал, например, наставник «Рубина» Леонид Слуцкий. В сборной Нидерландов есть человек, с которым он работал, о чем многие любители футбола в России даже не вспомнят, а это уникальный голкипер Ремко Пассвер, дебютировавший в сборной страны в возрасте 38 лет. Пассвер выступал еще на молодежном чемпионате Европы 2006 года, как, кстати, и голкипер сборной Франции Стив Манданда. Страшно сказать, он играл против украинских мастеров кожаного мяча и любителей зеленого змия Александра Алиева и Артема Милевского, начав карьеру в 2003 году, 17-летним, как другой бывший подопечный Слуцкого — Игорь Акинфеев. С Пассвером Леонид Викторович работал в голландском «Витесс», правда, делая ставку на его конкурентов.

Сборная Германии. Фото: vk.com/dfb_team

Группа Е. Германия, Испания, Коста-Рика, Япония

Группа Е выглядит достаточно непредсказуемой. Мы же помним, как Германия не вышла из группы на ЧМ-2018, проиграв в решающем матче немотивированной Южной Корее, и с каким трудом выбиралась из группы на ЧЕ-2020. Япония может стать препятствием для одного из фаворитов группы, и только Коста-Рика откровенно стара (Борхес, Венегас, Дуарте, Овьедо, Руис, Уостон). Годы пока еще не сказываются на Кейлоре Навасе, он вратарь, плюс Жоэль Кэмпбелл, Ельцин Техеда помоложе партнеров, которые блистали 8 лет назад, после чего получили контракты в Европе. С другой стороны, приятно, что Ельцин Тахеда снова появится на экранах, в последний раз в России о нем вспоминали, когда его «Эвиан» играл в чемпионате Франции с «Лионом», в котором выступал бывший московский динамовец Клинтон Н'Жи из Камеруна. Ельцин против Клинтона, как в старые, недобрые времена России девяностых.

Наставник сборной Испании Луис Энрике не взял в окончательный состав Серхио Рамоса, и это, конечно же, обидно в том плане, что ЧМ мог стать у испанской легенды пятым в карьере. Это не рекорд, по пять чемпионатов на счету немца Лотара Маттеуса, итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, его мексиканского коллеги Антонио Карвахаля и его соотечественника Рафаэля Маркеса, но сам ЧМ в Катаре мог установить рекорд собственный: по количеству рекордсменов. Об этом мы расскажем позже.

1-й тур. 20 ноября. 19:00. А. Катар — Эквадор.

21 ноября. 16:00. В. Англия — Иран.

21 ноября. 19:00. А. Нидерланды — Сенегал.

21 ноября. 22:00. В. США — Уэльс.

2-й тур. 25 ноября. 13:00. В. Иран — Уэльс.

25 ноября. 16:00. А. Катар — Сенегал.

25 ноября. 19:00. А. Нидерланды — Эквадор.

25 ноября. 22:00. В. Англия — США.

3-й тур. 29 ноября. 18:00. А. Нидерланды — Катар.

29 ноября. 18:00. А. Сенегал — Эквадор.

29 ноября. 22:00. В. Иран — США.

29 ноября. 22:00. В. Англия — Уэльс.

(Продолжение следует)



Джаудат Абдуллин