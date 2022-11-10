«Рубин» в первой половине сезона: отсутствие стабильности и равнодушие к болельщикам

Казанцы завершили сезон в четверке, но впечатления от первого круга не обнадеживающие

В последнем туре первого круга Первой лиги «Рубин» зацепился-таки за победу в Каспийске, что позволило команде вернуться в четверку клубов, которые борются за попадание в Премьер-лигу. Однако, подводя итоги первой половины, впечатления скорее отрицательные. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги, с каким багажом команда Леонида Слуцкого завершила первую половину чемпионата.

О стабильности можно только мечтать

Первая, главная и единственная характеристика, которую оставил «Рубин» Леонида Слуцкого в Первой лиге, — это нестабильность. Причем нестабильность во всем.

В результатах, само собой. В игре вратарей, в игре обороны и атакующей линии. Если в стартовых турах сезона в целом при неубедительном содержании игры болельщики уповали на Джоэля Фамейе, который исправно забивал, то с наступлением холодов теплолюбивый форвард сборной Ганы тоже забуксовал. В итоге у него всего 6 голов в 17 играх первого круга, большую часть из которых он забил еще летом.

С наступлением холодов теплолюбивый форвард сборной Ганы тоже забуксовал. Фото: rubin-kazan.ru

О ровных результатах в течение первой половины сезона без печального вздоха болельщики «Рубина» не говорят. Единственный более-менее ровный период случился в августе, когда команда Леонида Слуцкого не проигрывала шесть матчей подряд — выиграла у «Кубани» (3:0) и ульяновской «Волги» (2:1), а потом еще два матча отыграла вничью — с «КАМАЗом» и «Аланией», упуская победу на последних минутах. Еще дважды выиграли у «Велеса» (2:1) и «Волгаря» (3:2). Дальше тренерский штаб «Рубина» вновь упустил ситуацию их рук. Пошли поражения как в чемпионате, так и в Кубке России.

Очевидно, что при таком неровном прохождении пути даже на уровне Первой лиги речи о лидерстве в чемпионате быть не может, а значит, при продолжении тенденции о прямом выходе в Премьер-лигу можно не мечтать. Даже за место в зоне стыковых матчей «Рубин» держится с трудом, то и дело вылетая из первой четверки команд.

Леонид Слуцкий не спешит признавать ошибки и брать ответственность

Сам Леонид Слуцкий признает «оперативный кризис» только частично и не дает четких ответов, что с его командой не так. После матчей в Каспийске на просьбу журналистов подвести черту под первым кругом наставник «Рубина» отделался лишь поверхностными словами.

— Думаю, что «Рубин» пока, к сожалению, в силу массы объективных, субъективных, различных причин свой максимум не показывает. У нас еще три матча в этом году, поэтому нет ощущения завершения первого круга. Все дальше происходит в недельном цикле. Нам есть еще, над чем работать, — заявил наставник «Рубина» журналистам после игры с махачкалинским «Динамо».

Сам Леонид Слуцкий признает «оперативный кризис» только частично и не дает четких ответов, что с его командой не так. Фото: rubin-kazan.ru

Если отталкиваться от высказываний наставника казанцев, то складывается одно очень неприятное впечатление: Слуцкий так и не научился признавать свои ошибки, над которыми стоит поработать. «Различные» причины» по Слуцкому — это, как правило, плохое поле, индивидуальные ошибки, судейство. Услышать от специалиста чистосердечное признание, что была провалена подготовка к сезону или что он не угадал с составом, не удалось.

И это основная проблема «Рубина» в его нынешнем виде. Инфантилизм главного тренера команды, который всегда ищет виноватого во всех, кроме себя — это та палка, которая торчит в колесах «Рубина» и не дает этой машине разогнаться как следует. Игроки тоже «считывают» стержень своего наставника и играть на победу не готовы — всегда можно найти причину, почему не получилось.

Вот и футболисты уже открыто заявляют, что мнение болельщиков их не особо интересует. Свист с трибун? Критика в интернете? «Это их проблемы, мы свою игру сами разберем», — как заявил недавно полузащитник Дмитрий Кабутов.

Это высказывание — лишь то, что просочилось на эмоциях. Можно только предполагать, какое мнение у футболистов о болельщиках их команды. Так или иначе, о какой-то ответственности за результат перед поклонниками команды они не чувствуют. Главное, чтоб работодатель не серчал.

Второй нападающий, способный решать моменты, Виталий Лисакович снова в лазарете. Фото rubin-kazan.ru

У «Рубина» перманентные кадровые проблемы

Основной и главный нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе, как мы уже писали выше, забил впервые за два месяца, да и то — на кураже от включения в расширенный список своей сборной на чемпионат мира в Катаре. Гол в ворота «Динамо» стал его шестым и первым с сентября.

Второй нападающий, способный решать моменты, Виталий Лисакович снова в лазарете и рассчитывать на него в оставшихся трех играх перед зимним перерывом не приходится. У белорусского форварда те же 6 мячей в сезоне. Остальные же пятеро атакующих футболистов в составе забивать не спешат — у них всего один мяч на всех.

При этом, Леонид Слуцкий постоянно недосчитывается футболистов в своем составе. Получив самую длинную и дорогостоящую скамейку во всей лиге, наставник умудряется постоянно терять ключевых футболистов.

К игре в Дагестане у Слуцкого не оказалось в обойме ни ведущего защитника Ильи Самошникова, ни полузащитника Артема Попова. Да и во всех линиях у него перманентно не хватает игроков. Редкая послематчевая пресс-конференция проходит без того, чтобы главный тренер «Рубина» не указал на проблемы с травмами, как бы намекая, что нестабильные результаты — следствие высокой травматичности. Почему его футболисты так часто получают повреждение и задавал ли специалист эти вопросы своему помощнику по физической подготовке Хавьеру Нойя Сальсесу — остается без ответа. В любом случае, искать оправдания в этом — плохая практика.