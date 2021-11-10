Потерпевшее Минобороны: подполковнику «вломили» штраф, майору — иск за «грязный» контракт на 200 млн

Казанские суды не стали сажать экс-тыловика воинской части и ВИП-контролера военного бюджета

Фото: Ирина Плотникова

Несудимым из зала Вахитовского суда Казани вышел на этой неделе экс-начальник отдела Минобороны РФ, майор Иван Казачков. За халатность с подписанием актов невыполненных работ в 28 военных городках Поволжья он получил штраф 100 тысяч и тут же — освобождение от него за сроком давности. Зато суд обязал майора выплатить ущерб в 4,5 млн рублей, которые казна переплатила мегаподрядчику военных. Тем временем Казанский гарнизонный военный суд вынес приговор главному тыловику воинской части, которого ФСБ поймала на сдаче в лом армейского имущества.

Оплаченные Минобороны работы исполняют шестой год



Дело жителя Санкт-Петербурга, майора Ивана Казачкова Вахитовский райсуд Казани рассматривал два с половиной года — с апреля 2019-го. Согласно оглашенному в понедельник приговору, срок давности за преступную халатность истек еще до направления дела в суд.

Однако в халатности экс-начальника 790-го территориального отдела эксплуатации и контроля за оказанием услуг Минобороны РФ ранее не обвиняли. По версии военных следователей и прокуроров, он превысил свои полномочия, представляя интересы госзаказчика при исполнении оборонного контракта на 209 млн рублей — по вывозу твердых и жидких отходов с территории военных объектов по всей стране.

В прениях старший помощник военного прокурора Казанского гарнизона Дмитрий Резаев просил для 41-летнего фигуранта 5 лет колонии общего режима. По мнению гособвинителя, по вине Казачкова в 2015-2016 годах потерпевшее министерство переплатило фирме-подрядчику 4 млн 594 тысячи рублей — по актам с завышенными объемами работ в 28 военных городках на территории Татарстана, Удмуртии и Пермского края. Всего в списке объектов исполнения контракта значилось больше тысячи адресов по всей стране.

Расхождение сотрудники потерпевшего Минобороны обнаружили при сверке подписанных Казачковым актов выполнения-приемки (составленных подрядчиком) со справками от руководства военкоматов и воинских подразделений. На следствии и в суде ряд свидетелей в погонах утверждали — исполнителей госконтракта на своей территории не видели ни разу, «мусор утрамбовывали либо вывозили сами», а в адрес контролера — Казачкова писали жалобы.

Старший помощник военного прокурора Казанского гарнизона Дмитрий Резаев и Иван Казачков. Фото: Ирина Плотникова

Так, командир части с дислокацией в Зеленодольске направлял претензионное письмо, что отходы не вывозились почти полгода — с июля по ноябрь 2016-го. Ну а представитель военного городка №8 в Ижевске называл указанные в актах объемы завышенными: «Не могло накопиться столько мусора ввиду небольшого количества гражданского персонала».

Весь вскрытый силовиками спустя пару лет (!) ущерб министерство потребовало взыскать со своего же бывшего сотрудника. Тогда как, по данным защиты, уголовное дело в отношении руководства московского ООО «Александр» — исполнителя контракта не возбуждалось. В обвинение Казачкову показания гендиректора данной фирмы Александра Митрошина не вошли. Вероятно потому, что он свидетельствовал в защиту, настаивая, что завышения не было, и вывоз отходов производился в полном объеме. Как твердых коммунальных (далее — ТКО), так и жидких бытовых (ТБО). Правда, на сайте госзакупок говорится — тот самый контракт 2015-го года должен был завершиться в 2016-м, но до сих пор находится «на исполнении».

Заметим, шесть лет назад департамент госзакупок Минобороны РФ определил начальную (максимальную) стоимость вышеназванных работ аж в 350 млн рублей. И почему-то никто кроме ООО «Александр» заявку на торги подавать не стал.

«Александровские» контракты: офис Росатома, метро, отходы военных

По данным портала Rusprofile, на счету «Александра» и тезки-директора — 14 госконтрактов на общую сумму 1 млрд 143 млн рублей. В том числе — пять коммунальных контрактов на 760 млн рублей с потерпевшим от Казачкова министерством обороны РФ, а также ремонтные работы в офисе госкорпорации «Росатом» на Большой Ордынке по заказу московского АО «Управление административными зданиями» (236,6 млн), а также обслуживание систем автоматизации и управления дизельными станциями и реконструкция Дома связи Московского метрополитена (50,8 млн).

Учредителями «Александра» в период выполнения «мусорного» госконтракта и возбуждения уголовного дела были Артур и Арташес Саркисян, оба по отчеству — Тиграновичи. В 2020-м бенефициаром стал Олег Цепельников.

По сведениям «Спарк-Интерфакс», в 2020-м выручка компании составила почти 69 млн рублей, а чистая прибыль — 2,7 млн. Однако налоговая инспекция по городу Москве обратилась в арбитраж, требуя банкротства мегаподрядчика. Рассмотрение претензий к «Александру» по существу пока не началось, однако по ходатайству должника к участию в деле в качестве третьей сторону уже привлекли УФСБ по Москве и Московской области.

