День в истории: патент на неоновую рекламу, разбор Берлинской стены

Чем примечательна дата 9 ноября?

Фото: wikipedia.org/Общественное достояние

Сегодня, 9 ноября, в России — День сотрудников СОБРа, в мире — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, а также День антиядерных акций. 9 ноября началась аграрная реформа Петра Столыпина, прошло успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова, парижанин Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу, началось разрушение Берлинской стены. Родились: писатель Иван Тургенев, просветитель Габдулла Буби, поэт Велимир Хлебников, разработчик методов импульсного фотолиза Роналд Джордж Рейфорд Норриш. Умерли: педагог Шариф Сюнчелей, первый кавалер ордена Красного Знамени Василий Блюхер, президент Франции Шарль де Голль. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Как Хлебников пытался стать ученым

9 ноября 1871 года в деревне Иж-Буби нынешнего Агрызского района родился Габдулла Буби. В 1895 году он стал указным муллой и начал реорганизовывать местное медресе. К 1902-му создал комплекс мужской и женской средних школ, где наряду с глубоким изучением богословия давали широкое светское образование. В следующем году в программе появилось преподавание русского языка, вскоре здесь начали готовить преподавателей для начальных татарских школ. Конечно, это заслуга не только Габдуллы, но и его брата Губайдуллы и сестры Мухлисы. Скончался 7 февраля 1922 года от туберкулеза. До 1930-х годов его имя носила одна улиц Казани.

Фото: islam-today.ru

9 ноября 1885 года в главной ставке Малодербетовского улуса (ныне село Малые Дербеты в Калмыкии) родился поэт Велимир (Виктор) Хлебников. Учился в Симбирске, в 1898 году семья переехала в Казань, на улицу Калинина, он поступил в третью казанскую гимназию в Катановском переулке, после начал учиться на математическом отделении физико-математического факультета университета. Участвовал в студенческой демонстрации, месяц провел в тюрьме, после вернулся в вуз на естественное отделение физико-математического факультета. Тогда же начал писать, вступил в Общество естествоиспытателей университета. Помимо улицы Калинина, Хлебников жил в Казани на улицах Тельмана, 23 и Волкова, 46. В 1908 году он уехал, поскольку поступил на третий курс естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.

9 ноября 1959 года умер Шариф Сюнчелей. Его брат Сагит — известный поэт, соратник Тукая. Шариф окончил Казанскую учительскую школу, преподавал в начальной русско-башкирской школе деревни Сараши Осинского уезда Пермской губернии, после устроился в Уфимском губернском земстве лектором-инструктором внешкольного образования. Учился на курсах при Московском городском университете, вернулся в Уфу, был членом Уфимского горсовета и коллегии по делам мусульман, сменил немало мест работы. Участвовал во Всероссийском учредительном собрании от Уфимского округа. В 1927-м стал заведующим Уфимским институтом народного образования, который через 2 года стал педагогическим институтом, а Сюнчелей — его директором. Впрочем, вскоре он переехал в Москву, работать в НИИ народов Востока и Московском текстильном институте. Похоронен на Даниловском мусульманском кладбище. Сюнчелей — автор множества методических пособий по организации работы с детьми.

Фото: wikipedia.org

В ночь с 8 на 9 ноября 2019 года на трассе между Набережными Челнами и Казанью произошла авария. В результате погибла основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. 32-летний водитель «Фольксвагена» на большой скорости протаранил КАМАЗ, который ехал впереди. Известные кавээнщики Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа попали в реанимацию челнинской БСМП.

9 ноября 2021 года «Реальное время» рассказало: Советский райсуд Казани вынес решение вернуть в Генпрокуратуру РФ резонансное дело бывшего замглавы МЧС Татарстана и двух руководителей фирмы «ОДС РТ». Доводы — место и время преступления не указаны, способ присвоения не описан, а адвокаты лишены конституционного права на защиту от «непонятного» обвинения. Итоговую цифру установленного СК ущерба в 133,4 млн рублей подсудимые и их адвокаты услышали лишь в суде.



Фото: Ирина Плотникова

Столыпин начал реформу

9 ноября 1906 года исполнилась мечта председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина: вышел указ о порядке выхода крестьян из общины и о закреплении в личную собственность надельной земли. Так стартовала аграрная реформа, в результате которой начался подъем сельского хозяйства, в частности средняя урожайность всех хлебов выросла на 12—15%, активизировалась сельская кооперация, выросло количество новых машин и орудий в деревне, но при этом повысилась социальная напряженность в России.

9 ноября 1911 года первый в мире ранцевый парашют РК-1 Глеба Котельникова испытали в полевых условиях. Круглый парашют складывался в металлический ранец, на его дне располагались пружины, которые выбрасывали купол, если прыгающий выдергивал вытяжное кольцо. После ранец стал мягким, а парашют в него укладывали в специальные соты — эта конструкция применяется до сих пор.



Фото: wikipedia.org

Неоновое — на продажу

9 ноября 1911 года появился патент на неоновую рекламу. Француз Жорж Клод много экспериментировал с отделением инертных газов от кислорода (очищенный кислород был нужен для медицинских и промышленных целей). В результате исследователь получил неон, открыл фирму Claude Neon Lights и начал продавать лицензии на свое изобретение по всему миру. Первая неоновая реклама в СССР — надпись «САД», была установлена в 1931 году в городском парке имени Прямикова, недалеко от Таганской площади.

9 ноября 1989 года начали ломать Берлинскую стену. Тем вечером член политбюро ГДР Гюнтер Шабовски заявил, что с этой минуты начнется упрощение режима пересечения границы. Вскоре людей на КПП стало так много, что один из офицеров решил их пропускать, примеру последовали и другие. Блоки стены высотой 3,6 м и шириной 1,5 м шли на строительные нужды, продавались и дарились другим городам, к примеру, один из них стоит у Сахаровского центра.