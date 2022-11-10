День в истории: открываем в Чистополе завод и спасаем китов

Чем примечательна дата 10 ноября?

Сегодня, 10 ноября, в России — День сотрудников органов внутренних дел, в мире — День науки за мир и развитие. 10 ноября в Чистополь прибыла первая партия оборудования часового завода, Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии, в Чикаго впервые продемонстрировали автомобиль с кондиционером, вступила в силу Международная китобойная конвенция. Родились: летчик Николай Костин, композитор Рашид Губайдуллин, поэт Фридрих Шиллер, авиаконструктор Андрей Туполев. Умерли: писательница и переводчица Сарвар Адгамова, исламский богослов Ибн Араби, основатель и первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, писатель Кен Кизи. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В Чистополе — завод

10 ноября 1879 года в Чистополе родился один из первых русских летчиков Николай Костин. В 1911 году он участвовал в первом в России перелете Петербург — Москва. Осенью 1912 года Костин в составе авиаотряда отправился на Балканскую войну, попал на год в плен к туркам, был награжден народным орденом за военные заслуги 6-й степени. Костин умер, когда ему было всего 34 года.

Фото: kzntm.ru

10 ноября 1931 года в деревне Танаулык Орского района Оренбургской области родился композитор Рашид Губайдуллин. Учился играть на виолончели в Ташкентской консерватории, после поступил в Гнесинку. Работал в Узбекской филармонии, в оркестре Управления по производству кинофильмов в Москве, преподавал в Уфимском институте искусстве, руководил Ансамблем песни и танца Татарской АССР, заведовал кафедрой истории и теории музыки Казанского пединститута, после вернулся в Москву как преподаватель детских музыкальных школ и руководитель самодеятельных музыкальных коллективов и студий. Автор балетов «Кисекбаш» и «Чака», опер «Җиһангир» и «Идегәй». Самые известные песни — «Язмышым», «Мәһабәт Казаным», «Гәрәбә».

10 ноября 1941 года в Чистополь прибыла первая партия оборудования эвакуированного из Москвы Второго часового завода. Станки везли на лошадях по ледовой дороге через Каму до февраля 1942 года. Также в город приехали 488 специалистов, тем не менее на завод брали даже подростков. В Чистополе изготавливали танковые часы и запалы для противотанковых гранат, 60-суточную мину замедленного действия и приборы расхода горючего на самолетах, приборы срочности для торпед и самописцы для гидрометеорологической службы армии.

Фото: gorkiy.tatmuseum.ru

10 ноября 1978 года умерла писательница и переводчица Сарвар Адгамова. Уроженка Троицка, она оказалась в Казани, сопровождая детей, возвращающихся после голода в Поволжье домой. В это время начала писать пьесы и рассказы для детей. Позже занялась переводами, начав с повести Валентина Катаева «Растратчики», также перекладывала на татарский Бажова, Горького, Пришвина, Пушкина, Толстого, Чехова, Даниеля Дефо, Джонатана Свифта, сказки братьев Гримм. В 1924-м вышла замуж за писателя и главу Союза писателей республики Кави Наджми, у них родился сын Тансык, семья жила в Мергасовском доме. С мужем была репрессирована в 1938-м на 10 лет, в 1940-м была оправдна и освобождена. В последние годы активно занималась мемуарами.

10 ноября 2021 года «Реальное время» рассказало, что экс-начальник отдела Минобороны РФ, майор Иван Казачков вышел из зала Вахитовского суда несудимым. За халатность с подписанием актов невыполненных работ в 28 военных городках Поволжья он получил штраф в размере 100 тысяч рублей и тут же — освобождение от него за сроком давности. Зато суд обязал майора выплатить ущерб в 4,5 млн рублей, которые казна переплатила мегаподрядчику военных. Тем временем Казанский гарнизонный военный суд вынес приговор главному тыловику воинской части, которого ФСБ поймала на сдаче в лом армейского имущества.

Фото: Ирина Плотникова

Бунину — Нобелевку

10 ноября 1888 года под городом Кимры Тверской губернии родился Андрей Туполев. Конструировал первые аэродинамические трубы, в 1922-м возглавил комиссию по постройке металлических самолетов при Центральном аэрогидродинамическом институте, так появилось опытное конструкторское бюро Туполева, занимавшееся тяжелыми сухопутными, морскими боевыми и гражданскими самолетами, а также торпедными катерами и аэросанями. Через год появился первый легкий самолет смешанной конструкции АНТ-1, через два — цельнометаллический самолет самолет АНТ-2. 21 октября 1937 Туполева обвинили во вредительстве и шпионаже, его арестовали, приговорив к 15 годам исправительно-трудовых лагерей, но в 1941-м освободили, отправив в Омск и назначив главным конструктором авиационного завода №166. Вскоре он вернулся в Москву как главный конструктор и ответственный руководитель авиазавода №156, где появилась главная база конструкторского бюро Туполева.

10 ноября 1933 года Иван Бунин получил Нобелевскую премию по литературе «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Бунин стал первым русским писателем — лауреатом нобелевки. Считается, что фактически ее присудили за роман «Жизнь Арсеньева» в 1930 году, которую также называют автобиографией Бунина.

Фото: Ultimatecarpage.com/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Прохладно, но дорого

10 ноября 1939 года на автосалоне в Чикаго представили Packard 12 Sedan, первую машину с предустановленным кондиционером, который стоил тогда 274 доллара (сам автомобиль стоил около $700). Кондиционер занимал часть пространства под капотом, в салоне и половину багажного отделения. Чтобы включить кондиционер, водителю приходилось останавливаться и лезть в моторный отсек. Так что спрос был невысок. К системам кондиционирования в США вернулись только в 1950-х.

10 ноября 1948 года вступила в силу Международная конвенция по регуляции китобойного промысла, распространяющаяся на китоматок, береговые станции и китобойные суда, находящиеся под юрисдикцией договаривающихся правительств, и на все воды, в которых они оперируют. В 1982 году был принят мораторий на весь коммерческий китобойный промысел, начиная с сезона 1985—1986 годов. СССР подал тогда официальный протест. Сейчас наиболее уязвимая и малочисленная из обитающих в территориальных водах России охотско-корейская (западная) популяция серых китов, она отнесена к первой категории Красной книги России, ей присвоен статус «находящаяся под угрозой исчезновения».