Иван Казачков претензии силовиков отрицал — полномочий не превышал, действовал строго по закону. Фото: Ирина Плотникова

«Превышения не было, виновен в халатности»

Иван Казачков претензии силовиков отрицал — полномочий не превышал, действовал строго по закону. В последнем слове просил об оправдании. Его адвокат Анатолий Чиняков упрекал следователей в том, что они умышленно не приобщили к делу ни трудовой договор Казачкова, ни его должностные инструкции, ни подтверждающие выплату документы о движении бюджетных средств. Часть этих пробелов защите пришлось восполнять самостоятельно.

В итоге председательствующий по делу судья Вахитовского райсуда Казани Айрат Галлямов согласился с позицией подсудимого — состава такого преступления, как превышение полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ), в его действиях не было! Полномочиями контролировать выполнение госконтракта и подписывать акты приемки его наделило руководство Минобороны РФ, выдав соответствующую доверенность.

Однако суд пришел к выводу — свою работу в части контроля майор Казачков выполнял плохо — «не проверял объем оказанных услуг, не сверялся со справками [с места]", а просто подписывал. Согласно приговору, исследованные доказательства свидетельствуют об отсутствии контроля. Причем, меры не принимались даже по жалобам на невывоз мусора от командования воинских городков.

По версии защиты, сами командиры также нарушали порядок — присылали подтверждающие справки по объемам выполненных работ не в установленный срок — в конце месяца, а с опозданием недели на две. В итоге, Казачков и его подчиненные опирались на акты от фирмы-исполнителя, а необходимость сверки актов со справками не входила в их обязанности. Впрочем, суд с этими доводами не согласился, посчитав, что коль в контракте прописаны в качестве подтверждающих документов справки с места, то и контролер был опираться на них.

Оглашение приговора вчера растянулось с перерывами почти на весь рабочий день. Суд переквалифицировал действия Казачкова с превышения на халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе (ч.1 ст. 293 УК РФ). Какой-либо корыстный умысел контролеру Минобороны не предъявляли и раньше.

Данная переквалификация не очень порадовала подсудимого, зато вызвала понимание у адвоката: вместо тяжкого его клиенту вменили преступление небольшой тяжести, срок давности по которому составляет всего-то два года. Акцент на этом сроке чуть позже сделал и судья. Но сначала признал смягчающими вину обстоятельствами многочисленные награды и благодарности подсудимого, а также его малолетних детей.

«Признать Казачкова виновным. Назначить наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Освободить от наказания за истечением срока давности», — постановил судья Галлямов именем Российской Федерации. А еще — удовлетворил гражданский иск Минобороны на сумму 4 млн 542 тысячи рублей, исключив из него требования еще на 52 тысячи, как не нашедшие подтверждения в суде.

В итоге майор избежал судимости, но попал в долговую яму. Согласится ли он и сторона обвинения с таким результатом — покажет время.

Адвокат Анатолий Чиняков и Иван Казачков. Фото: Ирина Плотникова

За 10 тонн «лома» — 40 тысяч штрафа

Процесс Казанского гарнизонного военного суда над подполковником запаса Игорем Ивановым занял куда меньше времени. По существу дело бывшего замначальника военной базы — начальника тыла рассмотрели за один день в расположении той самой части в столице Марий Эл — Йошкар-Оле.

Вину в злоупотреблении полномочиями 50-летний отставник полностью признал еще на следствии. По версии следствия, Иванов решил сдать в пункт приема металлолома четыре стальных противовеса от боевой транспортной перегрузочной машины. Такая техника используется для перевозки снарядов, к примеру, в ракетных войсках, но в марийской части был списанный экземпляр. А вот противовесы — для устойчивости машины при перегрузке — вполне могли послужить армии еще долгое время, но подполковник рассчитывал получить за них энную сумму и потратить ее... на служебные нужды, чтобы представить свою работу перед командованием с положительной стороны.

Судом установлено — главный тыловик ввел в заблуждение врио командира части, не сообщив, что вместе с ломом планирует сдать и годное имущество, а затем поставил задачу перед подчиненными — загрузить с помощью автокрана и доставить «металлистам». Однако 24 апреля 2021 года сотрудники ФСБ пресекли выгрузку армейского добра в пункте приема черных металлов на улице Ломоносова в Йошкар-Оле.

Ущерб от действий Иванова следствие оценило в 240 тысяч рублей. Иск на эту же сумму Минобороны подавать не стало — изъятые стальные плиты общим весом 10 тонн вернули в часть.

Уголовное дело против Иванова возбудили в июле 2021-го, а в августе он написал явку с повинной. Признавать такую явку смягчающим обстоятельством суд отказался, зато учел полное признание вины, раскаяние и помощь в раскрытии преступления.

По версии следствия, Иванов решил сдать в пункт приема металлолома четыре стальных противовеса от боевой транспортной перегрузочной машины. Фото: pg12.ru

За злоупотребление полномочиями Казанский гарнизонный военный суд под председательством судьи Эдуарда Сафонова приговорил бывшего начальника тыла марийской части к уголовному штрафу в 40 тысяч рублей.

Как выяснило «Реальное время», кроме приговора судья вынес и частное постановление в адрес командования части, требуя «принять меры по укреплению воинской дисциплины и исключению случаев совершения военнослужащими подобных преступлений». Ведь при рассмотрении дела выяснилось — имущество это пролежало мертвым грузом в части почти четыре года.

В ноябре 2017-го боевая транспортная перегрузочная машина была списана и передана другой военной части, а оставшиеся после разбора противовесы остались, и никто из должностных лиц двух частей годами не принимал мер по оприходованию данных ценностей, что создало видимость бесхозности имущество и упростило его вывоз за пределы части.